«Суонси Сити» — «Сток». Прогноз: Джон Оби Микел, Воукс и Флетчер продолжат путь в АПЛ

27 октября состоится матч 8-го тура Чемпионшипа «Суонси Сити» — «Сток Сити». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Суонси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех «Стока» оценён букмекерами коэффициентом 3.15. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.32.

Коэффициенты букмекеров на матч Чемпионшипа «Суонси» — «Сток» 27 октября 2020 года

Букмекеры считают, что матч Чемпионшипа «Суонси Сити» — «Сток» 27 октября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44.

Анализ и прогноз матча Чемпионшипа «Суонси Сити» — «Сток Сити» (27.10.2020)

Вторник — это традиционно время Лиги чемпионов. 27 октября начнётся второй тур группового этапа, но далеко не все национальные турниры замрут в этот день. В Чемпионшипе паузы не будет. Просто некогда: начало сезона сдвинули из-за коронавируса, предстоит провести 46 туров. Времени в обрез.

«Леванте» — «Сельта». Прогноз: бездомные «лягушки» и экс-клуб Смолова шокируют букмекеров В семи из восьми предыдущих очных встреч доезжала ставка «обе забьют + тотал больше 2.5 гола».

Во вторник начнётся восьмой тур Чемпионшипа. В Суонси местный одноимённый клуб на стадионе «Либерти» будет выяснять отношения со «Сток Сити», начало — в 22:45 мск. Ещё три года назад соперники пересекались в английской Премьер-лиге, а теперь переживают непростые времена.



«Лебеди» в прошлом сезоне выступили успешнее. Попали в плей-офф за третью путёвку в АПЛ, однако в полуфинале уступили «Брентфорду» (1:0, 1:3). Теперь дела складываются примерно так же: в семи турах набрано 12 очков, это шестое место в турнирной таблице. Как раз на границе зоны плей-офф.



Проиграли только один раз, 1:2 в родных стенах от «Хаддерсфилд Таун». Да и там имели преимущество, но с реализацией не задалось. Удивительно, что на своём поле валлийцы пока выступают даже хуже. Была ещё нулевая ничья с «Бирмингем Сити» и нервная победа над «Миллуоллом» (2:1). В гостях получается увереннее.

«Байер» — «Аугсбург». Прогноз: 6:2 с «Ниццей» вдохновят Беллараби, Демирбая и Арангиса «Аугсбург» приятно удивил на старте сезона, но в Леверкузене ему будет трудно.

«Сток Сити» начало прошлого сезона завалил напрочь и долгое время находился в зоне вылета. Зато потом пост главного тренера занял опытный Майкл О’Нил. Дела резко пошли в гору. Во второй половине первенства результаты улучшились, финишировали в серединке. А теперь рассчитывают побороться за выход в элиту.



В семи поединках набраны те же 12 очков. «Гончары» забивают уже пять туров подряд, причём в трёх последних случаях делали это как минимум дважды. И второй момент — в трёх выездных встречах «Сток» ни разу не пропустил. 0:0 с «Миллуоллом», 1:0 с «Престоном» и 2:0 с «Лутон Таун».



История противостояния также полностью на стороне гостей. В шести предыдущих матчах они добыли пять побед при одном поражении. Раз уж все цифры указывают в одну точку, будем отталкиваться от «Сток Сити». Подбор исполнителей тут как минимум не хуже — Джон Оби Микел, Джеймс Макклин, Сэм Воукс, Стивен Флетчер, Джеймс Честер. Всё ближе к возвращению на поле Райан Шоукросс и Джо Аллен.

СКА — «Авангард». Прогноз: Хартли опять покорит Санкт-Петербург. Теперь достанется Брагину Канадец провёл со СКА пять матчей: четыре победы и поражение в овертайме.

На Х2 дают скромный коэффициент 1.62. Его можно поднять до отметки 1.74, докупив тотал меньше 4.5 мяча. Нам же больше нравится ИТБ 1 гола «Сток Сити» за 2.02. «Гончары» сейчас на ходу, забивают они исправно. Если ограничатся одним мячом, произойдёт возврат.

Прогноз и ставки на матч Чемпионшипа «Суонси Сити» — «Сток» 27 октября 2020 года

Соперники стоят друг друга: в семи турах они набрали по 12 очков. «Сток» забивает на протяжении пяти матчей, а на выезде набрал семь очков из девяти возможных и ни разу не пропустил. Кроме того, в шести предыдущих очных встречах «гончары» добыли пять побед. Доверимся цифрам и сыграем от гостей.



Ставка: ИТБ 1 гола «Сток Сити» за 2.02.