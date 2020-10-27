«Истанбул» — «ПСЖ». Прогноз: Неймар, Мбаппе и Ди Мария исправятся за провал с «МЮ»

28 октября «Истанбул Башакшехир» примет «ПСЖ» в матче 2-го тура группы H Лиги чемпионов. Начало игры — в 20:55 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу парижан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.21. Успех клуба из Турции оценён букмекерами коэффициентом 15.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 7.60.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Истанбул ББ» — «ПСЖ» 28 октября

Букмекеры уверены, что матч группы H «Истанбул Башакшехир» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.91. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.90. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.02.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Лиги чемпионов «Истанбул ББ» — «ПСЖ» (28.10.2020)

Групповая стадия еврокубков стремительно набирает ход. Из-за коронавируса старт Лиги чемпионов и Лиги Европы был отложен, так что придётся играть практически без пауз. В Лиге чемпионов уже второй тур. Среди прочих 27 октября в группе H турецкий «Истанбул Башакшехир» примет французский «ПСЖ», начало — в 20:55 мск.

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В первом туре «Истанбул» гостил у набравшего солидный ход «РБ Лейпциг». Турецкие клубы традиционно не блещут в гостях, в этот раз тоже получилось сыграть довольно тускло. Хозяева начали давить с первых минут, уже к 20-й минуте Анхелиньо сделал счёт 2:0. За оставшееся время гости ничем не смогли ответить.



В турецкой Суперлиге у «Истанбула» тоже пока не клеится. За шесть туров действующий чемпион страны набрал всего семь баллов. Отрыв от лидирующего «Антальяспора» составляет целых девять пунктов, то есть ситуация близка к критической.



Разумеется, на своём поле турки постараются дать бой любому сопернику. Даже такому именитому, как «Пари Сен-Жермен». Однако шансы зацепиться за очки малы. Парижане сумели оправиться после кадрового кризиса, набрали неплохую форму и будут очень мотивированы.

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В родной французской Лиге 1 команда Томаса Тухеля не проигрывает уже шесть туров кряду. Более того, за эти шесть туров получилось одержать шесть побед с общим счётом 20:1. Удачная серия вернула парижан на привычное первое место в таблице.



Правда, перенести на европейскую арену уверенную игру пока не удаётся. В первом туре «ПСЖ» принимал «Манчестер Юнайтед» и уступил со счётом 1:2. Территориальное преимущество осталось за хозяевами, но это не помешало сыграть манкунианцам на контратаках. Стоит отметить, что все три мяча в матче забили англичане — два в чужие, один в свои.



Затем был матч восьмого тура чемпионата Франции против аутсайдера «Дижона». Главный тренер парижан выпустил не самый основной состав, дав отдохнуть многим лидерам. Во втором подряд туре в старте вышел нападающий Мойзе Кин. На этот раз он отметился дублем, а в итоге команда победила со счётом 4:0.

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Скорее всего, Тухель к игре с «Истанбулом» во втором туре Лиги чемпионов подойдёт во всеоружии. Под вопросом Икарди и Верратти, но зато готовы и Неймар, и Мбаппе, и Ди Мария. Они наверняка захотят исправиться после поражения от «МЮ», так что туркам даже на своём поле будет тяжело.



Мы бы проверили П2 всухую за крепкий коэффициент 1.99. Классы команд заметно разнятся, а турки в нынешнем сезоне пока не впечатляют. Два-три полумомента видятся для них потолком.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Истанбул ББ» — «ПСЖ» 28 октября 2020 года

«ПСЖ» набирает обороты, а вот у «Истанбула» пока не клеится. Лидеры в строю – Томас Тухель подойдёт к матчу с «Истанбулом» во всеоружии. Ждём уверенной победы гостей, которым нужно исправляться за домашнее поражение в первом туре. Возьмём П2 всухую за 1.99.



Ставка: победа «ПСЖ» всухую за 1.99.