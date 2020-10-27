«Ференцварош» — «Динамо» Киев. Прогноз: хитрый Луческу обставит Сергея Реброва и Мака в ЛЧ

28 октября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Динамо» Киев. Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.15. Успех «Ференцвароша» оценён букмекерами коэффициентом 3.60. Поставить на ничью предлагают за 3.55.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Динамо К» 28.10.2020

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Динамо» Киев получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.11, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.46. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.90.

«Ференцварош» — «Динамо К»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 28 октября 2020

Лига чемпионов набирает обороты. Из-за коронавируса старт отложили, потому играть придётся практически без пауз. За исключением окон для национальных сборных, разумеется. Времени на восстановление просто нет: топ-клубы будут проводить как минимум по два матча в неделю, всё это на фоне травм и дисквалификаций.

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Второй тур группового этапа Лиги чемпионов закроется в среду, 28 октября, сразу восемью встречами. В Будапеште в 23:00 мск местный «Ференцварош» начнёт выяснять отношения с киевским «Динамо». Эти команды попали в квартет с «Барселоной» и «Ювентусом», так что очное противостояние становится ключевым.



Понятно, что бороться с туринцами и каталонцами на дистанции не получится. Слишком уж велика разница в уровне исполнителей и ресурсах. А вот битва за третью строчку и путёвку в плей-офф Лиги Европы должна получиться жаркой. К тому же каждое очко на групповом этапе Лиги чемпионов — это солидные призовые от УЕФА, которые сильно помогут обоим клубам.



В первом туре соперники синхронно проиграли. Венгры получили 1:5 на «Камп Ноу». Продержались до середины первого тайма, а при счёте 0:0 даже попали в перекладину. Дальше настало время расплаты: Месси взял на себя и заработал пенальти, перед перерывом отличился Фати. Остальное оказалось делом техники.

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Шансы зацепиться подарил Херард Пике, схвативший прямую красную карточку за фол последней надежды. У подопечных Сергея Реброва оставалось чуть больше 20 минут при дефиците в два мяча. Они честно пробовали действовать первым номером, но в оставшееся время получили ещё два гола.



Киевское «Динамо» понравилось больше, хотя оно и играло в родных стенах. Первый тайм против «Ювентуса» вообще получился на загляденье. А вот сразу после перерыва получили гол (соперник творил в штрафной площади что хотел) и спастись уже не смогли. В атаке ничего толком не создали, а в концовке Мората оформил дубль.



В национальных первенствах клубы сыграли почти синхронно. В субботу они одержали сухие победы на своём поле, получив по одной красной карточке. «Ференцварош» разобрался с «Уйпештом» (2:0), а бело-синие обыграли «Александрию» (1:0). Разумеется, всё это на фоне ротации.

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Линия букмекеров выглядит логичной. Состав у киевлян поинтереснее, а главное — Мирча Луческу гораздо опытнее Сергея Реброва. Румынский тренер быстро преобразил «Динамо»: молодёжь хорошая, скамейка глубокая, пространства для манёвра достаточно. Для набора очков этого должно хватить.



Высокой результативности не ждём. Логика простая: цена ошибки слишком высока, поражение существенно уменьшит шансы на евровесну. Потому поначалу мяч наверняка будет часто гостить в центре поля. От этого и оттолкнёмся. Мы бы выбирали между Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.79 и тоталом меньше 1 гола в первом тайме за 1.85.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Динамо» Киев 28 октября 2020 года

Луческу быстро навёл порядок в «Динамо»: молодёжь прогрессирует, игра даётся. Даже с «Ювентусом» неделю назад выглядели достойно, особенно в первом тайме. Состав у «Ференцвароша» скромнее, да и Сергей Ребров по опыту явно уступает. Думается, очки гости тут зацепят. Х2 через общий низ смотрится надёжно, рисковать соперникам смысла нет.

Ставка: «Динамо» Киев не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.79