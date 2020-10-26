«Ак Барс» — «Нефтехимик». Прогноз: возвращение Доуса и Лукоянова спасёт казанцев в дерби

В шести предыдущих матчах в Казани нижнекамцы проигрывали в основное время.

27 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Нефтехимик». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 1.43, успех «Нефтехимика» идёт за 7.50.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Нефтехимик» 27 октября 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Нефтехимик» 27 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.78, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.27. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.90. Гол на первой минуте идёт за 13.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Ак Барс» — «Нефтехимик» Нижнекамск (27.10.2020)

Позади семь недель регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

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Впрочем, первенство продолжается, механизм выработался, все участники привыкли. Во вторник, 27 октября, выбор довольно скромный. Всего два матча, самый ранний из которых стартует в 19:00 мск. В Казани местный «Ак Барс» на «Татнефть-Арене» будет выяснять отношения с «Нефтехимиком».

Это уже второе дерби Татарстана в нынешнем сезоне. Предыдущее состоялось 10 октября в Нижнекамске, тогда хозяева имели заметное преимущество, перебросали оппонента в два раза и вырвали победу в овертайме (4:3 ОТ). В принципе, тот результат полностью укладывается в общий тренд последних лет.

«Волки» исправно создают фавориту проблемы и довольно часто цепляются за очки. Но только при двух условиях. Во-первых, на своём льду. Во-вторых, в регулярном чемпионате. А вот в Казани они выигрывают по большим праздникам. В шести предыдущих случаях «барсы» побеждали, причём строго в основное время.

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В пяти из них «Ак Барс» забрасывал не меньше трёх шайб. И вроде бы сейчас подопечные Дмитрия Квартальнова не отличаются стабильностью. Кадровые проблемы из-за коронавируса довольно серьёзные. Нет двух основных вратарей, точно не сыграет Данис Зарипов. И всё же поводы для оптимизма имеются.

В строй должны вернуться Найджел Доус, Микаэль Викстранд и Артём Лукоянов — заметное усиление. И главное — «Нефтехимик» сейчас совсем не блещет. Шутка ли — три поражения подряд, все — разгромные. Всякий раз пропускали не меньше пяти шайб.

3:6 с «Трактором», 2:5 с «Автомобилистом» и 1:5 с «Локомотивом». Как итог — 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Ставить против фаворита на таком фоне совсем не хочется. Нижнекамцы, конечно, упрутся и сделают всё возможное, но разница в исполнительском мастерстве солидная, а оборона в последнее время слишком плоха.

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Мифтахов и Ахтямов наверняка что-то пропустят, но свои три-четыре шайбы фаворит с большой долей вероятности оформит. Для набора очков этого точно хватит, а скорее всего — для победы в основное время на классе. ИТБ 3 гола «Ак Барса» идёт за 1.68 — коэффициент скромный, зато надёжный.

Варианты посмелее — 1Х + тотал больше 4.5 шайбы за 1.90 и П1 в первом периоде за 2.00. На своём льду с принципиальным соперником казанцы наверняка выдадут агрессивный дебют.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Ак Барс» — «Нефтехимик» 27 октября 2020 года

У казанцев непростой период, но к дерби в строй должны вернуться Доус, Викстранд и Лукоянов. «Нефтехимик» потерпел три разгромных поражения, во всех случаях пропустив не меньше пяти шайб. Ну и статистика противостояния: шесть предыдущих матчей в Казани закончились победой «Ак Барса» в основное время. Шансы аутсайдера минимальны.

Ставка: ИТБ 3 шайбы «Ак Барса» за 1.68.