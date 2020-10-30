«Вулвз» — «Кристал Пэлас», «Шальке» — «Штутгарт» и другие матчи. На что ставить 30 октября

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 30 октября.

На что ставить в футболе 30 октября

После еврокубков сегодня футбол берёт небольшую передышку. В Англии сыграют «Вулверхэмптон» и «Кристал Пэлас», в Германии – «Шальке» и «Штутгарт», а в Испании матч двух новичков лиги – «Эйбара» и «Кадиса».



Не забываем о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 30 октября

А вот в КХЛ сегодня сразу 8 игр. Выделяем игры «Металлург» — «Салават Юлаев» и «Локомотив» — «Динамо» Москва. А начнётся игровой день в 16:30 мск встречей «Барыс» — «Куньлунь».

На что ещё ставить 30 октября

В баскетбольной Евролиге «Химки» постараются одержать свою первую победу в турнире. Команде Римаса Куртинайтиса будет противостоять «Црвена Звезда». Кроме того, «Олимпиакос» сыграет с «Анадолу Эфесом», а в Испании выяснят отношения «Баскония» и «Барселона».



В волейболе состоится матч женского Кубка России. Казанское «Динамо-Ак Барс» примет челябинское «Динамо-Метар».



Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!