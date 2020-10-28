«Антверпен» — «Тоттенхэм». Прогноз: Моуринью, Бэйл и Сон дадут ещё один мастер-класс в ЛЕ

29 октября «Антверпен» сыграет с «Тоттенхэм Хотспур» в матче 2-го тура группы J Лиги Европы. Начало игры — в 20:55 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение гостям: поставить на победу английского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.59. Успех бельгийцев оценён букмекерами коэффициентом 6.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.85.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Антверпен» — «Тоттенхэм» 29 октября

Букмекеры уверены, что матч группы J «Антверпен» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.49. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Лиги Европы «Антверпен» — «Тоттенхэм» (29.10.2020)

Групповой этап Лиги чемпионов в разгаре, скоро стартует второй тур и в Лиге Европы. Естественно, всё внимание отечественных болельщиков приковано к ЦСКА, но есть и другие интересные пары. Например, 29 октября среди прочих в группе J Лиги Европы бельгийский «Антверпен» примет английский «Тоттенхэм Хотспур», начало – в 20:55 мск.

«Реал Сосьедад» — «Наполи». Прогноз: Мертенс, Начо Монреаль и Лосано закатят шоу в Испании Неаполитанцы проиграли в первом туре, придётся набирать очки в логове басков.

«Шпоры» продолжают набирать ход. У них уже четыре победы подряд в Лиге Европы, с учётом предыдущей домашней игры в первом туре групповой стадии турнира. Собственно, в последнем случае лондонская команда разгромила австрийский ЛАСК (3:0), хоть австрийцы сопротивлялись изо всех сил.



А на прошедших выходных подопечные Жозе Моуринью принимали участие в матче шестого тура английской Премьер-лиги. Они гостили у «Бёрнли», который провально начал сезон. И одержали победу с минимальным счётом: давили-давили, пока Сон в концовке не использовал пас Гарри Кейна. Бордовые тоже сопротивлялись, но ответить не смогли.



«Тоттенхэм Хотспур» после победы в Бёрнли ворвался на пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. Сейчас у клуба 11 баллов в активе, а отрыв от лидирующего «Эвертона» составляет всего два пункта. Впрочем, у одного из лидеров «Астон Виллы» 12 баллов плюс игра в запасе.

ЦСКА — «Динамо» З. Прогноз: для Влашича этот матч — дело чести, Акинфеев и Чалов помогут 13 из 18 последних голов «армейцы» забили после перерыва.

Лондонцы имеют отличную возможность ввязаться в борьбу за чемпионство в этом сезоне. В составе тут достаточно много высококлассных игроков, которые могут обеспечить необходимую глубину. При этом уровень соперников в группе J Лиги Европы у Моуринью такой, что можно вовсю использовать ротацию. Большой козырь в условиях невероятно плотного графика.



Отметить также стоит и более уверенную игру «шпор» в обороне в последнее время. Они не пропускают уже в двух играх подряд, хотя до этого доставали мяч из сетки в каждом матче. «Антверпену» даже на своём поле будет очень тяжело, сомнений тут нет.



Бельгийцы, конечно, тоже не промах. Одержали волевую победу в гостях у бойкого «Лудогорца» (2:1) в первом туре Лиги Европы. Да и в бельгийской лиге Жюпиле чувствуют себя максимально комфортно: идут на первом месте, забив 21 гол за 10 игр. Однако любопытно тут другое.

«Арсенал» — «Дандолк». Прогноз: Обамеянг и Парти отдохнут перед «МЮ», гостей это не спасёт Даже резервисты лондонцев гораздо сильнее основы ирландского клуба.

Беда в том, что оборона часто подводит «великих стариков», добавляя им проблем. К слову, в общей сложности за последних восемь игр они забили 20 голов, но пропустили целых 12. Причём пропускали в каждом поединке. Учитывая форму предстоящего оппонента, подобный факт определённо наталкивает на негатив.



Атака у «Тоттенхэма» в нынешнем сезоне грозная – лидеры в порядке, а новичкам есть что доказывать. За 11 сыгранных матчей во всех турнирах было забито аж 33 мяча. При таких раскладах П2 с форой (-1) за коэффициент 1.90 выглядит заманчиво. Её и проверим.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Антверпен» — «Тоттенхэм» 29 октября 2020 года

«Тоттенхэм» набирает обороты. Лидеры в порядке, новички мотивированы, а скамейка достаточно длинная и мастеровитая. Скорее всего, Жозе Моуринью снова проведёт ротацию, благо что соперник позволяет. Но, на наш взгляд, шансов у «Антверпена» даже при таких раскладах, пусть и на своём поле, всё равно маловато.



Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (-1) за 1.90.