«Славия» — «Байер». Прогноз: Беллараби, Демирбай и Диаби выдадут жаркие 90 минут в Чехии

29 октября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Славия» — «Байер». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Байера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.04. Успех «Славии» оценён букмекерами коэффициентом 3.76. Поставить на ничью предлагают за 4.00.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Славия» — «Байер» 29 октября 2020

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Славия» — «Байер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз матча 2-го тура Лиги Европы «Славия» Прага — «Байер» (29.10.2020)

Национальные чемпионаты набрали ход, две международные паузы остались позади. В третьей декаде октября наконец-то добрались до десерта — стартовали групповые этапы еврокубков. В обоих турнирах все матчи разбиты на два слота: ранние начинаются в 20:55 мск, поздние — в 23:00.

«МЮ» — «РБ Лейпциг». Прогноз: де Хеа, Магуайр и Линделёф сядут в лужу на «Олд Траффорд» В шести матчах сезона из семи «быки» забивали как минимум дважды.

Лиге чемпионов традиционно отдали вторник и среду, а Лиге Европы достался четверг. Добрались до второго тура. В Праге местная «Славия» на стадионе «Эден» будет выяснять отношения с «Байером», начало — в 23:00 мск. Это группа С, где также присутствуют «Ницца» и «Хапоэль» из Беэр-Шевы.



Старт турнира сложился для соперников прямо противоположным образом: гости добыли разгромную победу, хозяева потерпели поражение. Пражане — всё та же бодрая команда с узнаваемым стилем, контролем мяча и прессингом, что год назад портила настроение «Барселоне», дортмундской «Боруссии» и «Интеру».



Смотреть на счёт с «Хапоэлем» из Беэр-Шевы бесполезно (1:3), хода игры он не отражает. Клуб из Чехии владел колоссальным преимуществом даже на чужом поле, что видно и по статистике: 18-4 по ударам, 7-3 по попаданиям в створ, 69-31 по проценту владения мячом, 9-1 по угловым.

«Брюгге» — «Лацио». Прогноз: «Зенит» опозорился, но Семак — лишь первая жертва бельгийцев Индзаги полетел в Бельгию сразу без 13 игроков. Среди них Иммобиле и другие лидеры.

Желание всегда и везде атаковать сыграло злую шутку. Два мяча пропустили в самой концовке, времени отыграться попросту не осталось. Строго говоря, хозяева забили даже больше, чем создали. Но это уже детали, а в сухом остатке — полное отсутствие очков и необходимость исправляться.



«Байер» тем временем на своём поле закатил концерт с «Ниццей» (6:2), хотя до того испытывал серьёзные проблемы с результативностью. Вплоть до 79-й минуты немцы спокойно вели со счётом 3:1, а дальше на фоне замен прорвало. В оставшееся время забили три мяча, да ещё и пропустить успели.



В понедельник «фармацевты» одолели крепкий «Аугсбург» (3:1) в родных стенах. Разумеется, на фоне ротации состава — тот оказался полуторным. Смотрелись заметно активнее и имели полное преимущество, но пришлось понервничать. Вплоть до 74-й минуты счёт оставался ничейным.

«Ювентус» — «Барселона». Прогноз: бедный Месси! Мучения гениального аргентинца продолжатся Ехать в Турин с парой центральных защитников Лангле-Араухо — не лучшая затея.

В Праге должны быть голы. «Славия» не тот коллектив, который будет прижиматься к воротам и ждать у моря погоды. Для «Байера» это стилистически удобный соперник. Ждём яркий футбол на встречных курсах с большим количеством переходных фаз. А атаковать с ходу соперники умеют замечательно.



Потому самый очевидный вариант — ставки на результативность. На «обе забьют» дают скромные 1.65, а вот ОЗ + Х2 идёт за 2.12. Всё же состав у немцев заметно сильнее. Нам больше нравится классический тотал больше 2.5 мяча за 1.77. При желании можно поднять коэффициент, взяв «ОЗ + ТБ 2.5 гола» за 2.00.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Славия» — «Байер» 29 октября 2020 года

«Славия» — всё та же симпатичная агрессивная команда, что гоняла в прошлой Лиге чемпионов «Барселону», дортмундскую «Боруссию» и «Интер». Она не будет прижиматься к своим воротам и играть на удержание, благо что в первом туре умудрилась проиграть. «Байер» такой футбол любит, так что проблемы с голами тут вряд ли возникнут.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.77.