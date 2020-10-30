«Алавес» — «Барселона». Прогноз: Месси и Фати продолжать праздновать отставку Бартомеу

31 октября состоится матч 8-го тура чемпионата Испании «Алавес» — «Барселона». Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех «Алавеса» оценён букмекерами коэффициентом 6.65.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Алавес» — «Барселона»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Алавес» — «Барселона» 31 октября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.68, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.32. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.70. Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.81.

Анализ и прогноз матча 8-го тура испанской Примеры «Алавес» — «Барселона» (31.10.2020)

Вторая международная пауза завершилась, позади уже два тура группового этапа еврокубков. Отдыхать некогда, календарь невероятно плотный. В пятницу возобновляются национальные чемпионаты. По одному матчу пройдёт в АПЛ, испанской Примере, немецкой Бундеслиге и французской Лиге 1.

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Топ-клубы вступят в дело в выходные. В Ла Лиге пришло время восьмого тура. Программа продолжится в субботу, 31 октября, сразу четырьмя матчами. Наиболее поздний из них стартует в 23:00 мск в Витории, где местный «Алавес» на стадионе «Мендисорроса» сразится с «Барселоной».



Каталонцы начали с двух разгромных побед над «Вильярреалом» и «Сельтой» с общим счётом 7:0, а вот дальше на внутренней арене как отрезало. Три встречи — одно очко. Скатали ничью с «Севильей» (1:1), после чего в гостях уступили «Хетафе» со счётом 0:1 при жутком качестве футбола. Один удар в створ за 90 минут, да и тот со штрафного.



А на десерт ещё и проиграли в «класико» (1:3) на своём поле. Варианты были, но в заключительные 30 минут сине-гранатовые не создали ровным счётом ничего, предпочтя жаловаться на судейство после финального свистка. Положение становится неприятным — всего семь очков и 12-е место в Ла Лиге, хоть и при двух поединках в запасе.

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Зато в Лиге чемпионов полнейшая красота, дорога к первому месту в группе открыта. Разнесли скромный «Ференцварош» (3:1), а в среду одолели в гостях «Ювентус» (2:0). Никаких сомнений в справедливости результата не возникло, итальянский клуб даже в створ ворот ни разу не попал. Отговорки по поводу отсутствия Криштиану Роналду переоценивать не стоит — португалец довольно давно подхватил коронавирус, а воз и ныне там.



Возможно, каталонцам добавила сил новость о долгожданной отставке Жозепа Марии Бартомеу с поста президента клуба. Как бы то ни было, теперь надо переключаться на внутренние дела. Впереди визит в Виторию к «Алавесу», который привычно обосновался неподалёку от зоны вылета.



Семь очков в семи матчах, 15-я строчка. Победы над сдавшим «Вальядолидом» (2:0) и «Атлетиком» из Бильбао (1:0), а также домашняя ничья с «Хетафе» (0:0). В остальных случаях терпели поражения, хотя с топ-клубами ещё не сталкивались: 0:1 с «Бетисом», 1:2 с «Гранадой», 1:3 с «Вильярреалом» и 0:2 с «Эльче».

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Понятно, что шансы «Барселоны» гораздо выше. Статистика очных встреч не даст соврать: гранд одержал восемь побед подряд (четыре из них — разгромные), во всех случаях забивая как минимум дважды. А тут ещё и радостные новости о возвращении Марка-Андре тер Штегена в общую группу, хотя Нето пока тоже в порядке.



В принципе, широкой ротации тут быть не должно. Впереди домашний матч с киевским «Динамо», никаких перелётов не будет, а соперник заметно уступает по общему уровню. Положение в группе комфортное, можно поберечь лидеров. А вот ситуацию в Ла Лиге нужно исправлять, иначе конкуренты уйдут далеко.



Потому будем играть от гостей. В принципе, можно не мудрить и взять П2 с форой (-1) за нестыдный коэффициент 1.78. Варианты посмелее — ИТБ 2 гола «Барселоны» за 1.97 и П2 + тотал больше 2.5 мяча за 2.18. Последняя ставка доезжала в четырёх из пяти предыдущих очных встреч.

Прогноз и ставки на матч 8-го тура Ла Лиги «Алавес» — «Барселона» 31 октября 2020 года

Каталонцы по делу обыграли «Ювентус», в Лиге чемпионов у них всё замечательно. Впереди домашний матч с заметно уступающим в классе киевским «Динамо», так что можно бросить основные силы на Ла Лигу, где дела идут худо. Благо что «Алавес» — один из любимых клиентов сине-гранатовых. Восемь побед подряд, во всех случаях забивали как минимум дважды. Напрашивается П2 с форой.

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1) за 1.78.