«Порту» — «Олимпиакос». Прогноз: Вальбуэна, Семеду и М'Вила доведут Пепе до бешенства

27 октября «Порту» сыграет с «Олимпиакосом» в матче 2-го тура группы С Лиги чемпионов. Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу португальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66. Успех греческого клуба оценён букмекерами коэффициентом 6.30. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.20.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Порту» — «Олимпиакос» 27 октября

Букмекеры не уверены, что матч группы С «Порту» — «Олимпиакос» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Лиги чемпионов «Порту» — «Олимпиакос» (27.10.2020)

Групповая стадия еврокубков стремительно набирает ход. Из-за коронавируса старт Лиги чемпионов и Лиги Европы был отложен, так что придётся играть практически без пауз. В Лиге чемпионов уже второй тур. Среди прочих 27 октября в группе С португальский «Порту» примет греческий «Олимпиакос», начало — в 23:00 мск.

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В первом туре португальцы гостили у «Манчестера Сити» (1:3). Начали дерзко, даже открыли счёт на 14-й минуте, благодаря сольному проходу Луиса Диаса. Правда, добиться результата это не помогло. Вернувшийся после травмы Серхио Агуэро вскоре сравнял счёт с пенальти, а во втором тайме хозяева конвертировали игровое преимущество ещё в два мяча. Моменты имелись: англичане несколько раз допускали потери на своей половине поля (и даже в своей штрафной площади), однако реализация подвела.



Зато в родной португальской Примейре «драконы» исправляют положение. После двух неубедительных встреч с «Маритиму» (2:3) и «Спортингом» (2:2) они добыли победу. Дома с минимальным счётом был обыгран «Жил Висенте». Хотя пришлось понервничать: хозяева при счёте 1:0 даже умудрились не забить пенальти, а потом вовсе остаться в меньшинстве.



Теперь «Порту» располагается на второй строчке в чемпионате Португалии с десятью баллами в активе. Лидирующая «Бенфика» оторвалась на два пункта, а у ближайшего преследователя «Спортинга» баллов столько же. Но у них, в отличие от сине-белых, есть игра в запасе.

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«Олимпиакос» выступил гораздо удачнее. Он в первом туре принимал французский «Марсель» и одержал победу с минимальным счётом. Соперники имели плюс-минус равенство по моментам и владению, всё решил один эпизод в концовке. Экс-игрок марсельцев Матьё Вальбуэна сделал подачу с фланга, на которую откликнулся вышедший на замену нападающий греков Ахмед Хассан. Времени отыграться у подопечных Андре Виллаш-Боаша уже не осталось.



В чемпионате Греции красно-белые на выходных не играли, а потому проблем с запасом сил возникнуть не должно. С составом тоже порядок. Из заметных потерь стоит отметить разве что полузащитника Мади Камара, который сдал положительный тест на коронавирус. Но его не было и на прошлом матче в Лиге чемпионов.



Вообще, недооценивать греков нельзя. В греческой Суперлиге у них тоже всё идёт неплохо. Получилось набрать 10 баллов при 10 забитых и одном пропущенном мяче. Отставание от лидеров 1-2 пункта, но зато есть две игры в запасе. Состав в порядке, игра отлажена, тактическая гибкость присутствует.

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Португальцам стоит быть внимательнее в предстоящем поединке. «Олимпиакос» имеет большой опыт, регулярно выступает в еврокубках. К тому же, в последнее время он не так уж много пропускает: всего шесть мячей в последних 15 официальных играх.



Понятно, что «Порту» сильнее среднестатистического представителя из Греции, да и играть предстоит на своём поле. Но красно-белые в гостях обыгрывали даже лондонский «Арсенал», причём не так давно. А ведь у португальцев не всё гладко с составом.



К защитнику Ивану Маркано в лазарете присоединился Луис Диас, участие автора гола в ворота «горожан» в предстоящей игре под вопросом. Также, вероятно, не сможет помочь и Отавио, получивший мышечную травму. А при таких раскладах П2 с форой (+1) за коэффициент 1.74 выглядит интересно. Греки непременно окажут сопротивление.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Порту» — «Олимпиакос» 27 октября 2020 года

Понятно, что «Порту» выглядит предпочтительнее, особенно на своём поле. Однако, на наш взгляд, «Олимпиакосу» по силам навязать борьбу. Греческий клуб уже успел доказать, что недооценивать его опасно. В условиях кадровых потерь у португальцев победа гостей с плюсовой форой выглядит интересно.



Ставка: победа «Олимпиакоса» с форой (+1) за коэффициент 1.74.