ЦСКА – «Динамо» З, «Реал Сосьедад» — «Наполи» и другие матчи. На что ставить 29 октября

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 29 октября.

На что ставить в футболе 29 октября

Четверг порадует футбольных болельщиков Лигой Европы. В 20:55 свой второй матч на этой стадии начнёт ЦСКА. Команда Виктора Гончаренко сыграет с загребским «Динамо». В первых матчах соперники сыграли вничью, теперь «армейцам» надо бы выиграть дома. Потеря очков нежелательна.

Кроме того, выделим встречу «Реал Сосьедад» и «Наполи» — должно быть интересное противостояние. Ну а вообще матчей сегодня очень много, каждый сможет выбрать на свой вкус интересную встречу.

Не забываем о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 29 октября

В КХЛ всего один матч – зато какой! Дерби «Спартак» — ЦСКА. Эта игра начнётся в 19:30 и она точно будет, что называется, от ножа.

На что ещё ставить 29 октября

В баскетбольной Евролиге начинается очередной тур. ЦСКА дома примет испанскую «Валенсию». А вот матч «Зенита» с «Панатинаикосом» перенесли. Питерцы готовы играть после карантина, а греки как раз ушли на изоляцию.

Один матч в мужской волейбольной Суперлиге. В Красноярске «Енисей» примет «Зенит-Казань».

Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!