«Милан» — «Рома». Прогноз: Ибрагимович и Доннарумма продлят великолепную серию россонери

26 октября состоится матч 5-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Рома». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают преимущество хозяевам: поставить на победу «Милана» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.15. Успех «Ромы» оценён букмекерами коэффициентом 3.60. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.95.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Милан» — «Рома» 26 октября 2020

Букмекеры считают, что матч Серии А «Милан» — «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.412. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 1.61.

Анализ и прогноз матча 5-го тура Серии А «Милан» — «Рома» (26.10.2020)

Вторая международная пауза завершилась, на этой неделе состоялся долгожданный старт группового этапа еврокубков. Отдыхать некогда, календарь невероятно плотный. В пятницу возобновились национальные чемпионаты, основная часть матчей состоялась в выходные, но и в понедельник будет на что посмотреть.

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В Серии А подходит к концу пятый тур. Финальный аккорд обещает получиться красивым: «Милан» на стадионе «Сан-Сиро» примет «Рому», начало — в 22:45 мск. Стоит поблагодарить составителей календаря, поскольку соперники будут в абсолютном равном положении. Они провели предыдущий матч в четверг, получив трое суток на восстановление.



«Россонери» в полнейшем порядке. Во-первых, это единоличный лидер чемпионата Италии и единственная команда, которая до сих пор обходится без осечек. Четыре встречи — четыре победы. Разница голов внушает — 9:1. Для начала упражнялись на середняках, проблем не возникло.



«Болонья» и «Кротоне» получили по 2:0, «Специи» достались 3:0. Сразу после международной паузы состоялось дерби с «Интером». «Нерадзурри» смотрелись лучше и создали больше, но какой в этом толк, когда у соперника есть Златан Ибрагимович? Могучий швед разобрался с коронавирусом, а Александра Коларова вообще не заметил. Дубль Ибры принёс победу (2:1).

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В Лиге Европы тоже красота. Добрались до группового этапа (хоть и с приключениями), а в четверг начали с победы в Шотландии. В Глазго хлопнули «Селтик» со счётом 3:1. Вышли полуторным составом, быстро получили преимущество. В концовке второго тайма пришлось понервничать, однако гол Хауге снял все вопросы.



«Рома» идёт не так ловко. В четырёх турах набрано семь очков, хотя единственное поражение получилось техническим. 0:0 с «Вероной» превратились в 0:3 из-за бюрократический ошибки. Дальше едва не проиграли «Ювентусу» в большинстве (2:2), но сумели взять себя в руки. Пересилили «Удинезе» (1:0), дожали «Беневенто» (5:2).



В Лиге Европы тоже стартовали с гостевой победы. Справедливости ради, с «Янг Бойз» итальянцам повезло. Пропустили первыми, однако забили два мяча и двух попаданий в створ (2:1). Лидеров поберегли — Джеко, Мхитарян, Спинаццола, Верету и Пеллегрини вышли на замену, Сантон остался в запасе.

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Разумеется, букмекеры отдают преимущество подопечным Стефано Пиоли. Это вполне логично: пока они смотрятся увереннее, плюс своё поле. Статистика очных встреч тоже на их стороне — всего одно поражение в пяти предыдущих случаях при трёх победах и одном мирном исходе.



Во всех пяти поединках «Милан» непременно забивал, да и вообще оборона у «волков» сейчас откровенно не впечатляет. График одинаково плотный для обеих сторон. Напрягают только кадровые потери хозяев: без Чалханоглу (под вопросом) и Ребича (точно не сыграет) созидать труднее, также отсутствуют Муссакьо, Дуарте и Габбиа.



На П1 с нулевой форой дают скромный коэффициент 1.61, а уверенности в победе хозяев нет. Мы бы выбирали между ИТМ 1 гола «Ромы» за 2.20 и комбинированной ставкой 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 2.14. Темп вряд ли будет высоким, поскольку играть приходится практически без пауз и сил осталось немного.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Милан» — «Рома» 26 октября 2020 года

«Милан» великолепен: чистое первое место в Серии А при всего одном пропущенном мяче, 21 матч без поражений. «Рома» потихоньку пришла в себя после слабого старта сезона, но проблем тут гораздо больше. «Россонери» в пяти предыдущих очных встречах добыли три победы, плюс будут играть в родных стенах. Думается, за очки Ибрагимович с партнёрами точно зацепится.



Ставка: «Милан» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.14.