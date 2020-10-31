«Специя» — «Ювентус». Прогноз: хотя бы с новичком Серии А Пирло и Мората должны справиться

1 ноября состоится матч 6-го тура чемпионата Италии «Специя» — «Ювентус». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.39. Успех «Специи» оценён букмекерами коэффициентом 8.70. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.30.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Специя» — «Ювентус» 1 ноября

Букмекеры считают, что матч Серии А «Специя» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.44. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.73. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» можно за 1.89.

Анализ и прогноз матча 6-го тура итальянской Серии А «Специя» — «Ювентус» (01.11.2020)

Вторая международная пауза завершилась, позади уже два тура группового этапа еврокубков. Отдыхать некогда, календарь невероятно плотный. В пятницу возобновляются национальные чемпионаты. По одному матчу пройдут в АПЛ, испанской Примере, немецкой Бундеслиге и французской Лиге 1.

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Топ-клубы вернутся в дело в выходные, получив пару выходных после еврокубков. Итальянская Серия А добралась до шестого тура. Он продолжится в воскресенье, 1 ноября, сразу шестью матчами. В 17:00 мск в Чезене «Специя» на стадионе «Ороджель — Дино Мануцци» начнёт выяснять отношения с «Ювентусом».



Действующий чемпион Италии продолжает разочаровывать. В пяти турах национального первенства одержано всего две победы, одна из которых — техническая. Плюс 3:0 с «Сампдорией» на своём поле, было это ещё 20 сентября. Больше поводов для радости просто нет.



Три ничьих — 2:2 с «Ромой» (могли вырвать победу в меньшинстве), по 1:1 с «Кротоне» и «Вероной». Нельзя сказать, что качество футбола совсем плачевное. Вовсе нет, как раз эпизодами игра смотрится очень симпатично. Но продолжается это недолго, а главное — не приносит результата.

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С римлянами не хватило в завершении, с «Кротоне» и «Вероной» сомнительные решения в пользу соперников принимали судьи. Плюс, конечно, отсутствие Криштиану Роналду, без которого голы даются с большим трудом. То есть причин для оправдания можно найти огромное количество. Вот только «Ювентус» оправдания никогда не интересовали.



В среду туринцы на своём поле уступили «Барселоне» (0:2). Сомнений в справедливости результата нет. Пирло после финального свистка рассуждал о тактике, но в сухом остатке имеем вот что: отсутствие ударов в створ ворот, хотя каталонцы вышли с центром обороны Лангле-Араухо, поскольку Пике был дисквалифицирован. Хотя, конечно, тут нельзя не упомянуть о феноменальном умении Альваро Мораты попадать в пограничные офсайды.



В общем, Пирло пора бы давать результат, иначе соперники уйдут далеко. В Лиге чемпионов волноваться не о чем — киевское «Динамо» обыграли, впереди два матча с «Ференцварошем». Не выйти из такой группы будет очень сложно. А вот в Серии А ситуация стала неприятной: девять очков в пяти турах. У «Интера», «Наполи» и «Милана» больше, россонери вообще оторвались на четыре балла.

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Сразу о главном — Криштиану Роналду вылечился от коронавируса, а ближайший соперник крайне скромный. У «Специи» пять очков в пяти турах. Обыграли «Удинезе» (2:0), скатали результативные ничьи с «Фиорентиной» (2:2) и «Пармой» (2:2). Плюс два поражения — от «Сассуоло» (1:4) и «Милана» (0:3).



Разница в уровне исполнителей колоссальна, а главное — лимит осечек подходит к концу. Бесконечно списывать всё на невезение, ошибки судей и офсайды Альваро Мораты нельзя. Впереди матчи с «Ференцварошем», смысла увлекаться ротацией нет. Скорее всего, состав будет близок к оптимальному и фаворит добудет долгожданную победу с разницей в два-три мяча.



Мы бы выбирали между П2 с форой (-1.5) за 2.06 и П2 + тотал больше 2.5 мяча за 1.94. Вариант попроще — ИТБ 2 гола «Ювентуса» за 1.73. Если не побеждать скромного новичка Серии А, то кого вообще побеждать?

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Специя» — «Ювентус» 1 ноября 2020 года

Результаты у «Ювентуса» просто кошмарные. Отчасти команде не везёт: то судьи принимают странные решения, то реализация подводит, то Альваро Мората упорно залазит в офсайды в пограничных ситуациях. В Лиге чемпионов впереди два матча с «Ференцварошем», беречь силы смысла нет — соперник скромный. А вот в Серии А надо исправлять положение. Возьмём П2 с форой. Когда-то команду Пирло должно прорвать.



Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-1.5) за 2.06.