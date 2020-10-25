СКА — «Авангард». Прогноз: Хартли опять покорит Санкт-Петербург. Теперь достанется Брагину

Канадец провёл со СКА пять матчей: четыре победы и поражение в овертайме.

26 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Авангард». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 2.39, успех «Авангарда» идёт за 2.86.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Авангард» Омск 26 октября 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ СКА — «Авангард» 26 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.85, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.16. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.25. Гол на первой минуте идёт за 13.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ СКА Санкт-Петербург — «Авангард» (26.10.2020)

Позади семь недель регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

ЦСКА — «Арсенал». Прогноз: Чалов и Влашич разомнутся перед игрой Лиги Европы с «Динамо» З В последних четырёх домашних играх с «Арсеналом» красно-синие забили 12 голов.

Впрочем, первенство продолжается, механизм выработался, все участники привыкли. В понедельник, 26 октября, выбор будет солидный. Запланированы сразу пять матчей. В 19:30 мск в Санкт-Петербурге местный СКА начнёт выяснять отношения с «Авангардом». Естественно, это центральная игра дня.

Соперники в последнее время не отличаются стабильностью. Петербуржцы преодолели проблемы с коронавирусом: лидеры вернулись в строй, Валерий Брагин снова занял место на скамейке. Однако хоккеистам нужно набирать кондиции, что чревато эпизодическими провалами.

Вот и получается, что «армейцы» уже семь встреч чередуют победы и поражения. Если верить этой тенденции, пришло время забирать два очка. Потому что вслед за выносом «Витязя» со счётом 5:1 последовало безвольное поражение от «Спартака». Разгромное (1:4), да ещё и в родных стенах.

«Брайтон» — «Вест Бромвич». Прогноз: Бано, это не «Зенит»! Иванович останется на дне АПЛ Больше «дроздов» в чемпионате Англии не пропустил никто.

Там не получалось практически ничего. Атака отсутствовала как класс, Магнус Хелльберг совсем не впечатлил (хотя заменили его после шайбы, которую в итоге отменили), меньшинство подвело. Брагин назвал игру худшей в сезоне. Шутка ли — за стартовые 40 минут нанесли всего семь бросков.

«Авангард» в середине октября схватил два поражения подряд — 0:3 от «Металлурга» и 3:4 Б от «Салавата Юлаева». Зато потом получил неделю на восстановление, выменял у «Амура» Наиля Якупова и разнёс «Автомобилист» (6:3). Счёт обманчив, вплоть до 54-й минуте омичи вели с разницей в одну шайбу.

Но вообще они оставили приятное впечатление. Дважды реализовали лишнего, эпизодами классно двигали шайбу. Три очка набрал Егор Чинахов, Наиль Якупов сходу забил на новом месте, дублями отметились Сергей Толчинский и Александр Хохлачёв. Удалений практически не было — единственное получил Игорь Бобков за задержку игры.

«Бёрнли» — «Тоттенхэм». Прогноз: Сон и Бэйл навели шороху в Лиге Европы. АПЛ — время Кейна «Шпоры» забили больше всех за пять туров чемпионата Англии.

«Ястребы» занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции, а по потерянным очкам даже лидируют. У «Ак Барса» на два балла больше, но при двух «лишних» играх. СКА тоже идёт вторым на Западе за счёт лидерства в дивизионе, вот только отставание от ЦСКА очень солидное (семь пунктов).

Букмекеры отдают преимущество хозяевам, хотя не всё так просто. Боб Хартли никак не может подобрать ключи к ЦСКА, зато с петербуржцами чувствует себя очень комфортно. Пять встреч — во всех набрали очки. Четыре победы и одно-единственное поражение в овертайме. Шикарная статистика.

Мы бы выбирали между П2 с нулевой форой за 2.19 и комбинированной ставкой Х2 + тотал больше 3.5 шайбы за 2.24. Омичи накануне понравились в атаке, но и СКА при всех проблемах с защитой забивает достаточно. Скучно тут быть не должно, работа у вратарей будет.

Прогноз и ставки на матч КХЛ СКА — «Авангард» 26 октября 2020 года

СКА очень нестабилен, лидеры пока не набрали оптимальную форму, много ошибок в обороне. «Авангард» отдыхал неделю, после чего разгромил «Автомобилист» со счётом 6:3. Гости смотрятся как минимум не хуже, а главное — Боб Хартли стабильно обыгрывает петербуржцев. Четыре победы и поражение в овертайме в пяти матчах. Возьмём П2 с нулевой форой.

Ставка: победа «Авангарда» с нулевой форой за 2.19.