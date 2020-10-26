«Суонси Сити» — «Сток». Прогноз: Джон Оби Микел, Воукс и Флетчер продолжат путь в АПЛ

27 октября состоится матч 8-го тура Чемпионшипа «Суонси Сити» — «Сток Сити». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Суонси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех «Стока» оценён букмекерами коэффициентом 3.15. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.32.
Коэффициенты букмекеров на матч Чемпионшипа «Суонси» — «Сток» 27 октября 2020 года
Букмекеры считают, что матч Чемпионшипа «Суонси Сити» — «Сток» 27 октября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44.
Анализ и прогноз матча Чемпионшипа «Суонси Сити» — «Сток Сити» (27.10.2020)
Вторник — это традиционно время Лиги чемпионов. 27 октября начнётся второй тур группового этапа, но далеко не все национальные турниры замрут в этот день. В Чемпионшипе паузы не будет. Просто некогда: начало сезона сдвинули из-за коронавируса, предстоит провести 46 туров. Времени в обрез.
Во вторник начнётся восьмой тур Чемпионшипа. В Суонси местный одноимённый клуб на стадионе «Либерти» будет выяснять отношения со «Сток Сити», начало — в 22:45 мск. Ещё три года назад соперники пересекались в английской Премьер-лиге, а теперь переживают непростые времена.
«Лебеди» в прошлом сезоне выступили успешнее. Попали в плей-офф за третью путёвку в АПЛ, однако в полуфинале уступили «Брентфорду» (1:0, 1:3). Теперь дела складываются примерно так же: в семи турах набрано 12 очков, это шестое место в турнирной таблице. Как раз на границе зоны плей-офф.
Проиграли только один раз, 1:2 в родных стенах от «Хаддерсфилд Таун». Да и там имели преимущество, но с реализацией не задалось. Удивительно, что на своём поле валлийцы пока выступают даже хуже. Была ещё нулевая ничья с «Бирмингем Сити» и нервная победа над «Миллуоллом» (2:1). В гостях получается увереннее.
«Сток Сити» начало прошлого сезона завалил напрочь и долгое время находился в зоне вылета. Зато потом пост главного тренера занял опытный Майкл О’Нил. Дела резко пошли в гору. Во второй половине первенства результаты улучшились, финишировали в серединке. А теперь рассчитывают побороться за выход в элиту.
В семи поединках набраны те же 12 очков. «Гончары» забивают уже пять туров подряд, причём в трёх последних случаях делали это как минимум дважды. И второй момент — в трёх выездных встречах «Сток» ни разу не пропустил. 0:0 с «Миллуоллом», 1:0 с «Престоном» и 2:0 с «Лутон Таун».
История противостояния также полностью на стороне гостей. В шести предыдущих матчах они добыли пять побед при одном поражении. Раз уж все цифры указывают в одну точку, будем отталкиваться от «Сток Сити». Подбор исполнителей тут как минимум не хуже — Джон Оби Микел, Джеймс Макклин, Сэм Воукс, Стивен Флетчер, Джеймс Честер. Всё ближе к возвращению на поле Райан Шоукросс и Джо Аллен.
На Х2 дают скромный коэффициент 1.62. Его можно поднять до отметки 1.74, докупив тотал меньше 4.5 мяча. Нам же больше нравится ИТБ 1 гола «Сток Сити» за 2.02. «Гончары» сейчас на ходу, забивают они исправно. Если ограничатся одним мячом, произойдёт возврат.
Прогноз и ставки на матч Чемпионшипа «Суонси Сити» — «Сток» 27 октября 2020 года
Соперники стоят друг друга: в семи турах они набрали по 12 очков. «Сток» забивает на протяжении пяти матчей, а на выезде набрал семь очков из девяти возможных и ни разу не пропустил. Кроме того, в шести предыдущих очных встречах «гончары» добыли пять побед. Доверимся цифрам и сыграем от гостей.
Ставка: ИТБ 1 гола «Сток Сити» за 2.02.
- 26 октября 2020
-
10:27
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
06:30
- 25 октября 2020
-
23:02
-
21:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
15:45
-
15:30
-
15:20
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:40
-
13:35