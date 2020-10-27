«Боруссия Д» — «Зенит». Прогноз: Витсель, Санчо и Холанд усилят слухи об отставке Семака

28 октября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия Дортмунд» — «Зенит». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Боруссии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.37. Успех «Зенита» оценён букмекерами коэффициентом 9.00. Поставить на ничью предлагают за 5.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Боруссия Д» — «Зенит» 28.10.2020

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Боруссия Дортмунд» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.72.

«Боруссия Д» — «Зенит»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 28 октября 2020 года

Лига чемпионов набирает обороты. Из-за коронавируса старт отложили, потому играть придётся практически без пауз. За исключением окон для национальных сборных, разумеется. Времени на восстановление просто нет: топ-клубы будут проводить как минимум по два матча в неделю, всё это на фоне травм и дисквалификаций.

«Локомотив» — «Бавария». Прогноз: 90 минут боли для Смолова, Николича и Гильерме в Москве После октябрьской международной паузы мюнхенцы одержали четыре разгромные победы.

Второй тур группового этапа Лиги чемпионов закроется в среду, 28 октября, сразу восемью встречами. В Дортмунде в 23:00 мск местная «Боруссия» начнёт выяснять отношения с «Зенитом». Эта битва неудачников первого тура в группе F, то есть в случае поражения шансы на попадание в плей-офф станут минимальными.



Сине-бело-голубые неделю назад вляпались в историю, проиграв на своём поле «Брюгге» со счётом 1:2. Ничья, пожалуй, была бы справедливее, но это не отменяет главного: российский клуб показал крайне бледный футбол, хотя соперник не мог рассчитывать сразу на нескольких ключевых исполнителей.



Первый тайм провалили полностью, так ничего толком и не создав. Включились только после пропущенного мяча, а в концовке были согласны на ничью. За что и поплатились. С одним качественным 20-минутным отрезком в плей-офф Лиги чемпионов не выйти. Тем более против слабейшего из соперников по квартету. Да ещё и на своём поле.

«Аталанта» — «Аякс». Прогноз: Миранчук и Промес дадут волю эмоциям после долгой разлуки Алексей и Квинси не пересекались на футбольном поле с августа 2018 года.

Дальше стало ещё хуже. В выходные подопечные Сергея Семака на своём поле уступили «Рубину» (1:2) и откатились на третью строчку в турнирной таблице РПЛ. Ситуация получилась похожей: поначалу остроту создавали только со стандартов, выдали один крепкий отрезок во втором тайме, однако ошибки в обороне перевесили.



Лидеров поберечь не получилось: Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос, Караваев и Дзюба отбегали по 90 минут, а Оздоев, Барриос, Вендел и Дриусси покинули поле во втором тайме. На фоне неудач стали появляться слухи о возможной отставке Сергея Семака. Пока они выглядят довольно нелепо: два поражения подряд — неприятно, но жить можно. Ещё ничего не потеряно.



Пожалуй, «Зенит» впервые за долгое время оказался в ситуации, когда не разозлиться просто нельзя. Вроде бы сейчас подходящий случай для того, чтобы оттолкнуться от дна, собраться с мыслями и выдать качественные 90 минут. Но есть проблема. Провести их придётся в Дортмунде.

«Боруссия М» — «Реал». Прогноз: с Месси разобрались, пора ответить на 2:3 от «Шахтёра» Рамос забил победный гол в «класико», вернулся Азар. Все козыри у мадридцев на руках.

Причём немцы будут чрезвычайно мотивированы. Они тоже проиграли в первом туре группового этапа, начудив в матче с «Лацио» (1:3). Очень много ошибались в обороне, компенсировать атакой не получилось. Холанд свой дежурный мяч забил, ещё несколько убойных моментов растранжирили. И остались с пустыми руками.



Правда, календарь быстро подкинул возможность исправиться. С одной стороны, разгромная победа в рурском дерби над принципиальным соперником (3:0). С другой, «Шальке» находится в жутком кризисе и серьёзной опасности не представляет. Подопечные Люсьена Фавра спокойно реализовали преимущество в классе.



Теперь нужно на своём поле обыграть «Зенит», тогда ситуация в Лиге чемпионов стабилизируется. Задача посильная. Сергей Семак уже обыгрывал «Боруссию» (самое начало тренерской карьеры, ответный матч 1/8 финала ЛЧ в марте 2014 года, тогда ещё в статусе исполняющего обязанности), вот только повторить номер на бис вряд ли удастся. А третья неудача подряд сильно подогреет слухи об отставке.

«Атлетико» — «Зальцбург». Прогноз: Луис Суарес с Фелишем продолжат дело Эдера и Лисаковича Мадридцы получили в Мюнхене 0:4 и будут полны желания отыграться.

Мотивированные дортмундцы редко допускают осечки с уступающими в классе оппонентами. А сине-бело-голубые, будем объективны, находятся на ступень ниже. Семак традиционно отдаёт территорию в гостевых матчах Лиги чемпионов, а уж на «Сигнал Идуна Парк» он тем более постарается застегнуться на все пуговицы.



Похоже, «шмели» будут владеть заметным территориальным преимуществом и свои два-три мяча наверняка забьют. Оборона у петербуржцев в последнее время не впечатляет, а Холанд, Санчо и Рейна своё дело знают. Кадровых потерь практически нет: Торган Азар, Шульц, Джан и Аканджи вернулись в общую группу, нет только Шмельцера и Загаду.



Букмекеры прекрасно понимают расклады, даже на П1 с форой (-1) дают скромный коэффициент 1.52. Мы бы выбирали между П1 с форой (-1.5) за 2.03 и П1 всухую за прекрасный коэффициент 2.70. Достаточно сказать, в четырёх из пяти встреч Бундеслиги «шмели» отыграли на «ноль».

«Шахтёр» — «Интер». Прогноз: провал Зидана поможет Конте в Харькове, украинцев ждёт беда «Нерадзурри» допустили осечку в первом туре, теперь нужно побеждать любой ценой.

Также стоит рассмотреть ИТМ 3.5 угловых «Зенита» за 1.70 и ИТБ 58.5% владения мячом «Боруссии» Д за 1.83. На территорию российский клуб претендовать не станет. В прошлом сезоне в трёх гостевых поединках Лиги чемпионов петербуржцы в среднем контролировали мяч всего 38% времени.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Боруссия Д» — «Зенит» 28 октября 2020 года

Обе команды проиграли в первом туре. И это большая проблема для «Зенита», ведь злая «Боруссия» на своём поле редко отпускает уступающих в классе оппонентов. В субботу «шмели» разгромили «Шальке» со счётом 3:0. Разница в уровне исполнителей вопросов не вызывает. Между прочим, дортмундцы отыграли на ноль в четырёх из пяти встреч Бундеслиги, а на П1 всухую дают дивные 2.70. Рискнём.

Ставка №1: победа дортмундской «Боруссии» всухую за 2.70.

Ставка №2: ИТБ 58.5% владения мячом «Боруссии» Д за 1.83.