«Локомотив» — «Бавария». Прогноз: 90 минут боли для Смолова, Николича и Гильерме в Москве

27 октября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Бавария». Начало игры — в 20:55 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Баварии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.19. Успех «Локомотива» оценён букмекерами коэффициентом 16.0. Поставить на ничью предлагают за 8.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Локомотив» — «Бавария» 27.10.2020

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Локомотив» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.86. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.02. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.93.

«Локомотив» — «Бавария»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 27 октября 2020 года

Лига чемпионов набирает обороты. Из-за коронавируса старт отложили, потому играть придётся практически без пауз. За исключением окон для национальных сборных, разумеется. Времени на восстановление просто нет: топ-клубы будут проводить как минимум по два матча в неделю, всё это на фоне травм и дисквалификаций.

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Второй тур группового этапа Лиги чемпионов откроется во вторник, 27 октября, сразу восемью встречами. В Москве в 20:55 мск «Локомотив» на «РЖД Арене» начнёт выяснять отношения с «Баварией». Первый тур Лиги чемпионов «железнодорожникам» удался, однако понятно, что шансы развить успех минимальны.



Подопечные Марко Николича зацепили ничью в Зальцбурге (2:2). Классно провели дебют, а вот дальше успокоились и подсели. Гол Лисаковича всё же принёс одно очко, хотя по факту других моментов после перерыва у российского клуба не было. Кроме того, неудачно действовал вратарь австрийцев.



В субботу состоялось поражение от «Ротора» на своём поле (1:2). На ничью с худшим клубом Российской Премьер-Лиги хозяева, конечно, наиграли, но Антон Миранчук не реализовал пенальти, а в обороне не повезло. Мурило не успел в своей штрафной и получил пенальти, а после перерыва прекрасный удар удался Понсе.

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Состав был близок к оптимальному, что вполне объяснимо. Дело в том, что «скамейка» у Николича в принципе короткая, возможность проводить ротацию без заметной потери в качестве существует на считаном количестве позиций. По 30 минут отыграли Смолов (совсем не впечатляет в последнее время) и Антон Миранчук, вновь вышел на замену Зе Луиш (только набирает форму). Все остальные вышли в основе.



Про «Баварию» даже говорить особенно нечего. Это лучший коллектив Европы по игре в футбол за последние 10 месяцев с заметным отрывом. Подавляющее большинство топ-клубов сейчас имеют очевидные проблемы, а некоторые находятся в натуральном кризисе. Мюнхенцев это не касается.



Прошлый сезон увенчали треблом, в нынешнем продолжили начатое. Состоялся неудачный отрезок перед международной паузой, когда плотный график наложился на 120 тяжелейших минут против «Севильи» в битве за Суперкубок УЕФА. Потом разгромно проиграли «Хоффенхайму» (1:4), могли уступить «Боруссии Д» за Суперкубок Германии (3:2) и едва дожали «Герту» (3:4).

«Леванте» — «Сельта». Прогноз: бездомные «лягушки» и экс-клуб Смолова шокируют букмекеров В семи из восьми предыдущих очных встреч доезжала ставка «обе забьют + тотал больше 2.5 гола».

Зато дальше удалось снова войти в колею. Единственной сложностью оставалась короткая «скамейка», однако перед закрытием трансферного окна приобрели нескольких новичков, которые вовсю получают игровую практику. И понеслось. Четыре матча после октябрьского окна сборных — четыре разгромных победы.



Со скромным «Дюреном» в Кубке Германии (3:0) всё понятно. В Бундеслиге соперники были посерьёзнее — колючая «Арминия» и бодро начавший первенство «Айнтрахт». Проблем не возникло — 4:1 и 5:0 соответственно. А между этими успехами вклинился разгром мадридского «Атлетико» в Лиге чемпионов (4:0).



Что самое устрашающее — визуально казалось, что мюнхенцы никуда не спешат и действуют с запасом. И это никак не помешало иметь колоссальное преимущество. Добавьте сюда возвращение двух шустрых футболистов: Лерой Зане восстановился после повреждения и успел забить «Айнтрахту», а тест Сержа Гнабри на коронавирус оказался ложноположительным. Разве что Альфонсо Дэвис выбыл.

«Байер» — «Аугсбург». Прогноз: 6:2 с «Ниццей» вдохновят Беллараби, Демирбая и Арангиса «Аугсбург» приятно удивил на старте сезона, но в Леверкузене ему будет трудно.

Разница в уровне исполнителей не просто велика, она колоссальна. Вариантов у «Локомотива» нет, шансы зацепиться появятся только при аномальном везении — максимальной реализации и жутких проблемах оппонента в завершении. Разумеется, Ханс-Дитер Флик использует ротацию и побережёт пару-тройку лидеров, вот только на расклады это не повлияет.



Следующий матч у действующего чемпиона Германии только 31 октября, когда придётся наведаться в Кёльн. 3,5 суток на восстановление — вполне нормально по меркам топ-клуба в послекоронавирусный сезон. Накануне удалось поберечь Левандовского, Мюллера, Косту и Комана — все они покинули поле в середине второго тайма.



То есть, скорее всего, появятся в Москве с первых минут. А это не сулит «железнодорожникам» ничего хорошего. Строго говоря, вопрос тут только один — сумеют ли хозяева забить гол престижа. Мюнхенцы не убирают ногу с педали газа и забивают в концовках при разгромном счёте с той же охотой, что и в дебюте при 0:0.

У Хабиба нет соперников. Он убрал с пути Гэтжи на UFC 254 и ошеломил букмекеров Американец не стал проблемой. Единственная сенсация — заявление Нурмагомедова о завершении карьеры.

То есть свои три-четыре мяча они найдут с огромной долей вероятности. Этого должно хватить для комфортной победы. Ставка П2 с форой (-2) за 1.75 выглядит надёжно, имеет смысл рассмотреть П2 с форой (-2.5) за 2.20. Вариант для оптимистов — П2 + обе забьют за 2.53.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Локомотив» — «Бавария» 27 октября 2020 года

Разница в уровне исполнителей колоссальна, благо что у гостей вернулись Зане и Коман. Не будет только Альфонсо Дэвиса, но это вряд ли облегчит участь «Локомотива». Флик в прошлом туре Бундеслиги поберёг лидеров (Левандовски, Коман, Мюллер и Коста покинули поле в середине второго тайма), то есть они почти наверняка сыграют с первых минут. У «Баварии» четыре разгромных победы после октябрьской международной паузы. Думается, будет и пятая.

Ставка: победа «Баварии» с форой (-2.5) за 2.20.