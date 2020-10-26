«Спартак» — «Северсталь». Прогноз: Разин расколдует Гудачека, Рылов и Кутейкин не спасут

Словацкий вратарь пропустил всего две шайбы за четыре последних матча.

27 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Северсталь». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Спартака» в основное время можно с коэффициентом 1.90, успех «Северстали» идёт за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — «Северсталь» 27 октября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Спартак» — «Северсталь» 27 октября не будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.03, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.82. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.05. Гол на первой минуте идёт за 14.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Спартак» Москва — «Северсталь» (27.10.2020)

Позади семь недель регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

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Впрочем, первенство продолжается, механизм выработался, все участники привыкли. Во вторник, 27 октября, выбор довольно скромный. Всего два матча, самый поздний из них стартует в 19:30 мск в Москве. Местный «Спартак» на «ЦСКА-Арене» будет выяснять отношения с «Северсталью».

Это битва прямых конкурентов, в турнирной таблице их разделяет всего одно очко. Череповчане набрали 21 балл в 18 встречах и располагаются на шестой строчке в Западной конференции, красно-белые отстают на один пункт при одной «лишней» игре. Следовательно, в случае победы москвичи обойдут соперника.

Обе команды сейчас в порядке. Подопечные Олега Знарка преодолели кризис: лидеры набрали форму, состав устаканился. Без вынужденных изменений в сочетаниях моментально прибавила защита. А Юлиус Гудачек творит чудеса — всего две пропущенных шайбы в четырёх поединках. После 126 бросков!

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«Спартак» набирает очки на протяжении семи матчей, а это уже серьёзно. Что любопытно, побеждает исключительно в основное время (досталось «Куньлуню», минскому «Динамо», СКА и ХК «Сочи»), а проигрывает строго за его пределами. 2:3 ОТ с «Барысом» и 0:1 Б с «Локомотивом».

«Северсталь» тоже держит планку — три победы в четырёх матчах и обидные 4:5 от экспериментального состава «Металлурга» в родных стенах. Вели с разницей в две шайбы к 49-й минуте и уступили в основное время. Грустно, но порой такое случается. Гораздо важнее, что удалось правильно отреагировать на неудачу.

Накануне подопечные Андрея Разина дожали в Беларуси минское «Динамо» (2:1). У «зубров» вернулись четыре легионера, состав приблизился к оптимальному. Первую шайбу пришлось ждать до середины третьего периода. Хозяева отыгрались за 59 секунд до сирены, но в овертайме всё же уступили.

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Две тренерские команды с хорошей организацией и дисциплиной — это всегда интересно. Шансы «Спартака» действительно выше: состав покрепче, плюс свой лёд. Но перекос в линии слишком велик, а гости умеют удивлять. В то же время высокой результативности тут быть не должно. В пяти предыдущих очных встречах забивалось не более пяти голов.

Брать ли Х2 за 1.95 — дело вкуса. Любители рисковать могут проверить ставку «гости откроют счёт» за 2.35. На наш взгляд, коэффициент завышен и должен находиться в районе 2.10-2.15. Логика следующая: шансы на проход примерно те же, что и у Х2, а потенциальный выигрыш куда выше.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Спартак» Москва — «Северсталь» 27 октября 2020 года

Битва прямых конкурентов. Пока «Северсталь» находится чуть выше, но «Спартак» в последнее время очень хорош. Красно-белые набирают очки на протяжении семи матчей, а Юлиус Гудачек практически не пропускает. И всё же недооценивать череповчан опасно: с дисциплиной и характером у них порядок. Сыграем по коэффициенту.

Ставка: «Северсталь» откроет счёт за 2.35.