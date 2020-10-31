«Торино» — «Лацио». Прогноз: учись, «Зенит»! Белотти и Сиригу дадут мастер-класс Семаку

1 ноября состоится матч 6-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Лацио». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «Торино» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.56. Успех «Лацио» оценён букмекерами коэффициентом 2.75. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.76.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Торино» — «Лацио» 1 ноября 2020

Букмекеры считают, что матч Серии А «Торино» — «Лацио» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» можно за 1.55.

Анализ и прогноз матча 6-го тура Серии А «Торино» — «Лацио» Рим (01.11.2020)

Вторая международная пауза завершилась, позади уже два тура группового этапа еврокубков. Отдыхать некогда, календарь невероятно плотный. В пятницу возобновляются национальные чемпионаты. По одному матчу пройдут в АПЛ, испанской Примере, немецкой Бундеслиге и французской Лиге 1.

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Топ-клубы вернутся в дело в выходные, получив пару выходных после еврокубков. Итальянская Серия А добралась до шестого тура. Он продолжится в воскресенье, 1 ноября, сразу шестью матчами. В 17:00 мск в Турине местный «Торино» на стадионе «Олимпико ди Торино» начнёт выяснять отношения с «Лацио».



Хозяева до сих пор остаются без побед и находятся на самом дне турнирной таблицы, однако букмекеры даже отдают им небольшое преимущество. Причина на поверхности — жуткие кадровые проблемы римлян. У них и так было очень много травмированных, из-за чего возможностей для ротации практически не осталось.



А на днях беда вышла на новый уровень. Из-за вспышки коронавируса выпало ещё несколько футболистов, среди которых — целый ряд лидеров. В итоге в Бельгию пришлось отправиться без 12 игроков основного состава, в заявку попало даже несколько представителей молодёжной команды.

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На таком фоне ничья с «Брюгге» (1:1) в Лиге чемпионов — это, конечно, не подвиг, но всё же явное достижение. Хозяева владели инициативой и имели большое количество стандартных положений, однако при доле везения бьянкочелести даже могли утащить победу. В концовке не использовали пару хороших моментов.



В общем, ситуация осталась довольно комфортной: четыре очка в двух турах, первое место в квартере. Впереди два матча с «Зенитом». Вариантов для ротации нет от слова совсем, а приоритет почти наверняка будет отдан Лиге чемпионов. Там есть реальный шанс выйти в плей-офф и получить солидные призовые от УЕФА.



В Турине точно не будет Иммобиле, Стракоши, Лулича, Луиса Альберто, Лукаса Лейвы, Луиса Фелипе и ещё полудюжины игроков основной обоймы. «Торино» действительно слаб, всего одно очко в четырёх поединках (с «Дженоа» сыграют чуть позже, игру перенесли из-за коронавируса у оппонента).

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И всё же. Во-первых, соперники были сплошь колючие: «Фиорентина», «Аталанта», «Кальяри» и «Сассуоло». Во-вторых, никаких проблем с результативностью нет. Семь голов, в том числе четыре в двух домашних матчах. Андреа Белотти всё так же хорош, отличился уже пять раз (один из них, правда, с пенальти).



И третье — в восьми из десяти предыдущих очных встреч с «Лацио» на своём поле «быки» забивали. А в половине из них даже цеплялись за очки. Всё это нужно помножить на кадровые проблемы подопечных Симоне Индзаги. И получится, что П1 с нулевой форой за 1.92 выглядит прекрасно.



Альтернатива — гол хозяев в первом тайме за 1.90. Римляне за пять туров пропустили до перерыва уже шесть раз, как-то многовато. На фоне кадровых изменений несыгранность рискует проявиться. А «Торино» отступать некуда — надо поймать момент и использовать чужую слабость.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Торино» — «Лацио» 1 ноября 2020 года

У «Лацио» чудовищные кадровые потери, нет 12 футболистов основной обоймы. При этом впереди матч с «Зенитом». Лига чемпионов сейчас важнее: есть хорошие шансы выйти в плей-офф и получить солидные призовые от УЕФА. Видимо, Симоне Индзаги побережёт оставшихся в строю лидеров. А это повышает шансы «Торино», который и без того исправно забивает на своём поле.



Ставка: победа «Торино» с нулевой форой за 1.92.