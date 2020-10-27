«Автомобилист» — «Локомотив». Прогноз: десятая кряду! Скабелка, Ландер и Ткачёв неудержимы

Ярославцы добыли девять побед подряд, а уральцы остались без зрителей и Павла Дацюка.

28 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Локомотив». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Автомобилиста» в основное время можно с коэффициентом 2.33, успех «Локомотива» идёт за 2.75.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Автомобилист» — «Локомотив» 28 октября 2020

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Автомобилист» — «Локомотив» 28 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.68, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.24. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.05. Гол на первой минуте идёт за 13.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Автомобилист» — «Локомотив» Ярославль (28.10.2020)

Позади семь недель регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

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Впрочем, первенство продолжается, механизм выработался, все участники привыкли. В среду, 28 октября, выбор колоссальный. Состоятся сразу восемь матчей (и это ещё игру «Йокерита» с «Витязем» перенесли). Четыре из них стартуют в 17:00 мск. В Екатеринбурге «Автомобилист» на стадионе «Уралец» сразится с «Локомотивом».

Ярославцы поставили на уши всю лигу. Оно и неудивительно — девять побед подряд! Причём на любой вкус и над любыми соперниками. Есть три разгрома, четыре победы всухую, четыре успеха за пределами основного времени. И это ещё большинство напоминает о себе далеко не всегда.

Накануне подопечные Андрея Скабелки разнесли в Уфе «Салават Юлаев» (5:0), что само по себе редко кому удаётся. Причём сделали это на удивление легко. Справедливости ради, тренерский штаб хозяев намудрил с составом: последний рубеж занял Даниил Тарасов, получивший три шайбы за неполные 12 минут. После этого вернуться в игру было практически нереально.

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Монолитность обороны «Локомотива» заслуживает отдельных слов. По ходу победной серии лишь трижды пропустили по две шайбы, в остальных случаях — не больше одной. Сразу видно, что в строй вернулся Эдди Паскуале. Канадец очень хорош. Скажем, в Уфе он совершил 35 сейвов.

И вот что мы имеем теперь: «железнодорожники» набрали 29 баллов в 19 поединках, уступая ЦСКА по потерянным очкам всего на один пункт. СКА вообще заметно отстаёт, занимая вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции только благодаря лидерству в дивизионе. Остальные находятся на отдалении.

«Автомобилист» в последнее время получает исключительно плохие новости. Травму получил Павел Дацюк, что сильно ударило по атакующему потенциалу. В трёх последних матчах состоялись два поражения — от «Северстали» (1:2) и «Авангарда» (3:6). Единственная победа одержана над сдавшим «Нефтехимиком» (5:2).

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Вдобавок ко всему накануне стало известно, что домашние игры придётся проводить без зрителей. Начнут именно с поединка против «Локомотива». Понятно, что совсем сбрасывать со счетов фактор своего льда нельзя, но отсутствие болельщиков явно не пойдёт уральцам на пользу.

И вот что получается. Единственный реальный козырь подопечных Билла Питерса — свежесть. Они не выходили на лёд с 24 октября, то есть имели 3,5 суток на восстановление. Общее состояние у «Локомотива» явно лучше, состав близок к оптимальному, а главное — на кону десятая победа подряд. Это гигантская мотивация.

Потому перевес в линии в пользу хозяев кажется сомнительным. Ярославцы отлично двигались в Уфе, сил у них достаточно. П2 с нулевой форой за 2.08 смотрится нормально, альтернатива — Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.11. «Железнодорожники» пропускают очень мало, а «Автомобилисту» без Дацюка придётся сделать дополнительный упор на обороне. Много забить им точно не удастся.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Автомобилист» — «Локомотив» 28 октября 2020 года

«Автомобилист» остался без Павла Дацюка и потерпел два поражения в трёх матчах. Теперь ещё и придётся играть без зрителей из-за коронавируса. А «Локомотив» сейчас — самая горячая команда КХЛ. Девять побед подряд, 5:0 накануне в Уфе. Десятый успех — это огромная мотивация, так что шансы гостей тут как минимум не ниже.

Ставка: победа «Локомотива» с нулевой форой за 2.08.