«Динамо» — «Авангард». Прогноз: Шипачёв и Яшкин заведутся после 1:5, Якупов ответит

28 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо Москва» — «Авангард». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 2.58, успех «Динамо» идёт за 2.60.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» — «Авангард» 28 октября 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Динамо» — «Авангард» 28 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.59, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.38. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.33. Гол на первой минуте идёт за 12.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Динамо Москва» — «Авангард» (28.10.2020)

Позади семь недель регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

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Впрочем, первенство продолжается, механизм выработался, все участники привыкли. В среду, 28 октября, выбор колоссальный. Состоятся сразу восемь матчей (и это ещё игру «Йокерита» с «Витязем» перенесли). В 19:30 мск в Москве «Динамо» начнёт выяснять отношения с «Авангардом».

Соперники накануне потерпели разгромные поражения. Правда, получились они разными. Омичи проиграли СКА со счётом 2:5, хотя смотрелись не хуже и дважды выходили вперёд. Они оставались в игре до последнего, заключительную шайбу пропустили в пустые ворота. Не справились только с Эмилем Галимовым, который оформил хет-трик.

Это уже третья неудача «ястребов» в четырёх последних поединках. Прежде было 0:3 от «Металлурга» и 3:4 Б с «Салаватом Юлаевым». Единственная отрада — разгром «Автомобилиста» (6:3). Соперники подтянулись в турнирной таблице Восточной конференции, лидерство в дивизионе может уплыть совсем скоро.

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А вот «Динамо» по всем статьям проиграло «Витязю» (1:5). И это на своём льду. Отметились абсолютно все. Владимир Крикунов попытался изобрести велосипед и явно намудрил с сочетаниями. Иван Бочаров запустил три шайбы с 11 бросков и покатился на скамейку. В защите ошибались слишком часто. И провалились в большинстве — ноль из шести.

Тут надо бы сказать, что бело-голубые в предыдущий раз выигрывали хотя бы два раза подряд ещё в начале третьей декады сентября. С тех пор ни о какой стабильности не может быть и речи. Такими темпами можно выпасть из зоны плей-офф. Сейчас москвичи идут седьмыми на Западе с 20 очками, опережая девятую строчку на один пункт.

В общем, обеим командам есть что доказывать. Любопытно, что три предыдущие очные встречи завершались в пользу хозяина льда строго с разницей в одну шайбу. Дважды сильнее оказался «Авангард» (2:1 и 4:3), один раз — «Динамо». Если верите в подобные совпадения, рассмотрите П1 в один гол за сумасшедший коэффициент 7.80.

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Лезть в исход не рискнём, поскольку соперники сейчас находятся в непонятном состоянии. Ставки на голы выглядят интереснее. В двух последних очных встречах первые периоды получались огненными: не меньше двух шайб, первая из которых влетала до истечения пяти минут.

Командам нужно исправляться за разгромные поражения, так что проблем с мотивацией тут быть не должно. Ждём бодрого дебюта, при котором нули на табло долго не продержатся. Мы бы выбирали между голом в первые 10 минут за 1.90 и ИТБ 1.5 гола в первом периоде за 2.07.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Динамо» — «Авангард» 28 октября 2020 года

Обе команды в последнее время выступают неудачно, а в предыдущих матчах потерпели разгромные поражения. Это должно добавить хоккеистам злости и мотивации, так что ждём бодрого дебюта. В двух предыдущих очных встречах счёт открывали уже к исходу пятой минуты. Поставим на быстрый гол, благо что с обороной у соперников сейчас дела обстоят так себе.

Ставка: гол в первые 10 минут за 1.90.