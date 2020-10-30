«Реал» — «Уэска». Прогноз: Зидан и Рамос не позволят «Барселоне» с «Атлетико» приблизиться

Мадридцы даже при всех своих проблемах занимают второе место в Примере.

31 октября состоится матч 8-го тура чемпионата Испании «Реал Мадрид» — «Уэска». Начало встречи — в 16:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.39. Успех «Уэски» оценён букмекерами коэффициентом 9.10.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Реал» — «Уэска» 31 октября 2020

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Реал» — «Уэска» 31 октября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.74, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.22. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.50. Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.99.

Анализ и прогноз матча 8-го тура Примеры «Реал Мадрид» — «Уэска» (31.10.2020)

Вторая международная пауза завершилась, позади уже два тура группового этапа еврокубков. Отдыхать некогда, календарь невероятно плотный. В пятницу возобновляются национальные чемпионаты. По одному матчу пройдут в АПЛ, испанской Примере, немецкой Бундеслиге и французской Лиге 1.

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Топ-клубы вступят в дело в выходные. В Ла Лиге пришло время восьмого тура. Программа продолжится в субботу, 31 октября, сразу четырьмя матчами. Наиболее ранний из них стартует в 16:00 мск в Мадриде, где «Реал» на стадионе «Альфредо ди Стефано» будет выяснять отношения с «Уэской».



С одной стороны, действующий чемпион Испании испытывает заметные трудности на старте сезона. Серьёзные кадровые проблемы, невероятно плотный график — всё это сказывается и мешает набрать крейсерский ход. В то же время основные сложности связаны с Лигой чемпионов.



Всего одно очко в двух турах — это никуда не годится. Хотя год назад «Реал» тоже слабо начал групповой этап, что не помешало спокойно пройти дальше. Ничего страшного не случилось, хотя ничья в «Боруссией М» (2:2) во вторник получилась обидной. У немцев залетело практически всё, пришлось отыгрываться.

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А вот в национальном первенстве дела идут заметно лучше. 13 очков в шести поединках — вполне качественный результат. Собственно, это второе место в турнирной таблице Примеры. Больше только у «Реала Сосьедад» (14 баллов при одной «лишней» игре). А по потерянным очкам лучше только «Атлетико» (11 в пяти матчах).



И самое главное — в последнее время действительно наметился прогресс. Быстро залечил повреждение Серхио Рамос, наконец-то вернулся Эден Азар. «Скамейка» постепенно становится глубже. Как результат — справедливая победа в «класико» над «Барселоной» (3:1), да ещё и на чужом поле.



И добротное качество футбола в Мёнхенгладбахе. Победить не вышло, однако наблюдать за происходящим было приятно. Реализация и отсутствие чистого завершителя атак после ухода Криштиану Роналду — давние проблемы Зинедина Зидана, из-за которых его подопечные часто недосчитываются очков.

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Впрочем, ближайшего соперника на своём поле Мадрид обязан обыгрывать в любом состоянии. Это скромная «Уэска», которая до сих пор остаётся без побед и располагается в зоне вылета. Правда, поражения всего два — от «Кадиса» (0:2) и «Реала Сосьедад» (1:4). Плюс пять ничьих, в том числе нулевая с мадридским «Атлетико».



Сине-гранатовые — всё тот же симпатичный коллектив с тягой к контролю мяча и мелкому пасу. Вжиматься всей командой в собственную штрафную он не любит, что должно облегчить задачу фавориту. Обе предыдущие встречи «сливочные» забрали, хотя и с трудом. 1:0 в гостях, 3:2 на своём поле.



Чего-то подобного ждём и на этот раз. У мадридцев впереди важнейший матч с «Интером» в Лиге чемпионов, его нужно держать в уме. В то же время разница в классе громадна, да ещё и родные стены. Потому ожидаем победу хозяев на классе. Без разгрома, но с запасом. Мы бы выбирали между П1 в 1-2 мяча за 2.02 и П1 всухую за 2.34.

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Пропускает действующий чемпион Испании в последнее время много, а перед важнейшим поединком в Лиге чемпионов отыграть на ноль крайне важно. Обороне и вратарю нужно повысить уверенность. Что-то вроде 2:0 или 1:0 вполне вероятно.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Реал» Мадрид — «Уэска» 31 октября 2020 года

«Уэска» остаётся без побед, но показывает симпатичный футбол. «Реал» сейчас тоже добавил: восстановился Рамос, вернулся Азар. Впереди у действующего чемпиона Испании важнейший матч в Лиге чемпионов с «Интером», потому силы наверняка постараются поберечь. В то же время обыгрывать на своём поле аутсайдера мадридцы обязаны в любом состоянии. Ждём успеха фаворита на классе.

Ставка: победа «Реала» всухую за 2.34.