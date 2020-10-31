«Удинезе» — «Милан». Прогноз: Златан Ибрагимович, Тео и Чалханоглу сомнут Бекао в Серии А

У россонери очень плотный график, но соперник сейчас совсем плох.

1 ноября состоится матч 6-го тура чемпионата Италии «Удинезе» — «Милан». Начало игры — в 14:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают преимущество гостям: поставить на победу «Милана» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Успех «Удинезе» оценён букмекерами коэффициентом 4.75. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.98.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Удинезе» — «Милан» 1 ноября 2020

Букмекеры считают, что матч Серии А «Удинезе» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 1.66.

Анализ и прогноз матча 6-го тура итальянской Серии А «Удинезе» — «Милан» (01.11.2020)

Вторая международная пауза завершилась, позади уже два тура группового этапа еврокубков. Отдыхать некогда, календарь невероятно плотный. В пятницу возобновляются национальные чемпионаты. По одному матчу пройдут в АПЛ, испанской Примере, немецкой Бундеслиге и французской Лиге 1.

«Кёльн» — «Бавария». Прогноз: «Локомотив» не вдохновит «козлов». Мюллер и Киммих всё решат «Кёльн» провалил старт сезона, а тут ещё и визит мюнхенцев. Быть беде.

Топ-клубы вернутся в дело в выходные. Итальянская Серия А добралась до шестого тура. Он продолжится в воскресенье, 1 ноября, сразу шестью матчами. Самый ранний из них стартует в 14:30 мск в Удине, где местный «Удинезе» на стадионе «Фриули» будет выяснять отношения с «Миланом».



Соперники находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы. Россонери после пяти туров единолично возглавляют чемпионат Италии, причём абсолютно по делу. Хотя помех достаточно: невероятно плотный график (пришлось пройти три раунда квалификации Лиги Европы), кадровые потери, коронавирус.



И ничего — всего одна осечка в пяти турах, да и там откровенно начудил судья. Неделю назад сыграли вничью с «Ромой» (3:3), а арбитр поставил сомнительный пенальти в пользу римлян. В остальном подопечные Стефано Пиоли великолепны: порядок в национальном первенстве, две уверенные победы в Лиге Европы.

«Кротоне» — «Аталанта». Прогноз: Миранчук, спасай! Пашалич и Иличич забарахлили в Серии А Бергамаски потерпели два поражения подряд с общим счётом 2:7.

В четверг миланцы принимали пражскую «Спарту». Проблем не возникло, преимущество имели колоссальное. Итоговый счёт (3:0) довольно ярко отражает происходившее на поле. Достаточно сказать, что чешский клуб за 90 минут так и не попал в створ ворот, хотя отставал в счёте с середины первого тайма.



Состав оказался экспериментальным, лидеров поберегли. Большинство исполнителей основной обоймы начали на скамейке, а остальные покинули поле ближе к середине второго тайма, когда интрига окончательно умерла. Словом, особых проблем со свежестью у гостей возникнуть не должно.



Правда, Пиоли придётся обойтись без целого ряда футболистов. Точно не будет Мусаккьо, Дуарте, Ребича, Габбиа, Доннаруммы и Хауге. Отсутствие основного голкипера уже сказалось: опытный румын Чиприан Тэтэрушану ошибся на выходе с «Ромой», после чего Эдин Джеко забил первый мяч.

«Реал» — «Уэска». Прогноз: Зидан и Рамос не позволят «Барселоне» с «Атлетико» приблизиться Мадридцы даже при всех своих проблемах занимают второе место в Примере.

И всё же разница в классе команд слишком велика. «Удинезе» находится в зоне вылета Серии А, потерпев четыре поражения в пяти матчах. А ведь уровень соперников был вполне рабочим: «Верона» (0:1), «Специя» (0:2), «Рома» (0:1) и «Фиорентина» (2:3). Единственный повод для радости — нервная победа над «Пармой» (3:2), где решающий мяч забили на 88-й минуте.



Исторически сёрно-белые — далеко не самый удобный соперник для «Милана», однако сейчас хозяева находятся в плачевном состоянии. Вряд ли подопечные Стефано Пиоли покажут свой лучший футбол, всё же график довольно плотный, а несколько важных футболистов на поле не выйдут. Но цеплять очки с таким оппонентом они обязаны даже в гостях.



ИТМ 1 гола «Удинезе» за 1.87 смотрится вполне неплохо, в шести предыдущих очных встречах преодолеть эту планку аутсайдеру не удалось. Вариант посмелее — П2 с разницей в 1-2 мяча за 2.25. Предпосылок для разгрома не видно, но гости сейчас заметно сильнее.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Удинезе» — «Милан» 1 ноября 2020 года

У «Милана» невероятно плотный график и достаточно кадровых потерь. В то же время «Удинезе» сейчас очень плох: четыре поражения в пяти турах и внушительное количество травмированных. Вряд ли россонери покажут свой максимум, но для набора очков у них всё есть. Ждём сравнительно закрытого футбола и чего-то вроде 1:1 или 1:0 в пользу фаворита.



Ставка: ИТМ 1 гола «Удинезе» за 1.87.