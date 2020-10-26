ЦСКА — «Арсенал», «Милан» — «Рома» и другие матчи 26 октября: что смотреть сегодня

Европейский футбол плавно перетёк в новый сезон, в НХЛ и НБА определились чемпионы, стартовали еврокубки. Мировой спорт развернулся во всём своём великолепии. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на понедельник, 26 октября.

На что ставить в футболе 26 октября

Вторая международная пауза завершилась, на прошлой неделе состоялся долгожданный старт группового этапа еврокубков. Отдыхать некогда, календарь невероятно плотный. В пятницу возобновились национальные чемпионаты, основная часть матчей состоялась в выходные, но и в понедельник будет на что посмотреть.

ЦСКА — «Арсенал». Прогноз: Чалов и Влашич разомнутся перед игрой Лиги Европы с «Динамо» З В последних четырёх домашних играх с «Арсеналом» красно-синие забили 12 голов.

12-й тур Российской Премьер-Лиги завершится в Москве. ЦСКА будет выяснять отношения с тульским «Арсеналом», начало — в 19:00 мск. В случае победы подопечные Виктора Гончаренко обгонят «Зенит» и выйдут на чистое второе место в турнирной таблице.



Два матча состоятся в чемпионате Англии, там закончится шестой тур. В 20:30 мск на поле выйдут «Брайтон» и «Вест Бромвич», 2,5 часа спустя придёт время «Бёрнли» и «Тоттенхэм Хотспур». За «дроздов» выступает бывший защитник «Локомотива» и «Зенита» Бранислав Иванович.



Одна игра пройдёт в чемпионате Испании, там подходит к концу седьмой тур. «Леванте» сразится с «Сельтой» (23:00 мск). Обе команды провалили старт сезона: «лягушки» замыкают турнирную таблицу, а бывший клуб Фёдора Смолова располагается на 17-й строчке.

«Бёрнли» — «Тоттенхэм». Прогноз: Сон и Бэйл навели шороху в Лиге Европы. АПЛ — время Кейна «Шпоры» забили больше всех за пять туров чемпионата Англии.

Также один матч состоится в немецкой Бундеслиге. Пятый тур закроют «Байер» и «Аугсбург», стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Фуггеры» уже успели обыграть дортмундскую «Боруссию», а «фармацевты» в четверг уничтожили в Лиге Европы «Ниццу» со счётом 6:2. Похоже, будет весело.



Главная игра дня состоится в Италии. Там на десерт осталась битва «Милана» и «Ромы», которая закроет программу пятого тура Серии А. Начнут в 22:45 мск. Россонери — единственная команда чемпионата Италии, которая до сих пор обходится без осечек. Но римляне умеют удивлять.



Также продолжают играть в менее рейтинговых чемпионатах. Выбор огромен — от Португалии, Турции и Беларуси до Бельгии, Сербии и Греции.

Матчи по хоккею для ставок 26 октября

Регулярный чемпионат КХЛ продолжается, в понедельник пройдут сразу пять матчей. Раньше всех начнут в Новосибирске, где в 15:30 мск на лёд выйдут «Сибирь» и «Барыс». В 17:00 стартуют игры «Металлург» — «Торпедо» и «Салават Юлаев» — «Локомотив».



В 19:30 московское «Динамо» начнёт выяснять отношения с «Витязем», а СКА — с «Авангардом». Любители хоккейного андерграунда могут обратить внимание на ВХЛ и МХЛ.

На что ещё ставить 26 октября

В первую очередь обращает на себя внимание мужской теннис. Матчи первого круга пройдут сразу на двух турнирах. Наиболее представительный, конечно, в Вене. Но и в Нур-Султане будет на что посмотреть.

СКА — «Авангард». Прогноз: Хартли опять покорит Санкт-Петербург. Теперь достанется Брагину Канадец провёл со СКА пять матчей: четыре победы и поражение в овертайме.

Один поединок состоится в Единой лиге ВТБ. В 18:00 мск «Автодор» начнёт выяснять отношения с «Химками». Суперматч в чемпионате Турции по баскетболу, «Бешикташ» сразится с «Анадолу Эфес» (20:00).



Наконец, в Сочи продолжится третий этап Кубка России по фигурному катанию. Зрителей ждёт короткая программа у девушек, а также произвольные программы у юношей, спортивных пар и юниорских пар.