«Кёльн» — «Бавария». Прогноз: «Локомотив» не вдохновит «козлов». Мюллер и Киммих всё решат

«Кёльн» провалил старт сезона, а тут ещё и визит мюнхенцев. Быть беде.

31 октября состоится матч 6-го тура чемпионата Германии «Кёльн» — «Бавария». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Баварии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.21. Успех «Кёльна» оценён букмекерами коэффициентом 15.0. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 9.20.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Германии «Кёльн» — «Бавария» 31 октября

Букмекеры считают, что матч чемпионата Германии «Кёльн» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.23, а тотал меньше 2.5 мяча — за 4.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.66. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.01.

Анализ и прогноз матча 6-го тура Бундеслиги «Кёльн» — «Бавария» Мюнхен (31.10.2020)

Вторая международная пауза завершилась, позади уже два тура группового этапа еврокубков. Отдыхать некогда, календарь невероятно плотный. В пятницу возобновляются национальные чемпионаты. По одному матчу пройдёт в АПЛ, испанской Примере, немецкой Бундеслиге и французской Лиге 1.

«Эйбар» — «Кадис». Прогноз: Негредо поможет обидчику «Реала» закрепиться в зоне еврокубков Обе команды хороши в последнее время, их главный козырь — дисциплина и защита.

Топ-клубы вернутся в дело в выходные. В Германии пришло время шестого тура, он продолжится в субботу сразу пятью матчами. Четыре из них стартуют в 17:30 мск. В Кёльне местный одноимённый клуб на стадионе «Райн-Энерги» будет выяснять отношения с «Баварией».



Мюнхенцы после октябрьской международной паузы всё сильнее смахивают на каток: пять матчей — пять побед. Качество футбола не всегда получается высоким, но на фоне невероятно плотного графика это в принципе невозможно. Гораздо важнее, что при любых раскладах действующий чемпион забивает как минимум дважды и берёт три очка.



Вслед за четырьмя разгромами подряд последовала бледная игра с «Локомотивом» в Лиге чемпионов (2:1). Москвичи оказали достойное сопротивление и при доле везения могли рассчитывать на очки. Очевидно, что подопечные Ханса-Дитера Флика действовали заметно ниже своего уровня, но это уже детали.

«Барыс» — «Куньлунь». Прогноз: Алексей Ковалёв добавит проблем Дицу, Старченко и Виделлю «Барыс» идёт на серии из четырёх поражений, а у «Куньлуня» четыре победы в пяти матчах.

Результат на табло — при всех проблемах удалось забрать дежурные три очка. Полёт нормальный: чистое первое место в группе Лиги чемпионов, 12 очков и топ-3 в чемпионате Германии. Больше набрал только «РБ Лейпциг» (13 баллов). Единственная проблема — три выездных поединка подряд.



Москва, Кёльн, а впереди Зальцбург. Впрочем, два последних визита будут довольно близкими. А две слабые игры кряду «Бавария», как правило, не проводит. К тому же соперник переживает непростые времена. Крепкий середняк немецкой Бундеслиги завалил начало сезона.



«Кёльн» набрал всего два очка в пяти турах и идёт третьим с конца. Впрочем, традиционная результативность никуда не делась, ставка «обе забьют» заходила в четырёх случаях из пяти. А на своём поле «козлы» вообще забивают практически всегда. Даже с мюнхенцами в двух последних матчах получалось — 1:4 и 1:3.

«Локомотив» — «Динамо». Прогноз: Паскуале, Охтамаа и Марченко закроют Шипачёва с Яшкиным Серия из девяти побед прервалась. Качественного большинства ярославцам не хватает.

Чего-то подобного ждём и сейчас. Оборона у хозяев слабая, Левандовскому с Мюллером будет где покуражиться. В то же время в атаку «Кёльн» бежит ловко, а действующий чемпион в последнее время даёт шансы.

Потому П2 + обе забьют за 2.21 выглядит здорово. Ставка попроще — П2 с форой (-2) за 1.74. Разница в уровне исполнительского мастерства вопросов не вызывают, а трудности в Москве добавят фавориту концентрации.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Кёльн» — «Бавария» 31 октября 2020 года

«Кёльн» в последние годы уверенно располагался в середине таблицы, однако сейчас находится на дне всего с двумя очками в пяти турах. В то же время забивают «козлы» исправно, а на своём поле они никого не отпускают просто так. «Бавария» гораздо сильнее, но в защите на фоне плотного графика ошибается. П2 + обе забьют смотрится любопытно, коэффициент заметно выше двойки.



Ставка: победа «Баварии» + обе забьют за 2.21.