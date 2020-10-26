Хабиб вернётся, но ради кого? Макгрегор, Фергюсон и Мейвезер в очереди

24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 254. В его главном событии встретились Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи. Во втором раунде Хабиб провёл тейкдаун и оформил победу удушающим приёмом «треугольник».

После завершения боя Хабиб заявил, что это был его последний бой. По его словам, он дал такое обещание своей матери, которой хочет уделять больше внимания.

«Сегодня хочу сказать, что это мой последний бой. Я – простой парнишка из горного села. Когда мне сказали, что я самый обсуждаемый человек на планете, не мог в это поверить. Я просто вместе с отцом хотел стать чемпионом. У меня даже в мыслях не было, что вот так всё может на мои плечи обрушиться. Если у вас есть родители, будьте рядом с ними. У меня один родитель остался — это моя мама. Я бы хотел побольше времени ей уделить», — заявил Хабиб после боя.

Букмекеры не ожидали такого развития событий. До боя с Гэтжи ставки на то, что Хабиб завершит карьеру сразу после боя, принимали с коэффициентом 9.00. Теперь букмекерские конторы принимают ставки на возвращение Хабиба.

Хабиб вернётся, но когда?

Сейчас поклонники единоборств по всему миру спорят о том, стоит ли ждать возвращения Хабиба. На счету россиянина 29 побед и ни одного поражения. Многие думали, что Хабиб дойдёт до 30 триумфов и остановится. Но смерть отца перевернула всё.

Сейчас неизбежно начнутся разговоры о возвращении, об этом мечтают болельщики по всему миру. Владелец «Спартака» Леонид Федун уже заявил, что готов предоставить для боя Нурмагомедова «Открытие Арену» и 50 тыс. зрителей на ней.

«Все мамы любят своих детей. День, когда Хабибина мама увидит, что её сыну плохо без боёв — а ему неизбежно станет плохо, это бывает с любым спортсменом, — придёт. И тогда она вернёт ему слово. И он выйдет на 30-й бой в честь отца. Как мечтал Абдулманап. У 30-го боя будут шансы стать последним. Я думаю, это произойдёт нескоро, но произойдёт», — написал Василий Уткин после боя.

И кажется, этот прогноз действительно близок к реальности. Но пока мы можем только гадать, будет ли возвращение.

Ради кого возвращаться? На пороге целая очередь бойцов

Перед боем с Гэтжи все думали, что следующим соперником Хабиба станет Жорж Сен-Пьер. Канадец, который заявил о завершении карьеры в феврале 2019 года, был готов вернуться ради схватки с Хабибом. Но сейчас букмекеры даже не принимают ставки на этот возможный бой.

Понятно, что 30-й бой Хабиба, если он вообще состоится, должен стать особенным. Поэтому букмекеры принимают ставки на самых интересных возможных соперников. Флойд Мейвезер, Конор Макгрегор, Тони Фергюсон – бой Хабиба с ними привлечёт дополнительный интерес.

Наиболее вероятным аналитики считают бой с Флойдом Мейвезером. Поставить на то, что Хабиб и Флойд сойдутся уже в 2020 году, можно с коэффициентом 25.00. Это примерно 4% вероятности. Правда, дядя Хабиба Нурмагомед Нурмагомедов уже успел сообщить, что поединок со знаменитым боксёром неинтересен его племяннику.

«Ну кому деньги не нужны? Если сказать, что не нужны, это будет непонятно. Но бой против Мейвезера — это не столь интересно, как было раньше. Было время, когда было интересно с ним встретиться. Чтобы Хабиб горел желанием, не вижу», — заявил Нурмагомедов.

За 35.00 (3% вероятности) можно поставить на то, что до конца года мы увидим бой-реванш Хабиба против Конора Макгрегора. Ирландец традиционно для себя комментировал все события вокруг боя Хабиб – Гэтжи. Перед поединком он пожелал удачи бойцам, добавив фразу «Вы знаете, что вас ждёт потом».

После боя Гэтжи и ухода Хабиба Гэтжи предложил Конору подраться за вакантный пояс чемпиона. Ирландец не дал чёткого ответа, но раскритиковал Джастина в своём аккаунте в «Твиттере».

«Дастин нокаутировал тебя, а за твою борьбу, грепплинг и страх в целом сегодня было по-настоящему стыдно, Джастин», — написал Макгрегор, а потом, как это часто за ним водится, удалил сообщение.

По мнению многих экспертов, Макгрегор сейчас начнёт раскручивать историю о том, что Хабиб ушёл из спорта, испугавшись дать ему реванш. Что ж, возможно, такая тактика приведёт к тому, что дагестанец решит наказать Конора ещё раз.

Кстати, можно не просто сделать ставку на то, что этот бой состоится, но и поставить на победу одного из бойцов в нём. Шансы Хабиба оценивают коэффициентом 1.25, это примерно 72% вероятности. Поставить на Конора можно за 3.63 (28%).

Ну и за 50.00 (2%) можно поставить на то, что в 2020 году Хабиб решит вернуться и таки сразится с Тони Фергюсоном. Их поединок срывался 5 (!) раз. В последний раз это случилось весной, когда из-за пандемии коронавируса Хабиб просто не смог вылететь из России для подготовки к бою. Нурмагомедова заменили на Джастина Гэтжи, и тот победил Фергюсона.

Ещё в начале октября Хабиб не собирался заканчивать карьеру, а президент UFC Дейна Уайт говорил, что попытается организовать его поединок против Фергюсона ещё раз. Возможно ли это сейчас? Сложно сказать. Но то, что Хабиб всегда признавал силу Эль Кукуя, факт. И поражение от Джастина Гэтжи на это уважение не повлияло.

Сделать ставку на победу Нурмагомедова в этой возможной схватке можно с коэффициентом 1.33 (около 70% вероятности). Поставить на викторию Фергюсона можно за 3.09 (30%).

А как вы считаете, вернётся ли Хабиб Нурмагомедов в спорт ради своей 30-й победы? И если да, с кем будет этот бой? Пишите свои варианты в комментариях.