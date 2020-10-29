«Металлург» — «Салават Юлаев». Прогноз: Мозякин и Гранлунд уйдут в тень, Метсола затащит

30 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 2.50, успех «СЮ» идёт за 2.50.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Салават» 30 октября 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Металлург» Мг — «Салават Юлаев» 30 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.42, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.90. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.25. Гол на первой минуте идёт за 12.0.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Металлург» Магнитогорск — «Салават Юлаев» (30.10.2020)

Позади семь недель регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

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Впрочем, первенство продолжается, механизм выработался, все участники привыкли. В четверг, 29 октября, за всех будут отдуваться «Спартак» и ЦСКА, зато в пятницу выбор колоссальный. Сразу девять матчей! В 17:00 мск в Магнитогорске местный «Металлург» начнёт выяснять отношения с «Салаватом Юлаевым».

Вывеска изумительная, хотя обе команды в последнее время испытывают проблемы. Причина на поверхности — коронавирус. Различаются стадии: уфимцы уже находятся в оптимальном составе и ждут, когда лидеры наберут форму через игры. А вот магнитогорцы не могут рассчитывать на нескольких ключевых исполнителей.

Неудивительно, что никакой стабильности на таком фоне нет и близко. «Салават Юлаев» потерпел два чувствительных поражения подряд — 3:4 от «Витязя» (вели к середине третьего периода, ключевую шайбу пропустили за 71 секунду до сирены) и 0:5 от «Локомотива» в родных стенах.

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Тренерский штаб не постеснялся перетряхнуть состав. Этот шаг напрашивался, а главное — результат не заставил себя ждать. Поединок с «Амуром» пропустили Воробьёв, Кугрышев и Коледов. Они провалились с ярославцами, схватив по «-3». Стартовый отрезок получился откровенно вялым, зато потом пошло.

Зрители увидели пять голов, которые уместились в 3,5 минуты. Подопечные Томи Лямся забили четыре шайбы, все в равных составах. Отдельно стоит порадоваться за Данила Башкирова, 19-летний форвард оформил второй гол в сезоне. «Тигры» ответили лишь однажды, в большинстве. В третьем периоде у Метсолы не было работы.

«Металлург» по-прежнему остаётся без двух основных вратарей. Артём Загидулин пока не отличается стабильностью, а помощь от защиты приходит далеко не всегда. Как результат — три поражения в четырёх матчах. Единственная победа добыта над «Северсталью», да и там сильно повезло. Череповчане смотрелись активнее, но расслабились при 4:2 и получили три гола кряду.

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«Лисы» идут на серии из двух поражений в родных стенах. 2:3 ОТ с «Торпедо» и 0:3 с «Сибирью». Сергея Мозякин вернулся в строй и успел забросить две шайбы, однако созидание по-прежнему даётся с трудом. Вроде бы бросков достаточно, но они по большей части предсказуемы и скорее разминают вратарей, чем заставляют трудиться.

Справедливости ради, Харри Сятери накануне достаточно выручал. Третье поражение на своём льду подряд станет перебором даже со всеми скидками на кадровые проблемы. Тем более что состав в распоряжении Ильи Воробьёва вполне боевой. Думается, никаких проблем с мотивацией у ММг не возникнет.

Удивительно, что букмекеры ждут града голов, хотя семь предыдущих очных встреч оказались низовыми. В четырёх последних случаях команды вообще уложились в три шайбы. Хозяева наверняка постараются сыграть осторожнее после двух поражений, а лидеры «СЮ» пока слишком нестабильны. Тотал меньше 5.5 шайбы за 1.96 смотрится отлично, даже ТМ 6 гола идёт за нестыдные 1.65.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Металлург» — «Салават Юлаев» 30 октября 2020 года

Букмекеры сильно задирают планку тотала, хотя у «СЮ» четыре заброшенные шайбы за два последних матча, а «Металлург» потерпел два поражения кряду на своём льду. Думается, хозяева постараются действовать аккуратнее, ведь лидеры уфимцев очень хороши на пространстве. Возьмём ТМ 5.5 шайбы за 1.96. В семи предыдущих очных встречах соперники забивали не больше четырёх раз.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.96.