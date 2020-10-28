АЕК — «Лестер». Прогноз: Массимо Каррера, Чигринский и Шахов не справятся с Мэддисоном

«Лисы» набирают обороты. В двух последних играх они забили четыре мяча и не пропустили.

29 октября АЕК сыграет с «Лестер Сити» в матче 2-го тура группы G Лиги Европы. Начало игры — в 20:55 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение гостям: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.81. Успех греческого клуба оценён букмекерами коэффициентом 4.60. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.94.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы АЕК — «Лестер» 29 октября 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч группы G АЕК — «Лестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.99. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Лиги Европы АЕК Афины — «Лестер Сити» (29.10.2020)

Групповой этап Лиги чемпионов в самом разгаре, скоро стартует второй тур в Лиге Европы. Естественно, всё внимание отечественных болельщиков приковано к ЦСКА, но есть и другие интересные пары. Например, 29 октября в группе G Лиги Европы греческий АЕК примет английский «Лестер Сити», начало – в 20:55 мск.

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Команда экс-рулевого московского «Спартака» Массимо Карреры уже успела пошуметь в еврокубках в нынешнем сезоне. Она выбила из квалификационных раундов сперва швейцарский «Санкт-Галлен» (1:0), а затем немецкий «Вольфсбург» (2:1). В обоих случаях заслуженно.



В чемпионате Греции всё тоже идёт более-менее гладко. Десять очков после пяти сыгранных матчей и четвёртое место в турнирной таблице при одной игре в запасе, вся борьба впереди. Забить получилось семь раз, а пропустить всего лишь два.



Однако перенести на групповой этап Лиги Европы уверенную игру в греческой Суперлиге пока не получается. В первом туре жёлто-чёрные гостили у португальской «Браги» и потерпели разгромное поражение (0:3). Результат вполне закономерный, португальцы действительно выглядели интереснее.

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Греческие клубы традиционно играют лучше на своём поле. Разумеется, дома афинский АЕК даст бой, но тягаться с англичанами будет тяжеловато. «Лестер Сити» преодолел затянувшийся неудачный отрезок и постепенно набирает обороты.



Подопечные Брендана Роджерса в первом туре Лиги Европы дома разгромили луганскую «Зарю» (3:0). Шансы навязать борьбу у украинцев, конечно, были, но разница в классе дала о себе знать. Англичане достаточно много создали сами, где-то им помогли ошибки гостей.



А на прошедших выходных в матче шестого тура АПЛ «лисы» на выезде обыграли лондонский «Арсенал». Единственный гол забил вышедший на замену Джейми Варди, который только вернулся после травмы. Передачу, кстати, отдал новичок команды Дженгиз Ундер, который также появился на поле во втором тайме.

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Вполне вероятно, что Брендан Роджерс снова побережёт некоторых лидеров, например, Варди. Однако его вполне сможет заменить Келечи Ихеаначо. Нигерийский нападающий блистал в прошлой игре с «Зарёй». Он отдал две голевые передачи и сам забил гол.



Мы бы проверили лобовую победу «Лестера» в матче с АЕКом, букмекеры дают на неё рабочий коэффициент 1.81. Разница в классе соперников тут существенная, да и «лисы» начинают приходить в себя. Даже полуторный состав англичан смотрится мощнее.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы АЕК — «Лестер Сити» 29 октября 2020 года

«Лестер Сити» набирает обороты: сперва разгромил луганскую «Зарю» в Лиге Европы, затем отобрал очки у лондонского «Арсенала» в АПЛ. Конечно, АЕК на своём поле даст бой, но разница в классе тут существенная. На наш взгляд, англичане сумеют закрепиться на первом месте в группе. Берём П2 за 1.81.



Ставка: победа «Лестер Сити» за 1.81.