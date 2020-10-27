«Локомотив» — «Бавария», «Шахтёр» — «Интер» и другие матчи. На что ставить 27 октября

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 27 октября.

На что ставить в футболе 27 октября

Стартует второй тур Лиги чемпионов. Из российских клубов сегодня играет «Локомотив». И соперник самый серьёзный из возможных – мюнхенская «Бавария». Пожелаем удачи «железнодорожникам» и будем смотреть игру начиная с 20:55 мск.

Кроме того, «Шахтёр» после победы над «Реалом» примет «Интер». Посмотрим, смогут ли «горняки» сделать вторую сенсацию подряд. «Аталанта» Алексея Миранчука принимает «Аякс», а «Атлетико» — «Зальцбург». В Менхенгладбахе «Боруссия» сыграет с вдохновленным победой в «эль класико» «Реалом», а «Ливерпуль» проэкзаменует «Мидтьюлланн». «Марселю» предстоит сыграть с «Ман Сити», а «Порту» поборется с «Олимпиакосом». Смотрите и ставьте на Лигу чемпионов!

Не забываем о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 27 октября

В КХЛ сегодня два матча. «Ак барс» сыграет с «Нефтехимиком», а «Спартак» примет «Северсталь».

На что ещё ставить 27 октября

На теннисном турнире в Вене Карен Хачанов сыграет с Григором Димитровым из Болгарии. В Нур-Султане свой матч проведёт Аслан Карацев, его соперник – итальянец Андреас Сеппи.

В мужской волейбольной Лиге чемпионов московское «Динамо» начинает решающий раунд квалификации. Первый соперник – швейцарский «Амрисвилль».

Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!