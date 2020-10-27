Любые очки российских клубов – за счастье. Ставки на 2-й тур Лиги чемпионов

27 и 28 октября пройдут матчи 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Локомотив» примет действующего обладателя трофея – «Баварию», «Зенит» отправится в гости к дортмундской «Боруссии», а «Краснодар» дома сыграет с «Челси». Чего ждать от российских клубов? Изучаем прогнозы букмекеров.

«Локомотиву» не проиграть бы крупно

Да, пожалуй, учитывая нынешнее состояние «Баварии», задача проиграть с разницей менее чем в три мяча не такая уж и простая. Мюнхенцы только за прошлую неделю отправили четыре мяча в ворота «Атлетико», а затем добавили ещё пять «Айнтрахту». Сами при этом не пропустили ни разу. Помним и о бедном «Шальке», который начал сезон в Бундеслиге 0:8. Был, конечно, у «Баварии» свой «Хоффенхайм», но накладывать сюжет того матча на предстоящую игру в Лиге чемпионов могут разве что ярые фанаты «Локомотива».

Тем более что неделя у команды Марко Николича выдалась противоречивой. Выездную ничью с «Зальцбургом» занести в актив красно-зеленым, наверное, можно, а вот поражение от «Ротора» явно не было запланировано.

Букмекеры в «Локомотив» не верят. Если парни Николича сотворят сенсацию и обыграют «Баварию», сыграет ставка с коэффициентом 14.00, в то время как на мюнхенцев дают 1.17. Вероятность ничейного исхода эксперты оценили коэффициентом 8.50. Поставить на то, что российский клуб не проиграет, можно с коэффициентом 5.50, а на то, что не будет разгрома, коэффициент 1.75. И, пожалуй, рынок «Крупная победа «Баварии» здесь подходит лучше всего. Пожелаем «Локомотиву» удачи, но удивить здесь соперника получится вряд ли. Роберт Левандовски и компания «в огне», и этот огонь не затухает с лета. Диего Симеоне подтвердит.

У «Зенита» шанс реабилитироваться. Но проблемы в атаке

Питерцы прошлую неделю откровенно провалили, проиграв два раза дома. Сначала на последних секундах сине-бело-голубых нокаутировал «Брюгге», а затем ещё и «Рубину» в РПЛ команда Семака уступила. Теперь предстоит выезд в Дортмунд.

Если «Зенит» планирует (а он планирует) бороться за выход в плей-офф, нужно набирать очки. С нулем после двух туров пробиться в 1/8 финала будет почти нереально. Правда, игровые проблемы у питерцев большие, а тут ещё и заболел Сердар Азмун. Будем надеяться, что это не коронавирус, но встречу в Дортмунде иранец, скорее всего, пропустит. Учитывая, что точно не сыграет Малком, в атаке из основных игроков остаётся один Дзюба.

«Боруссия» в первом матче тоже уступила, на выезде дортмундцы проиграли «Лацио» 1:3. Правда, затем «шмели» реабилитировались в Бундеслиге, разгромив «Шальке» 3:0. Будем надеяться, что побратим «кобальтовых» в Дортмунде ждёт лучшая участь.

Поставить на победу немецкой команды можно с коэффициентом 1.37, а на успех «Зенита» предлагают коэффициент 7.50. Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 5.50. Обе команды рискуют в случае поражения выбыть из борьбы за плей-офф, так что игра должна быть, что называется, «от ножа». Сергею Семаку придется крепко подумать, как остановить трио Ройс- Санчо – Холанд.

У «Краснодара» беда с составом

«Краснодар» дебютировал в Лиге чемпионов очень неплохим матчем против «Ренна», гостевую ничью смело можно занести команде Мурада Мусаева в актив. Теперь на горизонте первый домашний матч против «Челси». Самая большая головная боль тренера – кадровые проблемы.

Судите сами — у Маркова и Кабелла сомнительные тесты на коронавирус, и они пока не вернулись в состав. Под вопросом появление в матче с «Челси» Классона и Вандерсона. Петров выбыл до конца года, а Ионов не заявлен на Лигу чемпионов. Тут бы набрать 11 здоровых игроков, не то что о победе думать.

У «Челси» дела идут не то чтобы здорово. Команда не выигрывает уже три матча, правда, и не проигрывает уже больше месяца. В воскресенье команда Фрэнка Лэмпарда сыграла безголевую ничью против «МЮ». Что-то будет в Краснодаре?

По оценке экспертов букмекерских контор, у «Краснодара» самые высокие шансы выиграть из наших клубов во 2-м туре. Поставить на победу команды Мусаева можно за 6.50. При этом на победу «Челси» предлагают коэффициент 1.50, а на ничью – 4.60. Верим в 100% самоотдачи краснодарцев и, конечно, в Матвея Сафонова!

А как считаете вы, сколько очков соберут наши команды во втором туре Лиги чемпионов? Пишите варианты в комментариях!