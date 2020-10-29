«Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас». Прогноз: Ходжсон не помешает Моутинью подняться в топ-6

В последних трёх играх «волки» пропустили один гол, да и тот со штрафного.

30 октября «Вулверхэмптон» примет «Кристал Пэлас» в матче 7-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.01. Успех лондонцев оценён букмекерами коэффициентом 4.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.28.

Букмекерские коэффициенты на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас» 30 октября

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.54, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.58. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66.

Анализ и прогноз матча 7-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас» (30.10.2020)

Футбол набрал бешеные обороты. В Лиге чемпионов уже разыграли второй тур группового этапа, Лига Европы догоняет. А в английской Премьер-лиге на повестке дня седьмой тур. Откроется программа битвой «Вулверхэмптона» и «Кристал Пэлас», которая начнётся в 23:00 мск и пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне.

«Эйбар» — «Кадис». Прогноз: Негредо поможет обидчику «Реала» закрепиться в зоне еврокубков Обе команды хороши в последнее время, их главный козырь — дисциплина и защита.

После не самого удачного старта «волки» провели результативный отрезок, который должен вернуть уверенность. В предыдущих трёх турах АПЛ они набрали семь из девяти возможных очков. Это позволило закрепиться в верхней части турнирной таблицы – до лидирующего «Эвертона» не хватает всего трёх пунктов.



Сперва с минимальным счётом обыграли аутсайдера «Фулхэм» и крепкого новичка «Лидс Юнайтед», а затем, в предыдущем туре, команда Нуну Эшпириту Санту дома скатала ничью с «Ньюкаслом» (1:1). Встреча проходила со значительным перевесом в пользу хозяев («сороки» нанесли всего пять ударов по воротам), но гости сравняли счёт на 89-й минуте великолепным ударом со штрафного. Бывает.



Впереди у «Вулверхэмптона» сразу три поединка с грозными соперниками: тут и «Лестер», и «Арсенал», и «Ливерпуль». Рассчитывать на осечки грандов будет тяжеловато, а потому нужно забирать очки у «Кристал Пэлас», чтобы потом не застрять в середине таблицы. Хотя сделать это будет не так уж и просто.

«Металлург» — «Салават Юлаев». Прогноз: Мозякин и Гранлунд уйдут в тень, Метсола затащит Магнитогорцы потерпели два поражения подряд, оба на своём льду.

«Орлы» в новом сезоне чемпионата Англии пока идут достаточно неплохо. Всего два поражения за шесть сыгранных туров: от «Эвертона» (1:2) и от «Челси» (0:4). Но зато есть ещё одна ничья и три победы, которые позволили команде иметь в своём активе те же 10 баллов.



Лондонцы чудом сумели набрать очки в матче с «Брайтоном» (1:1) и добыли важнейшую победу в прошлой игре с «Фулхэмом» (2:1). Однако стоит отметить, что в первом случае они нанесли один-единственный удар по воротам соперника с пенальти, а во втором случае выглядели местами даже хуже аутсайдера АПЛ. Качество игры, мягко говоря, слабовато.



Отчасти виной тому кадровые потери. Например, в матче с «Вулверхэмптоном» из-за травмы не сыграет опытный защитник Гари Кэхилл. Также под вопросом остаются центральные полузащитники Джеймс Маккарти и Жайро ридевальд. Неизвестно, успел ли набрать форму Джордан Айю, отсидевший на карантине из-за коронавируса.

«Локомотив» — «Динамо». Прогноз: Паскуале, Охтамаа и Марченко закроют Шипачёва с Яшкиным Серия из девяти побед прервалась. Качественного большинства ярославцам не хватает.

У «волков» есть все шансы набрать очки в предстоящем поединке. Главный тренер команды Нуну Санту может выбирать разные варианты, поскольку с составом проблем нет. Так что вполне можно проверить комбинированную ставку 1Х + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.90.

Игра «Кристал Пэлас» сейчас находится не на том уровне, чтобы обыграть набравший ход «Вулверхэмптон». Больше гола они не забьют, но и пропустить много не должны.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас» 30 октября 2020 года

«Вулверхэмптон» набрал ход, за три последних игры он пропустил лишь один раз – со стандарта. Игра «Кристал Пэлас» в последнее время оставляет желать лучшего, ждать от лондонцев чуда мы бы не стали. У «волков» есть все шансы набрать очки. Возьмём 1Х через общий низ, коэффициент приближается к двойке.



Ставка: «Вулверхэмптон» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 1.90.