Перчатка «Спартака» почти долетела до «Зенита». Ставки на итоги РПЛ

Питер все еще фаворит, но «Спартак» совсем близко.

В РПЛ позади 12 туров, и по их итогам московский «Спартак» единолично возглавил турнирную таблицу. У команды Доменико Тедеско 27 очков, это на 2 больше, чем у ЦСКА, и на 3 – чем у «Зенита». Однако букмекеры хоть и корректируют коэффициенты, пока все равно ставят на чемпионство питерского клуба. Изучаем прогнозы аналитиков на остаток сезона в чемпионате России.

«Зенит» пока фаворит, но «Спартак» приближается

Питерский «Зенит» настиг спад с началой Лиги чемпионов. Команда Сергея Семака проиграла «Рубину» и пропустила вперед не только «Спартак», но и ЦСКА. Коэффициент на чемпионство питерцев все выше – сейчас он составляет 2.00. Но пока именно зенитовцы – главные фавориты турнира.

«Спартак» пользуется тем, что конкуренты играют на 2 фронта. В матче с «Краснодаром» команда Доменико Тедеско была явно свежее и заработала важные 3 очка. Поставить на чемпионство красно-белых можно с коэффициентом 5.00.

Не будем забывать и о ЦСКА. «Армейцы» столкнулись с кадровыми проблемами в линии обороны – травмированы новичок команды Бруно Фукс и Вадим Карпов, приболел Марио Фернандес. Однако команда играет неплохо и идет на втором месте. Поставить на то, что ЦСКА станет чемпионом, можно за 7.00.

А вот «Локомотив» и «Краснодар» буксуют. Есть тому объективные причины – травмы – но очков оправдания не добавляют. «Локо» отстает от лидера на 6 очков – коэффициент на команду Николича 20.00. Краснодарцы же всего лишь восьмые в 9 баллах от «Спартака» — и поставить на чудесное преображение команды Мурада Мусаева предлагается за 50.00.

Что касается ставок на попадание в тройку лучших, то букмекеры не сомневаются, что с медалями по итогам сезона будут «Зенит» (коэффициент 1.05) и «Спартак» (1.10). На ЦСКА можно сделать ставку за 1.25, а вот шансы «Локомотива» уже оцениваются коэффициентом 3.55. На «Краснодар» коэффициент 7.00, а если вы верите в то, что Сандро Шварц преобразит «Динамо», можно сделать ставку с коэффициентом 15.00.

«Химки» выбираются, «Уфа» увязает, «Ротор» стабильно внизу

По-прежнему принимают ставки и на клубы, которые покинут РПЛ без стыковых игр по итогам сезона, то есть займут 15-е и 16-е места. Фаворитов здесь два – «Ротор» и «Уфа». На любой из этих клубов можно сделать ставку с коэффициентом 1.50. Собственно, волгоградцы и уфимцы и замыкают таблицу, набрав по 6 очков.

А вот «Химки» после прихода Игоря Черевченко и усиления состава выбираются. Уже 9 очков в турнирной таблице, и коэффициент на вылет команды резко повысился – он составляет уже 2.40.

Кроме того, в группе риска аналитики видят «Урал» (коэффициент 3.20), «Тамбов» (4.00) и «Арсенал» (5.00). А вот неплохо играющий в последнее время «Ахмат» букмекеров убедил – ставки на вылет клуба из Грозного больше не принимают.

Питерский дуэт в споре бомбардиров никто не остановит

После 12 туров в споре снайперов лидирует сочинец Кристиан Нобоа – у него 7 мячей. Правда, эквадорец недавно получил травму и выбыл из строя.

Выше всего в гонке бомбардиров букмекеры оценивают шансы питерского дуэта форвардов. Поставить на Сердара Азмуна или Артема Дзюбу можно за 4.00. Оба они забили по 6 голов.

Столько же на счету спартаковцев Джордана Ларссона и Эсекьеля Понсе, но коэффициент на любого из этой пары 6.00. А вот на «армейца» Николу Влашича можно сделать ставку с коэффициентом 10.00, при том, что хорват тоже отличился в нынешнем чемпионате 6 раз.

За 10.00 же можно поставить на Маркуса Берга из «Краснодара» (5 голов), Джордже Деспотовича из «Рубина» (4 гола) и спартаковца Александра Соболева (3 гола). А вот на то, что лидерство удержит Кристиан Нобоа, можно сделать ставку за 15.00.

Интересно, что довольно высоко оцениваются и шансы Александра Кокорина. Пока новичок «Спартака» не впечатляет своей игрой и забил только один мяч, да и то с пенальти, но на него принимаются ставки с коэффициентом 20.00. Что ж, возможно, Александр еще разыграется!