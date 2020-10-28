Лео идёт на худший сезон за 12 лет, а букмекеры больше не считают «Барселону» фаворитом даже в Примере.

Больше чем клуб. Месси сдулся и тянет «Барселону» на дно

28 октября в Лиге чемпионов «Барселона» в Турине сыграет с «Ювентусом». После жеребьёвки группового этапа футбольный мир ожидал новую главу противостояния Месси — Роналду, но у Криштиану коронавирус. Впрочем, и сам Лео находится чуть ли не в худшей форме за всю карьеру.

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В субботу «Барселона» проиграла «Реалу» (1:3) и теперь занимает 12-е место в Примере. В шести предыдущих «эль класико» у Месси «0+0» по системе «гол+пас». В нынешнем сезоне у Лео «1+0» в пяти матчах чемпионата Испании. Единственный гол он забил с пенальти «Вильярреалу» при счёте 2:0 в пользу сине-гранатовых. Это точно лучший игрок мира?

Сомневаться в тонусе аргентинца начали даже букмекеры. Эти ребята рискуют своими деньгами, поэтому стараются быть максимально объективными.

Аналитики БК предлагают несколько ставок на тоталы Месси в Примере по итогам сезона-2020/2021.

• Голы. Больше 23.5 с коэффициентом 1.85, меньше – за 1.85.

• Ассисты. Больше 15.5 за 1.85, меньше – за 1.85.

• Дубли. Больше 3.5 за 1.90, меньше – за 1.80.

• Хет-трики. Больше 2.5 за 3.00, меньше – за 1.34.

• Голы с пенальти. Больше 4.5 за 1.70, меньше – за 2.03.

• Голы со штрафных. Больше 3.5 за 1.95, меньше – за 1.75.

• Жёлтые карточки. Больше 4.5 за 2.18, меньше – за 1.60.

• Удаления. Больше 0.5 за 10.00, меньше – за 1.02.

• Автогол за 20.00.

Самый интересный показатель – тотал голов, установленный на отметке 23.5. В прошлом сезоне лучшим бомбардиром АПЛ с 23 мячами стал Джейми Варди. Но для Месси 23 гола в чемпионате – это уровень сезона-2008/2009. В следующих розыгрышах Примеры Лео стабильно выдавал 25+.

Пока Месси дарят «Золотые мячи», Роналду переписывает историю. Ставим на рекорды Криштиану Роналду приближается к космическим показателям: 500 голов в топ-5 лигах, 150 — в ЛЧ и 110 — за сборную. На каждый рекорд принимают ставки.

Таким образом, текущий сезон рискует стать для Месси худшим по голам в Примере за 12 лет. Это напрямую влияет и на результаты «Барселоны».

Букмекеры не считают сине-гранатовых фаворитом ни в одном из двух основных турниров. На победу «Барселоны» в Примере дают коэффициент 3.08 (на «Реал» – 2.10), в Лиге чемпионов – 14.50 (на «Баварию» – 3.70, на «Манчестер Сити» – 5.50, на «Ливерпуль» – 7.10, на «ПСЖ» – 12.00).

В «Барселоне» все вынуждены подстраиваться под Месси. Из-за этого одни игроки не могут показать свои лучшие качества (Гризманн, Коутиньо), а другим приходится отрабатывать в прессинге за своего звёздного партнёра (Фати, Дембеле).

Когда Месси в оптимальной форме, а средняя линия «Барселоны» контролирует матчи даже с грандами, такую команду не остановить. Сейчас у сине-гранатовых нет ни того, ни другого.

Месси не разговаривает с Бартомеу и идёт к трофеям. Прогноз и ставки на сезон «Барселоны» Худой мир лучше доброй ссоры. Но к «Барселоне» это не относится.

Если тенденция сохранится, Лео не забьёт даже 20 голов в Примере, а в Лиге чемпионов «Барселона» вылетит в 1/8 или в 1/4 финала. Из-за прошлых достижений к Месси особое отношение, но надо смотреть правде в глаза. Аргентинец уже не тот.

Конечно, Лео ещё может набить статистику на всяких «Уэсках» и «Леванте» (любимый «Леганес» вылетел), а его фанатам для новых восхищений порой достаточно трёхминутных нарезок с обводками аргентинца. Однако команде от этого нелегче.

Месси уже давно больше, чем клуб. В этом и есть главная проблема «Барселоны».