«Ахмат» — «Краснодар». Прогноз: провал с «Челси» аукнется Мусаеву и Бергу в Грозном

31 октября «Ахмат» примет «Краснодар» в матче 13-го тура чемпионата России. Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором не могут выделить фаворита. Поставить на победу грозненцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.76. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 2.60. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 2.60.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Ахмат» — «Краснодар» 31 октября

Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Ахмат» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28.

Анализ и прогноз матча 13-го тура РПЛ «Ахмат» Грозный — «Краснодар» (31.10.2020)

Второй тур групповых стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы благополучно завершился. Представители из России в этот раз выступили менее удачно, но уже на следующей неделе им представится возможность исправить положение. Однако сначала – игры в Российской Премьер-Лиге.

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Программа 13-го тура откроется в субботу, 31 октября, четырьмя поединками. Среди прочих будут биться грозненский «Ахмат» и «Краснодар». Их встреча начнётся в 16:30 мск и пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном.



«Ахмат» сумел прийти в себя после трёх подряд поражений всухую. За четыре последние игры он набрал семь из 12 возможных очков, что позволило не отпустить конкурентов далеко вперёд. Сейчас клуб идёт на 10-й строчке. Вроде бы всё грустно, но тут надо отметить плотность турнирной таблицы: всего четырёх пунктов не хватает до топ-4 РПЛ.



Единственное поражение на этом отрезке случилось в выездном матче с «Ростовом» (0:3) в позапрошлом туре. Но тогда грозненцы смотрелись довольно неплохо. Ключевыми стали незабитый на 40-й минуте пенальти и красная карточка, полученная гостями во втором тайме.

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Зато в матче прошлого тура подопечные Андрея Талалаева одержали победу над «Уфой» (3:1). Любопытно здесь то, что два мяча, которые принесли им победу, были забиты в меньшинстве. На этот раз красную карточку получил защитник сборной России Андрей Семёнов.



Впрочем, отметить стоить результативность «Ахмата». За четыре последних игры получилось забить шесть голов, хотя возможностей было даже больше. Связка Ильина с Мелкадзе в порядке, помогает и шустрый Бериша. У краснодарцев могут возникнуть серьёзные проблемы.



«Краснодару» не позавидуешь. Приходится работать на два тяжелейших фронта при серьёзных кадровых потерях. Понятно, что усталость при таких исходных данных накапливается гораздо быстрее. Где-то получается добиваться результата, а где-то не везёт.

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Во втором туре Лиги чемпионов не повезло, ведь смотрелись не так плохо. На неделе команда Мурада Мусаева полуосновным составом принимала лондонский «Челси» и закономерно уступила (0:4). Первый тайм получился у хозяев неплохим, но после перерыва у гостей залетело всё возможное. Разница в классе исполнителей дала о себе знать.



В чемпионате России «быки» тоже не блещут. Всего лишь одна победа в четырёх последних турах. И это при двух поражениях и семи пропущенных голах. Положение крайне неприятное, а главное — ресурсов для рывка совсем не видно.



Уже в следующую среду, а именно 4 ноября, «Краснодару» играть на выезде в третьем туре Лиги чемпионов с испанской «Севильей». Действующего победителя Лиги Европы едва ли можно сравнивать с «Ренном», он даже в матче с «Челси» выглядел местами получше. Без мощного состава делать в Испании нечего.

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Только беда в том, что у краснодарцев новые потери. Помимо внушительного ряда травмированых, Мурад Мусаев в игре с «Ахматом» не сможет рассчитывать ещё и на защитников Александра Мартыновича с Игорем Смольниковым. Первый получил красную в прошлой игре со «Спартаком» (1:3), а у второго перебор жёлтых карточек.



Грозненцы набрали неплохую форму. На наш взгляд, у себя дома они смогут поживиться очками. Мы бы проверили П1 с нулевой форой за коэффициент 2.02. Тем более что «Краснодару», зачастую, тяжело играть в Грозном, в последних четырёх матчах он пропустил шесть мячей.

Прогноз и ставки на матч 13-го тура РПЛ «Ахмат» — «Краснодар» 31 октября 2020 года

«Ахмат» Андрея Талалаева сумел набрать неплохую форму после небольшого кризиса, вернулась прежняя результативность. «Краснодар» же измотан не только плотным графиком, но ещё и серьёзными кадровыми потерями. На наш взгляд, грозненцы имею хорошие шансы набрать очки. Гостям сейчас будет очень сложно показать свой лучший футбол.



Ставка: победа «Ахмата» с нулевой форой за 2.02.