«Краснодар» — «Челси». Прогноз: без шансов для Мусаева. Лэмпард, Вернер и Канте дадут жару

28 октября «Краснодар» примет «Челси» в матче 2-го тура группы Е Лиги чемпионов. Начало игры — в 20:55 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех российского клуба оценён букмекерами коэффициентом 7.30. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.80.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Краснодар» — «Челси» 28 октября

Букмекеры считают, что матч группы Е «Краснодар» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.72. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Лиги чемпионов «Краснодар» — «Челси» (28.10.2020)

Групповая стадия еврокубков стремительно набирает ход. Из-за коронавируса старт Лиги чемпионов и Лиги Европы был отложен. Зима близко, так что придётся играть практически без пауз, об отдыхе можно забыть. В Лиге чемпионов наступает второй тур.

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Всё внимание отечественных болельщиков приковано к выступлению российских клубов. Среди прочих 28 октября в группе Е российский «Краснодар» сыграет с английским «Челси». Встреча начнётся в 20:55 мск и пройдёт в Краснодаре.



Краснодарцы здорово дебютировали в групповом этапе Лиги чемпионов. В первом туре они гостили во Франции у «Ренна», получилось увезти очки, сыграв вничью (1:1). Пропустили первыми, пришлось отыгрываться. В концовке, конечно, могли и пропустить, однако стоит заметить, что пробить Матвея Сафонова французы смогли лишь с пенальти.



Далее последовала домашняя игра в Российской Премьер-Лиге. Команда Мурада Мусаева принимала московский «Спартак», тут уже наиграть на желаемый результат не вышло (1:3). Соперники смотрелись сопоставимо, но москвичи лучше реализовали представившиеся моменты. Хозяева, впрочем, вдоволь жаловались на судейство.

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Это поражение стало для «быков» вторым за четыре последних тура в РПЛ. На данный момент они имеют 18 баллов в активе и располагаются на восьмой строчке. Отставание от группы лидеров и зоны еврокубков составляет три пункта.



Одна из причин дисбаланса – кадровые потери. На данный момент имеют проблемы с коронавирусом Реми Кабелла и Евгений Марков, ранее были мышечные повреждения у лидеров Виктора Классона и Вандерсона. Также травмы получали крайние защитники Сергей Петров и Дмитрий Стоцкий. Очень солидный список.



У Фрэнка Лэмпарда же в доступности масса высококлассных футболистов и глубокая скамейка. Равнозначные варианты имеются практически на каждой позиции. Не зря букмекеры считают лондонцев фаворитом квартета в борьбе за выход в стадию плей-офф Лиги чемпионов и дают за такой исход крохотный коэффициент 1.25.

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В первом туре «Челси» дома, на «Стэмфорд Бридж», сражался с действующим победителем Лиги Европы «Севильей». Англичане и испанцы сыграли осторожно: и те, и другие мало что создали в атаке. Красно-белые, пожалуй, оказались ближе к голу, но итоговая нулевая ничья вполне закономерна.



Затем лондонцы отправились на «Олд Траффорд», где встретились с «Манчестер Юнайтед» в матче шестого тура АПЛ. Здесь тоже случилась нулевая ничья, но ближе к голу оказались хозяева. Дорогостоящая атака «аристократов» пока крайне нестабильна, однако отметить здесь стоит другое.



Голкипер Эдуард Менди, появившийся в клубе из-за бесконечных ляпов Кепы, пока целиком и полностью отрабатывает свои деньги. В матче с «МЮ» он не раз спасал свою команду от пропущенного гола, да и в матче с «Севильей» совершил несколько важный сейвов. Истощённому «Краснодару» будет тяжело не только в обороне.

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Подопечных Мурада Мусаева ждут очень долгие 90 минут. Мы бы подумали над П2 всухую за коэффициент 2.40. В трёх из четырёх последних своих матчей «Челси» не пропускал. А российскому клубу снова придётся действовать далёким от оптимального состава.



Вариант попроще – П2 + тотал больше 1.5 мяча за 1.75. Разница в классе тут существенная, едва ли без группы лидеров краснодарцы сдюжат. Ждём чего-то вроде 2:0 в пользу синих.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Краснодар» — «Челси» 26 октября 2020 года

У «Краснодара» снова кадровые проблемы. Разница в классе соперников тут существенная, без ряда лидеров «быкам» надеяться на благополучный исход будет очень трудно. У «Челси» же с составом порядок, а голкипер Эдуард Менди только добавил надёжности в обороне. Ждём уверенной победы гостей.



Ставка: победа «Челси» всухую за 2.40.