«Ливерпуль» — «Мидтьюлланн». Прогноз: Клоппу пора сыграть на ноль. Алисон не подведёт

27 октября «Ливерпуль» примет «Мидтьюлланн» в матче 2-го тура группы D Лиги чемпионов. Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.15. Успех клуба из Дании оценён букмекерами коэффициентом 22.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 9.80.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Мидтьюлланн»

Букмекеры считают, что матч группы D «Ливерпуль» — «Мидтьюлланн» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.006. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Мидтьюлланн» (27.10.2020)

Групповая стадия еврокубков стремительно набирает ход. Из-за коронавируса старт Лиги чемпионов и Лиги Европы был отложен, так что придётся играть практически без пауз. Единственное исключение — ноябрьское окно для сборных. В Лиге чемпионов уже второй тур. Среди прочих 27 октября в группе D английский «Ливерпуль» примет датский «Мидтьюлланн».

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Клопповская стабильность действующего чемпиона Англии осталась в прошлом сезоне. Новый сезон ливерпульцы начали не так уверенно. За шесть последних игр в АПЛ они не пропустили разве что от «Челси». Хотя тогда им здорово повезло, ведь Жоржиньо не забил пенальти.



Ещё одна редкая «сухая» игра случилась в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. «Ливерпуль» гостил у «Аякса» и умудрился выиграть со счётом 1:0. Впрочем, надо сказать, что гол гостей – это срезка в свои ворота от защитника хозяева. Причём голландцы смотрелись даже лучше в первом тайме. На гол они точно наиграли, однако реализация оказалась кошмарной.



Теперь обороне красных придётся привыкать с новым сочетаниям. Лидер Вирджил ван Дайк из-за своей травмы вылетел очень надолго. Пока что его подменяет связка номинального полузащитника Фабиньо и не самого стабильного защитника Джо Гомеса, вот-вот вернётся в строй Жоэль Матип.

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Однако датчанам ещё нужно сильно постараться, чтобы наиграть на гол. Это в Суперлиги Дании они твёрдо шагают: 13 очков и второе место после шестого тура. И в матче прошлого тура одержали волевую победу над одним из прямых конкурентов «Брондбю» (3:2).



Только вот на европейской арене всё гораздо сложнее. Да, «Мидтьюлланн» заслуженно вышел в групповую стадию Лиги чемпионов, тем самым выполнив задачу на сезон. Вот только первая игра дома против «Аталанты» обернулась разгромным поражением (0:4). Всё стало понятно уже на 42-й минуте, когда хозяева пропустили третий гол.



Шансов забить итальянцам в ответ датчане имели немного, воспользоваться ими не получилось. Едва ли получится и на этот раз. Играть теперь предстоит на «Энфилде», вдали от дома. А на своём поле «Ливерпуль» за шесть последних лет в Европе проиграл всего лишь один раз.

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Впереди у ливерпульцев игра в АПЛ против «Вест Хэма», который набрал солидный ход. Вполне возможно, что Юрген Клопп даст отдохнуть некоторым лидерам, потому лезть в огромные форы не рискнём. Но разница в классе здесь такая, что даже второй состав будет явным фаворитом.



После травмы в строй уже вернулся основной голкипер красных Алисон Бекер, он сыграл в минувшем туре туре чемпионате Англии. Теперь уверенности у защитников наверняка добавится. Мы бы проверили П1 всухую за коэффициент 1.93. Шансов у скромного «Мидтьюлланна» мало. Свои два-три мяча красные забьют в любом состоянии.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Мидтьюлланн» 27 октября 2020 года

Разница в классе между командами огромная. «Мидтьюлланн» имел мало шансов забить в ворота «Аталанты», которая обороной не славится. И это дома. Забить на «Энфилде» в ворота «Ливерпуля» будет ещё тяжелее, пусть даже без ван Дейка. Вернулся Алисон, на подходе Матип. На наш взгляд, стоит ждать уверенной победы хозяев.



Ставка: победа «Ливерпуля» всухую за 1.93.