«Карабах» — «Вильярреал». Прогноз: азербайджанцы не справятся с Эмери и Баккой в Стамбуле

По политическим причинам матч состоится не в Баку, а в Турции.

29 октября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Карабах» — «Вильярреал». Начало игры — в 20:55 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Вильярреала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.71. Успех «Карабаха» оценён букмекерами коэффициентом 4.95. Поставить на ничью предлагают за 4.20.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Карабах» — «Вильярреал» 29 октября

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Карабах» — «Вильярреал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.514. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

Анализ и прогноз матча 2-го тура Лиги Европы «Карабах» — «Вильярреал» (29.10.2020)

Национальные чемпионаты набрали ход, две международные паузы остались позади. В третьей декаде октября наконец-то добрались до десерта — стартовали групповые этапы еврокубков. В обоих турнирах все матчи разбиты на два слота: ранние начинаются в 20:55 мск, поздние — в 23:00.

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Лиге чемпионов традиционно отдали вторник и среду, а Лиге Европы достался четверг. Добрались до второго тура. «Карабах» будет принимать «Вильярреал». Сразу отметим, что азербайджанский клуб считается хозяином поля лишь номинально. По политическим причинам играть придётся в Турции.



Разумеется, подопечным Гурбана Гурбанова до Стамбула гораздо ближе и полностью сбрасывать фактор своего поля не стоит, однако испанцам должно быть полегче. Первый тур сложился для соперников прямо противоположным образом, в случае поражения шансы «скакунов» на попадание в плей-офф станут минимальными.



Винить в этом можно только себя. Все шансы зацепиться с «Маккаби» из Тель-Авива имелись. Израильтяне быстро открыли счёт, после чего пошла равная игра. Моментов было немного, однако пара неплохих возможностей у гостей возникла. С реализацией не задалось, так и закончили — 0:1.

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А вот «Вильярреал» с песнями и плясками обыграл в родных стенах «Сивасспор». Восемь голов, дубль Пако Алькасера, шесть жёлтых карточек. Словом, посмотреть было на что. Подопечные Унаи Эмери выиграли со счётом 5:3, и это ещё Карлос Бакка не реализовал пенальти. Теперь надо развивать успех.



Похоже, «жёлтая субмарина» относится к Лиге Европе с большим уважением. По крайней мере, в воскресенье на фоне широкой ротации состава в гостях сыграли вничью с «Кадисом» (0:0). Смотрелись заметно лучше, полностью владели территориальным преимуществом и ничего не позволили сопернику.



Вот только остроты не хватало, мяч стабильно застревал на границе финальной трети. Забить так и не удалось, однако положение по-прежнему остаётся хорошим. 12 очков в семи поединках чемпионата Испании и четвёртое место в турнирной таблице. Правда, нужно учитывать, что гранды имеют по одной-две игры в запасе и будут подниматься.

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«Карабах» — довольно симпатичный и организованный коллектив, который умеет обороняться. В то же время линия атаки у «Вильярреала» чертовски хороша: Алькасер, Бакка, Чуквезе, Тригерос. И это ещё травмирован Жерар Морено. Свою парочку голов гости наверняка положат, для победы этого должно хватить.



Собственно, букмекеры дают на П2 нестыдный коэффициент 1.71. Альтернативные варианты — ИТБ 1.5 гола «Вильярреала» за 1.76 и Х2 + обе забьют за 2.14. Подопечные Унаи Эмери часто увлекаются, так что поймать их на контратаках вполне реально. Три-четыре момента «Карабах» должен получить.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Карабах» — «Вильярреал» 29 октября 2020 года

Подопечные Унаи Эмери хорошо начали сезон: обыграли «Сивасспор» в первом туре Лиги Европы (5:3), входят в топ-4 чемпионата Испании. Они заметно превосходят «Карабах» по уровню исполнителей, к тому же играть придётся в Турции, а не в Азербайджане. «Вильярреал» накануне поберёг лидеров, так что состав будет крепким. Ждём успеха испанцев.

Ставка: ИТБ 1.5 гола «Вильярреала» за 1.76.