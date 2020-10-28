«Спартак» — ЦСКА. Прогноз: Знарок и Гудачек — красавцы, но в дерби им ничего не светит

29 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — ЦСКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.79, успех «Спартака» идёт за 4.40.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — ЦСКА 29 октября 2020 года
Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Спартак» — ЦСКА 29 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.86, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.15. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.60. Гол на первой минуте идёт за 14.0.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Спартак» Москва — ЦСКА (29.10.2020)
Позади семь недель регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.
Впрочем, первенство продолжается, механизм выработался, все участники привыкли. 28 октября играли практически все, потому в четверг выбор минимален. Всего один поединок, зато какой! Нас ждёт московское дерби. В 19:30 мск «Спартак» начнёт выяснять отношения с ЦСКА.
Красно-белые набрали форму после провального отрезка, недавно выдав серию из семи матчей с набранными очками. Прервалась она накануне, когда на своём льду проиграли «Северстали» (3:4). Смотрелись как минимум не хуже соперника, но сразу несколько деталей не позволили зацепиться.
Прежде всего тренерский штаб решил предоставить отдых Юлиусу Гудачеку, который в последнее время выглядит просто восхитительно и тащит абсолютно всё. Скорее всего, словака решили поберечь перед дерби, да только ничего хорошего из этого не вышло. Никита Беспалов в нужный момент не выручил.
Второй момент — нелепая ошибка Якова Рылова, обычно опытный защитник действует гораздо надёжнее. И третье — огромное количество удалений, в том числе и за нарушение численного состава. В первой половине они сбивали хозяев с ритма, а в концовке не позволили устроить полноценный штурм.
В общем, проиграл «Спартак» по делу и винить может только себя, хотя смотрелся неплохо. Он пока остаётся в зоне плей-офф с 20 очками в 20 матчах, но ситуация пограничная. «Витязь» отстаёт всего на один пункт, да ещё и при игре в запасе. Нужно добавлять, а ведь впереди битва с мощнейшим ЦСКА.
Красно-синие после безвольного поражения от «Торпедо» (2:3) выдали две победы: разгромили второй состав минского «Динамо» (5:1) и дожали воспрявший «Куньлунь» (3:2). Ларс Юханссон набрал форму, в Мытищах швед даже отметился результативной передачей. На последнем рубеже станет спокойнее.
Подопечные Игоря Никитина возглавляют турнирную таблицу Западной конференции, их темп тянет только великолепный «Локомотив» (отстаёт на пять очков при двух встречах в запасе). Все остальные далеко позади. Вроде бы фаворит не в лучшем состоянии, но нужно учитывать пару факторов.
Первый: «Спартак» в третий раз сыграет через день, а ЦСКА имел 3,5 дня на восстановление и должен быть посвежее. Второй: красно-синие могут валять дурака, но в дерби они проигрывают очень редко. 15 побед в 16 предыдущих случаях, единственное поражение — в овертайме.
И третий: номинально хозяином льда являются красно-белые, однако они проводят домашние матчи на «ЦСКА-Арене». В общем, П2 за 1.79 смотрится здорово, можно даже рассмотреть П2 с форой (-1) за 2.06. Альтернативный вариант — Х2 + тотал больше 4.5 шайбы за 2.27. Очные встречи в последнее время получаются результативными.
Прогноз и ставки на матч КХЛ «Спартак» Москва — ЦСКА 29 октября 2020 года
«Спартак» накануне наломал дров и проиграл «Северстали». В ворота вернётся Юлиус Гудачек, но вообще все козыри на стороне ЦСКА. Два лишних дня отдыха, статистика противостояния, уровень исполнителей. Да и играть будут на «ЦСКА-Арене», домашней для красно-синих. Думается, фаворит использует разницу в классе и победит.
Ставка: победа ЦСКА с форой (-1) за 2.06.
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