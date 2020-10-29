ЦСКА – «Динамо» З, «Реал Сосьедад» — «Наполи» и другие матчи. На что ставить 29 октября

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 29 октября.
На что ставить в футболе 29 октября
Четверг порадует футбольных болельщиков Лигой Европы. В 20:55 свой второй матч на этой стадии начнёт ЦСКА. Команда Виктора Гончаренко сыграет с загребским «Динамо». В первых матчах соперники сыграли вничью, теперь «армейцам» надо бы выиграть дома. Потеря очков нежелательна.
Кроме того, выделим встречу «Реал Сосьедад» и «Наполи» — должно быть интересное противостояние. Ну а вообще матчей сегодня очень много, каждый сможет выбрать на свой вкус интересную встречу.
Не забываем о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.
На что ставить в хоккее 29 октября
В КХЛ всего один матч – зато какой! Дерби «Спартак» — ЦСКА. Эта игра начнётся в 19:30 и она точно будет, что называется, от ножа.
На что ещё ставить 29 октября
В баскетбольной Евролиге начинается очередной тур. ЦСКА дома примет испанскую «Валенсию». А вот матч «Зенита» с «Панатинаикосом» перенесли. Питерцы готовы играть после карантина, а греки как раз ушли на изоляцию.
Один матч в мужской волейбольной Суперлиге. В Красноярске «Енисей» примет «Зенит-Казань».
Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!
- 29 октября 2020
-
08:15
-
08:02
-
08:00
-
07:22
-
01:25
-
01:08
- 28 октября 2020
-
23:02
-
22:49
-
22:15
-
22:00
-
21:45
-
21:30
-
21:15
-
21:00
-
20:45
-
20:30
-
20:15
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:50
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:10
-
16:00