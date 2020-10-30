«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Прогноз: бедный Алисон! Клопп остался без центральных защитников

31 октября состоится матч 7-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Вест Хэм Юнайтед». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42. Успех «Вест Хэма» оценён букмекерами коэффициентом 8.40. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.60.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Вест Хэм» 31 октября 2020 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ливерпуль» — «Вест Хэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.41, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.59.

Анализ и прогноз матча 7-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Вест Хэм» (31.10.2020)

Вторая международная пауза завершилась, позади уже два тура группового этапа еврокубков. Отдыхать некогда, календарь невероятно плотный. В пятницу возобновляются национальные чемпионаты. По одному матчу пройдут в АПЛ, испанской Примере, немецкой Бундеслиге и французской Лиге 1.

«Арминия» — «Боруссия Д». Прогноз: даже легче, чем с «Зенитом». Холанд и Витсель зажгут С чемпионом России дортмундцы даже не вспотели, сил должно хватить.

Топ-клубы вернутся в дело в выходные. В английской Премьер-лиге пришло время седьмого тура. На субботу, 24 октября, запланированы три встречи. Наиболее поздняя из них стартует в 20:30 мск в Ливерпуле, где местный одноимённый клуб на легендарном стадионе «Энфилд» сразится с «Вест Хэмом».



Мерсисайдцы преодолели непростой отрезок и вернулись в рабочую колею. В прошлом туре дожали колючий «Шеффилд Юнайтед» (2:1), который выглядел очень бодро. «Клинки» даже открыли счёт, однако Жота и Фирмино нашли ответ. Всё по делу, хозяева смотрелись лучше и создали побольше.



В Лиге чемпионов всё вообще прекрасно: с горем пополам выиграли в Амстердаме у «Аякса» (1:0), а во вторник задушили в родных стенах скромный «Мидтьюлланн» (2:0). Дорога к первому месту в квартете открыта — шесть очков в двух турах и чистое первое место в группе D. Впереди две битвы с «Аталантой».

«Бёрнли» — «Челси». Прогноз: «Краснодар» разгромили, с аутсайдером АПЛ тем более справятся «Кларетные» набрали всего одно очко, а на своём поле пока ни разу не забили.

Подопечные Юргена Клоппа уже три матча не пропускают с игры («Шеффилд» реализовал пенальти). Возвращение Алиссона добавило надёжности обороне, визуально нервов стало поменьше. Хотя отсутствие ван Дейка, естественно, компенсировать внутренними резервами просто нереально.



Радует Диогу Жота, португалец находится в отличной форме и много забивает. Проблем с физической подготовкой быть не должно, так как победа над «Мидтьюлланном» далась малой кровью. Тренерский штаб выставил полуторный состав. Вейналдум, Фирмино, Мане и Салах вышли на замену, зато игровую практику получили Шакири, Минамино и Ориги.



Нагрузка на оборону оказалась минимальной, так что защитники тоже вряд ли сильно устали. Потому ждём от «Ливерпуля» хорошей игры, поскольку соперник опасен. «Вест Хэму» сильно не везло на старте сезона, но дистанция расставила всё по местам: разгромили «Вулверхэмптон» и «Лестер» с общим счётом 7:0, после чего отняли очки у «Тоттенхэма» (3:3) и «Манчестер Сити» (1:1).

«Кёльн» — «Бавария». Прогноз: «Локомотив» не вдохновит «козлов». Мюллер и Киммих всё решат «Кёльн» провалил старт сезона, а тут ещё и визит мюнхенцев. Быть беде.

Коллекция скальпов внушительная. Правда, мерсисайдцы — совсем другой случай. Они традиционно уверенно действуют против «молотобойцев». В семи предыдущих очных встречах набрали 19 очков из 21 возможного и лишь однажды забили меньше двух голов. А оборона у лондонцев по-прежнему не блещет.



В то же время напрягают проблемы хозяев с центром обороны. Фабиньо избежал тяжёлой травмы, но всё же пропустит пару недель и до международного перерыва точно не сыграет. А Жоэль Матип пока только набирает форму, то есть вариантов у Юргена Клоппа нет.

Придётся довериться паре Джо Гомес — Рис Уильямс. Первый в принципе много ошибается, а второму всего 19 лет и опыта у него совсем немного. Всё это нагнетает тревогу, ведь с атакой у подопечных Дэвида Мойеса сейчас порядок.

«Шеффилд» — «Манчестер Сити». Прогноз: Гвардиола и Стерлинг вылезут из нижней половины АПЛ «Горожане» занимают 13-е место в АПЛ, для них это просто неприлично.

Пожалуй, на свой гол гости могут рассчитывать, забивают они в последнее время достаточно. Вырисовывается 1Х + обе забьют за крепкий коэффициент 1.80. Вариант посмелее — П1 + обе забьют за 2.45, всё же на «Энфилде» красные редко теряют очки.

Прогноз и ставки на матч 7-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Вест Хэм» 31 октября 2020 года

«Вест Хэм» сейчас очень хорош: разгромил «Вулверхэмптон» и «Лестер», зацепил ничьи с «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити». 11 голов в четырёх матчах! А у «Ливерпуля» нет трёх центральных защитников, то есть Юргену Клоппу придётся довериться Джо Гомесу и Рису Уильямсу. На свой гол «молотобойцы» наверняка наиграют, но уступить на «Энфилде» красные не должны. Вырисовывается 1Х + обе забьют за 1.80.



Ставка: «Ливерпуль» не проиграет + обе забьют за 1.80.