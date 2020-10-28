«Спартак» — ЦСКА. Прогноз: Знарок и Гудачек — красавцы, но в дерби им ничего не светит

29 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — ЦСКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.79, успех «Спартака» идёт за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — ЦСКА 29 октября 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Спартак» — ЦСКА 29 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.86, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.15. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.60. Гол на первой минуте идёт за 14.0.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Спартак» Москва — ЦСКА (29.10.2020)

Позади семь недель регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

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Впрочем, первенство продолжается, механизм выработался, все участники привыкли. 28 октября играли практически все, потому в четверг выбор минимален. Всего один поединок, зато какой! Нас ждёт московское дерби. В 19:30 мск «Спартак» начнёт выяснять отношения с ЦСКА.

Красно-белые набрали форму после провального отрезка, недавно выдав серию из семи матчей с набранными очками. Прервалась она накануне, когда на своём льду проиграли «Северстали» (3:4). Смотрелись как минимум не хуже соперника, но сразу несколько деталей не позволили зацепиться.

Прежде всего тренерский штаб решил предоставить отдых Юлиусу Гудачеку, который в последнее время выглядит просто восхитительно и тащит абсолютно всё. Скорее всего, словака решили поберечь перед дерби, да только ничего хорошего из этого не вышло. Никита Беспалов в нужный момент не выручил.

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Второй момент — нелепая ошибка Якова Рылова, обычно опытный защитник действует гораздо надёжнее. И третье — огромное количество удалений, в том числе и за нарушение численного состава. В первой половине они сбивали хозяев с ритма, а в концовке не позволили устроить полноценный штурм.



В общем, проиграл «Спартак» по делу и винить может только себя, хотя смотрелся неплохо. Он пока остаётся в зоне плей-офф с 20 очками в 20 матчах, но ситуация пограничная. «Витязь» отстаёт всего на один пункт, да ещё и при игре в запасе. Нужно добавлять, а ведь впереди битва с мощнейшим ЦСКА.

Красно-синие после безвольного поражения от «Торпедо» (2:3) выдали две победы: разгромили второй состав минского «Динамо» (5:1) и дожали воспрявший «Куньлунь» (3:2). Ларс Юханссон набрал форму, в Мытищах швед даже отметился результативной передачей. На последнем рубеже станет спокойнее.

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Подопечные Игоря Никитина возглавляют турнирную таблицу Западной конференции, их темп тянет только великолепный «Локомотив» (отстаёт на пять очков при двух встречах в запасе). Все остальные далеко позади. Вроде бы фаворит не в лучшем состоянии, но нужно учитывать пару факторов.

Первый: «Спартак» в третий раз сыграет через день, а ЦСКА имел 3,5 дня на восстановление и должен быть посвежее. Второй: красно-синие могут валять дурака, но в дерби они проигрывают очень редко. 15 побед в 16 предыдущих случаях, единственное поражение — в овертайме.

И третий: номинально хозяином льда являются красно-белые, однако они проводят домашние матчи на «ЦСКА-Арене». В общем, П2 за 1.79 смотрится здорово, можно даже рассмотреть П2 с форой (-1) за 2.06. Альтернативный вариант — Х2 + тотал больше 4.5 шайбы за 2.27. Очные встречи в последнее время получаются результативными.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Спартак» Москва — ЦСКА 29 октября 2020 года

«Спартак» накануне наломал дров и проиграл «Северстали». В ворота вернётся Юлиус Гудачек, но вообще все козыри на стороне ЦСКА. Два лишних дня отдыха, статистика противостояния, уровень исполнителей. Да и играть будут на «ЦСКА-Арене», домашней для красно-синих. Думается, фаворит использует разницу в классе и победит.

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1) за 2.06.