«Шеффилд» — «Манчестер Сити». Прогноз: Гвардиола и Стерлинг вылезут из нижней половины АПЛ

31 октября состоится матч 7-го тура чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 15:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ман Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35. Успех «Шеффилда» оценён букмекерами коэффициентом 10.0. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 6.10.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Шеффилд» — «Ман Сити» 31 октября

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.71. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.83.

Анализ и прогноз матча 7-го тура АПЛ «Шеффилд» — «Манчестер Сити» (31.10.2020)

Вторая международная пауза завершилась, позади уже два тура группового этапа еврокубков. Отдыхать некогда, календарь невероятно плотный. В пятницу возобновляются национальные чемпионаты. По одному матчу пройдут в АПЛ, испанской Примере, немецкой Бундеслиге и французской Лиге 1.

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Топ-клубы вернутся в дело в выходные. В английской Премьер-лиге пришло время седьмого тура. На субботу, 31 октября, запланированы три встречи. Самая ранняя стартует в 15:30 мск в Шеффилде, где местный одноимённый клуб на стадионе «Брэммел Лэйн» сразится с «Манчестер Сити».



Соперники начали сезон заметно ниже ожиданий. «Горожане» добыли в пяти встречах всего две победы и находятся в нижней половины турнирной таблицы чемпионата Англии: восемь очков, 13-е место. Кошмарный результат даже при игре в запасе. Качество футбола тоже оставляет желать лучшего.



Ловко разобрались с «Вулверхэмптоном» (3:1), зато дальше — одна победа из четырёх возможных. Над «Арсеналом» на своём поле (1:0). И три потери очков — жуткие 2:5 от «Лестер Сити» на «Этихаде», а также по 1:1 с «Лидс Юнайтед» и «Вест Хэм Юнайтед». Новичок элитного дивизиона смотрелся даже лучше, «молотобойцы» тоже грамотно отоборонялись.

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Единственная отрада для подопечных Хосепа Гвардиолы — Лиги чемпионов. Там всё в полнейшем порядке. Две победы из двух возможных с общим счётом 6:1. Обыграли «Порту» (3:1), а во вторник разгромили «Марсель» (3:0). Действовали аккуратно, берегли силы. Создали не так много, зато у соперников моментов вообще не было.



«Шеффилд» — главное разочарование старта сезона в АПЛ. Всего одно очко в шести матчах и место в зоне вылета. Столько же набрал неготовый к элитному дивизиону «Фулхэм» и деградировавший «Бёрнли» (у него, правда, есть матч в запасе). Справедливости ради, по качеству футбола всё вполне неплохо.



Проблема в другом — категорически не везёт. То пропустят в самом конце, то схватят быстрое удаление, то подведёт реализация. Четыре поражения из пяти — с разницей в один мяч (и 0:2 от «Вулверхэмптона»). Теперь ещё и добавился жуткий календарь. С «Арсеналом» (1:2) и «Ливерпулем» (1:2) оказались очень близки к результату, не повезло.

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Впереди визит «Манчестер Сити». Естественно, шансы «горожан» заметно выше, но ждать разгрома тут не стоит. У фаворита очень плотный график, а хозяева готовились в недельном цикле и будут посвежее. Статистика очных встреч согласна: нулевая ничья и три близких поражения (0:1, 0:2, 0:1) в четырёх поединках.



Мы бы выбирали между П2 всухую за 2.43, П2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.34 и П2 с разницей в 1-2 мяча за 2.18. Манкунианцы уже достаточно наошибались, надо поскорее возвращаться на победный путь. Благо что в Лиге чемпионов удалось победить малой кровью. В то же время «клинки» много не пропускают, так что ожидаем увидеть нечто вроде 2:0.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Шеффилд» — «Манчестер Сити» 31 октября 2020 года

«Клинки» находятся на дне турнирной таблицы АПЛ. Играют не так плохо, но катастрофически не везёт. «Ман Сити» занимает только 13-е место в двумя победами в пяти матчах, так что валять дурака нельзя. В принципе, разница в уровне исполнителей громадна, в Лиге чемпионов выиграли малой кровью. Скорее всего, свои три очка «горожане» утащат, но много хозяева не пропустят.



Ставка: победа «Ман Сити» всухую за 2.43.