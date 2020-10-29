Александр Усик – Дерек Чисора. Прогноз букмекеров: у британца нет ни единого шанса

В ночь с 31 октября на 1 ноября по московскому времени в Великобритании пройдет бой в супертяжелом весе между обязательным претендентом в супертяжёлом дивизионе по версии WBO украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой. Начало боя – не ранее 01:00 мск 1 ноября. Видеотрансляцию боя онлайн можно будет на площадках Dazn, SkySports или Megogo.
Анализ и прогноз боя Усик – Чисора (31.10.2020)
Александр Усик сейчас – обязательный претендент по версии WBO в супертяжелом весе. Победа над Чисорой должна принести украинцу возможность сразиться с Энтони Джошуа за чемпионский пояс. Ранее Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. И, кстати, перед переходом в более тяжелый вес все свои титулы он защитил.
Усик уже успел одержать одну победу в супертяжелом весе. В октябре 2019 года американец Чазз Уитерспун выдержал 7 раундов, после чего отказался продолжать бой. Теперь соперником Усика станет суперопытный британец Дерек Чисора.
На счету британского боксера 41 бой и 32 победы. Он известен тем, что проиграл практически все свои главные бои в карьере – Диллиану Уайту, Тайсону Фьюри, Дэвиду Хэю, Виталию Кличко. Правда, сейчас у Чисоры серия из 3 побед. В последний раз он выходил в ринг в октябре 2019 года. Тогда Чисора нокаутировал соотечественника Дэвида Прайса в 4-м раунде.
По оценке букмекеров, Усик — явный фаворит боя. Поставить на победу украинского боксера можно с коэффициентом 1.12. Это примерно 80% вероятности. Шансы Дерека Чисоры аналитики оценили коэффициентом 5.50 (16%). На ничейный исход боя букмекеры предлагают коэффициент 25.00 (4%).
А вот будет ли бой полным или завершится досрочно, есть сомнения. Букмекеры дают коэффициент 2.15 на полный бой и 1.63 на то, что победителя выявят досрочно. При этом досрочная победа Усика оценивается коэффициентом 1.73, а на успех украинца по очкам можно поставить за 2.35. Шансы Чисоры выиграть досрочно эксперты оценили коэффициентом 9.00, а на победу британца решением судей можно сделать ставку за 19.00.
Как видите, букмекеры склоняются к тому, что Усик победит досрочно. Но есть и аргументы за то, что украинцу не удастся нокаутировать соперника. Во-первых, определенные сомнения в ударной мощи Усика еще остались. В супертяжелом весе это только второй его бой, а у Чисоры, в отличие от Уитерспуна, было достаточно времени подготовиться. Поединок должен был состояться в мае, но его перенесли из-за коронавируса.
Кроме того, всего трижды в своей карьере Чисора досрочно проигрывал. Диллиан Уайт нокаутировал его в 11-м раунде, а Дэвид Хэй – в 5-м. Кроме того, Дерек отказался продолжать бой с Тайсоном Фьюри после 10-го раунда. Встанет ли в один ряд с этими топовыми боксерами Усик – посмотрим.
Есть ли шансы у Чисоры? Объективно говоря, его победа вряд ли возможна. У Дерека есть пробелы в технике, он не так подвижен. Что может спасти британца, так это его мощнейший удар. Попасть один раз, подловить Усика – это хоть и маловероятно, но возможно. Александр Поветкин не даст соврать – иногда эта тактика работает.
«Чтобы поразить цель, мне достаточно всего одного удара. Я пойду в ад и вернусь обратно, чтобы его донести. Я собираюсь нокаутировать его. Я хочу выключить ему свет», — заявил Чисора.
Но и Александр Усик знает, чего ждать от соперника. И он явно готовился к манере ведения боя Чисорой.
«Бой с Дереком будет настоящим испытанием – он сильный, стойкий и выносливый. Он действительно большой парень, и он сильно бьет», — подчеркнул Усик.
Мало сомнений и в том, что если все же бой будет полным, то решение судей будет единогласным – победа Усика. Поставить на такой исход можно с коэффициентом 2.55. На успех украинца раздельным решением предлагают коэффициент 12.00. Единогласную победу Чисоры аналитики оценили коэффициентом 24.00, а на раздельное решение в пользу британца можно сделать ставку с коэффициентом 29.00.
А какие ставки на бой Усик – Чисора сделаете вы? Пишите свои варианты в комментариях!
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