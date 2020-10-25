«Марсель» — «Манчестер Сити». Прогноз: Гвардиола убьёт мечты Виллаш-Боаша о плей-офф ЛЧ

27 октября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Марсель» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ман Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.43. Успех «Марселя» оценён букмекерами коэффициентом 8.80. Поставить на ничью предлагают за 5.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Марсель» — «Ман Сити» 27.10.2020

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Марсель» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.63. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.77.

«Марсель» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 27 октября 2020

Лига чемпионов набирает обороты. Из-за коронавируса старт отложили, потому играть придётся практически без пауз. За исключением окон для национальных сборных, разумеется. Времени на восстановление просто нет: топ-клубы будут проводить как минимум по два матча в неделю, всё это на фоне травм и дисквалификаций.

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Второй тур группового этапа Лиги чемпионов откроется во вторник, 27 октября, сразу восемью встречами. В Марселе местный одноимённый клуб на стадионе «Велодром» будет принимать «Манчестер Сити», начало — в 22:00 мск. Положение у подопечных Андре Виллаш-Боаша крайне неприятное.



Неделю назад немного не дотерпели в Греции, уступив «Олимпиакосу» со счётом 0:1. Игра получилась закрытой и абсолютно равной, что видно даже по статистике — 50:50 по проценту владения, 11:10 по ударам, 3:2 по попаданиям в створ, 2:3 по угловым, 13:14 по фолам. Дело справедливо катилось к нулевой ничьей.



А на 91-й минуте Матьё Вальбуэна нашёл вышедшего на замену Ахмеда Хассана, который открыл счёт. Времени спастись у южан не осталось. Поражение сильно бьёт по их шансам зацепиться за плей-офф: тягаться с «Манчестер Сити» на дистанции практически нереально, а ведь в квартете есть ещё крепкий «Порту».

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Единственная отдушина — чемпионат Франции. Там не проигрывают уже пять недель и находятся в группе лидеров, при этом идут на серии из двух побед (3:1 с «Бордо» и 1:0 с «Лорьяном»). Вот только впереди визит соперника принципиально иного уровня. Речь о «Манчестер Сити».



«Горожане» в первом туре одержали волевую победу над «Порту» (3:1). Могли пропустить и больше, поскольку достаточно обрезались у своей штрафной площади (и даже в её пределах). Но выиграли по делу. В субботу потеряли очки в гостях у «Вест Хэма» (1:1), действуя откровенно бледно.



И вроде бы на своём поле сверхмотивированный «Марсель» имеет шансы зацепиться. Но есть проблема: в общую группу англичан вернулся Кевин Де Брёйне, а это огромный импульс для команды. Обостряющие передачи, умное движение мяча — атака «Манчестер Сити» должна стать живее и разнообразнее.

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Виллаш-Боаш в принципе старается отдавать территорию и действовать на контратаках, а против Хосепа Гвардиолы тем более придётся действовать вторым номером. Удивляет вера букмекеров в гол хозяев. Созидание им даётся с заметным трудом. Если только речь не идёт об аутсайдерах Лиги 1.



«Манчестер Сити» вряд ли станет нагнетать темп и гнаться за крупным счётом, уже 31 октября предстоит гостить у колючего «Шеффилд Юнайтед». А «Марселю» форсировать события с таким оппонентом тем более не с руки. Потому ждём довольно вязкого футбола, при котором англичане забьют один-два гола и наберут очки.



Вариантов достаточно. Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.93 смотрится неплохо, но нам больше нравятся «обе забьют — нет» за 2.10. Варианты посмелее — «хозяева не забьют» за 2.38 и П2 всухую за 2.65. Всё же в 0:0 тут совсем не верится. «Сити» нужно как можно быстрее разобраться с выходом в плей-офф, чтобы сэкономить силы в поздних турах. Вряд ли фаворит станет валять дурака.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Марсель» — «Манчестер Сити» 27 октября 2020 года

У «Марселя» большие проблемы с созиданием в матчах с серьёзными соперниками. Андре Виллаш-Боаш точно не станет форсировать события, поскольку оппонент гораздо сильнее. А «Манчестер Сити» нет смысла взвинчивать темп: график невероятно плотный, уже 31 октября ждёт непростой выезд в АПЛ. На наш взгляд, большого количества голов тут не будет, а «горожане» возьмут три очка.

Ставка: «Манчестер Сити» победит всухую за 2.65.