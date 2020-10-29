«Барыс» — «Куньлунь». Прогноз: Алексей Ковалёв добавит проблем Дицу, Старченко и Виделлю

«Барыс» идёт на серии из четырёх поражений, а у «Куньлуня» четыре победы в пяти матчах.

30 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Куньлунь». Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Барыса» в основное время можно с коэффициентом 1.90, успех «Куньлуня» идёт за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Барыс» — «Куньлунь» 30 октября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Барыс» — «Куньлунь» 30 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.61, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.34. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.25. Гол на первой минуте идёт за 12.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Барыс» Нур-Султан — «Куньлунь Ред Стар» (30.10.2020)

Позади семь недель регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

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Впрочем, первенство продолжается, механизм выработался, все участники привыкли. В четверг, 29 октября, за всех будут отдуваться «Спартак» и ЦСКА, зато в пятницу выбор колоссальный. Сразу девять матчей! Самый ранний из них стартует в 16:30 мск в Нур-Султане, где местный «Барыс» сразится с «Куньлунем».

Клуб из Казахстана никак не может набрать ход после выхода с карантина, хотя времени прошло уже более чем достаточно. Сейчас подопечные Юрия Михайлиса идут на серии из четырёх поражений, а предыдущая победа в основное время одержана аж 10 сентября. Пострадал тогда как раз «Куньлунь» (3:2).

«Барсы» умудрились проиграть «Йокериту» (4:1 к 46-й минуте превратились в 4:5 ОТ), после чего всё сломалось. Недотерпели с «Ак Барсом» (1:3), не справились с Харри Сятери и «Сибирью» (1:3), а на десерт разгромно проиграли «Сочи» (0:3). Если в двух первых случаях смотрелись неплохо, то с «леопардами» не получилось вообще ничего.

АЕК — «Лестер». Прогноз: Массимо Каррера, Чигринский и Шахов не справятся с Мэддисоном «Лисы» набирают обороты. В двух последних играх они забили четыре мяча и не пропустили.

Несколько грубых ошибок привели к пропущенным шайбам, а атака совсем заглохла. Максим Третьяк оформил шат-аут с 23 бросков. Шанс реализовать лишнего гости получили лишь однажды, а в равных составах не хватало движения и креатива. Лидеров было не узнать, Диц, Валк и Виделль потерялись.

«Куньлунь» тем временем оттолкнулся ото дна и добыл четыре победы в пяти поединках. Все — в основное время. Причём соперники были в полнейшем порядке: 5:3 с «Салаватом Юлаевым», 3:1 с «Торпедо», 6:4 с «Металлургом» и 2:1 со СКА. Единственное поражение — 2:3 от ЦСКА, да и там шансы имелись.

Естественно, подопечные Алексея Ковалёва всё ещё замыкают турнирную таблицу Восточной конференции, ведь слишком уж многое было упущено в начале. Восемь очков до зоны плей-офф — отставание солидное, но вполне посильное. Надо только сохранить набранный темп.

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Букмекеры не сомневаются в победе «Барыса», хотя хозяева выглядят тяжеловато. Собственно, П2 с форой (+1) можно взять за крепкий коэффициент 1.69. С точки зрения статистики это подарок: клуб из Казахстана до сих пор ни разу не выиграл с разницей более чем в одну шайбу, а «Куньлунь» сейчас на ходу.

И последнее. В шести последних очных встречах «барсы» ни разу не выигрывали более чем в одну шайбу. Похоже, их ждут трудности. Если прервать неудачную серию и удастся, то с большим трудом.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Барыс» — «Куньлунь» 30 октября 2020 года

«Барыс» находится в кризисе — четыре поражения подряд, в том числе 0:3 от «Сочи». Голы даются с огромным трудом, Ортио не выручает. «Куньлунь» тем временем добыл четыре победы в основное время в пяти матчах, проиграв только ЦСКА. Да и то со счётом 2:3. Возьмём П2 с форой, статистика очных встреч с этим согласна.

Ставка: победа «Барыса» с форой (+1) за 1.69.