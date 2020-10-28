«Лилль» — «Селтик». Прогноз на матч: Саншеш и Фонте не пустят «Милан» в лидеры группы

29 октября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Лилль» — «Селтик». Начало игры — в 20:55 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Лилля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.71. Успех «Селтика» оценён букмекерами коэффициентом 5.35. Поставить на ничью предлагают за 4.33.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Лилль» — «Селтик» 29 октября 2020

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Лилль» — «Селтик» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.54. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.

Анализ и прогноз матча 2-го тура Лиги Европы «Лилль» — «Селтик» (29.10.2020)

Национальные чемпионаты набрали ход, две международные паузы остались позади. В третьей декаде октября наконец-то добрались до десерта — стартовали групповые этапы еврокубков. В обоих турнирах все матчи разбиты на два слота: ранние начинаются в 20:55 мск, поздние — в 23:00.

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Лиге чемпионов традиционно отдали вторник и среду, а Лиге Европы достался четверг. Добрались до второго тура. Во Франции «Лилль» на стадионе «Пьер Моруа» будет принимать «Селтик», начало — в 20:55 мск. Первые матчи сложились для соперников прямо противоположным образом.



«Доги» на выезде разгромили пражскую «Спарту» (4:1). Вроде бы счёт замечательный, однако тут нужно учитывать контекст. Хозяев подвёл молодой Ладислав Крейчи, получивший прямую красную карточку в середине первого тайма.



Чешский клуб всё равно оказал достойное сопротивление, старался не прижиматься к воротам и сохранял равный счёт до исхода часа. На концовку сил не хватило, поскольку главный тренер затянул с заменами. Французы забили три мяча за 15 минут и возглавили турнирную таблицу группы Н.

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А вот «Селтик» на своём поле уступил «Милану» (1:3). Пропустил два мяча к перерыву, перехватил инициативу и честно пытался спастись, однако нехватка исполнительского мастерства сказалась. На один гол шотландцев хватило (да и тот после углового), но нервной концовки не получилось. При счёте 1:2 они ничего толком не создали, а в компенсированное время Йенс Хёуге реализовал выход один на один.



Положение у клуба из Глазго неприятное, в случае второго поражения шансы на выход в плей-офф станут призрачными. Квартет ровный, соперники грозные. «Лилль» сейчас в полном порядке. Достаточно сказать, что он делит первое место в чемпионате Франции с «ПСЖ», набрав 18 очков в восьми турах.



Не проиграли ни разу, больше того — пропустили всего три мяча. Один из них — в минувшее воскресенье от «Ниццы» (1:1). Подопечные Кристофа Галтье отличаются организацией и дисциплиной, они и в прошлом сезоне редко ошибались в обороне. Неудивительно, что букмекеры считают хозяев поля явным фаворитом.

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«Селтик» в воскресенье тоже играл в национальном первенстве. Тоже на выезде. И тоже потерял очки. Заметно превзошёл «Абердин» во всём, кроме счёта (3:3). Хозяева дважды отличились с пенальти, второй из них состоялся на 92-й минуте. Теперь оставание от «Рейнджерс» составляет шесть очков, пусть и при игре в запасе.



Играть против линии не хочется: состав у «Лилля» крепче, скамейка глубже, плюс своё поле. Надёжная ставка — ИТМ 1 гола «Рейнджерс» за 1.62, как минимум возраст практически гарантирован.

Вариант посмелее — 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.72. Голов вряд ли будет много: «доги» мало пропускают, а высочайшая плотность календаря наверняка скажется на темпе.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Лилль» — «Селтик» 29 октября 2020 года

«Селтик» в непростом состоянии: в чемпионате Шотландии отстают от «Рейнджерс», в Лиге Европы по делу проиграли «Милану». Единственный гол забили с углового, а оборона у «Лилля» очень мощная. Всего три пропущенных мяча в восьми турах Лиги 1. Возьмём 1Х через общий низ, очки «доги» наверняка наберут.

Ставка: «Ренн» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.72.