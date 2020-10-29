«Локомотив» — «Динамо». Прогноз: Паскуале, Охтамаа и Марченко закроют Шипачёва с Яшкиным

30 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Динамо». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Локомотива» в основное время можно с коэффициентом 2.21, успех «Динамо» идёт за 3.10.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Локомотив» — «Динамо» 30 октября 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Локомотив» — «Динамо» Москва 30 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.62, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.38. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.35. Гол на первой минуте идёт за 13.0.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Локомотив» — «Динамо» Москва (30.10.2020)

Позади семь недель регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

ЦСКА — «Динамо» З. Прогноз: для Влашича этот матч — дело чести, Акинфеев и Чалов помогут 13 из 18 последних голов «армейцы» забили после перерыва.

Впрочем, первенство продолжается, механизм выработался, все участники привыкли. В четверг, 29 октября, за всех отдувались «Спартак» и ЦСКА, зато в пятницу выбор колоссальный. Сразу девять матчей! В 19:30 мск в Ярославле местный «Локомотив» начнёт выяснять отношения с «Динамо».

Это уже третья встреча соперников в регулярном чемпионате. Две предыдущие остались за «железнодорожниками», обе со счётом 3:2. Только в первом случае хватило 60 минут (переломили ход игры в заключительном периоде), а во втором дело дошло до овертайма, где всё решил Ахте Охтамаа.

Любопытно, что оба раза бело-голубые открывали счёт. Настроение у подопечных Андрея Скабелки немного испортилось. Добыть 10-ю победу подряд не удалось, хотя шансы были хорошие. В Екатеринбурге смотрелись лучше «Автомобилиста», перебросали соперника в полтора раза, вот только Якуб Коварж тащил всё.

«Спартак» — ЦСКА. Прогноз: Знарок и Гудачек — красавцы, но в дерби им ничего не светит Словак вернётся на последний рубеж, его ожидает серьёзная проверка.

Чех совершил 35 сейвов и не пропустил. А в овертайме хватило одной смены. Конечно, ярославцы имеют право сетовать на невезение, однако в первую очередь искать проблему нужно в себе. Всё хорошо, да только большинство по-прежнему работает вхолостую. В Екатеринбурге шесть попыток результата не дали.

Пока отстаёт только этот компонент, в остальном игра даётся. Эдди Паскуале великолепен, Илья Коновалов тоже в порядке. Защита потихоньку добавляет, ошибок совсем немного. Моменты создаются. Третье место в турнирной таблице Западной конференции выглядит абсолютно заслуженным.

У «Динамо» положение тяжелее. Накануне тоже доигрались до овертайма, хотя находились на краю пропасти. Спастись с «Авангардом» удалось за 43 секунды до сирены, уже в формате «6 на 5». А в овертайме Даниил Тарасов ловко подставил клюшку под наброс Оскара Линдберга (3:2 ОТ).

АЕК — «Лестер». Прогноз: Массимо Каррера, Чигринский и Шахов не справятся с Мэддисоном «Лисы» набирают обороты. В двух последних играх они забили четыре мяча и не пропустили.

Подопечные Владимира Крикунова не выигрывали хотя бы два раза подряд уже больше месяца. Неудивительно, что при такой нестабильности они располагаются только на шестой строчке. Причём идущий девятым «Витязь» отстаёт всего на три пункта. Так что визит к старым знакомым в Ярославль для них крайне важен.

Любопытно, что в пяти предыдущих очных встречах забивалось строго по четыре-пять голов. Вариант «в матче будет четыре или пять шайб» доступен в букмекерских конторах за 2.70. Если доверяете таким тенденциям, стоит рассмотреть. Мы же предпочтём ИТМ 2.5 шайбы «Динамо» за 1.68.

Расклад простой. В ворота «железнодорожников» вернётся Эдди Паскуале, а он в последнее время просто великолепен. Плюс свой лёд, плюс принципиальный соперник. Статистика согласна: лишь в одном из шести последних поединков в Ярославле бело-голубые забивали больше двух голов.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Локомотив» — «Динамо» 30 октября 2020 года

«Динамо» накануне спаслось с «Авангардом» и даже вырвало второе очко в овертайме, но проблем по-прежнему много. Голы даются с трудом, нестабильность и постоянные изменения сочетаний на пользу не идут. «Локомотив» прервал серию из девяти побед, хотя в Екатеринбурге смотрелся лучше. В ворота вернётся Эдди Паскуале, а бело-голубые забивали больше двух шайб только в одном из шести последних поединков в Ярославле. Напрашивается индивидуальный низ гостей.

Ставка: ИТМ 2.5 гола «Динамо» за 1.68.