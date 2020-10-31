«Спартак» — «Ростов», «Ливерпуль» — «Вест Хэм» и другие матчи. На что ставить 31 октября

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 31 октября.

На что ставить в футболе 31 октября

Очередной тур стартует в РПЛ. Центральный матч в 16:30 мск – «Спартак» примет «Ростов», Валерий Карпин против своего родного клуба. А вот спартаковцы без тренера – Доменико Тедеско перебрал карточек и игру пропустит.



Кроме того, «Рубин» примет «Арсенал», «Ахмат» — «Краснодар», а «Сочи» поборется с «Локомотивом». Интересно, смогут ли участники еврокубков резко переключиться на дела внутренние.

В чемпионате Англии 3 матча, самый интересный, пожалуй – встреча «Ливерпуля» и «Вест Хэма». В Испании «Реал» сыграет с «Уэской», а «Барселона» отправится в гости к «Алавесу». Очень интересная встреча в Германии – «Боруссия» из Менхенгладбаха сыграет с «РБ Лейпциг». А в Италии в Серии А может дебютировать Алексей Миранчук – его «Аталанта» на выезде сразится с «Кротоне».



Не забываем о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 31 октября

В КХЛ матчей нет, зато два матча в ВХЛ. «Рубин» сыграет с «Бураном», а «Югра» — с «Ростовом». Кроме того, есть матчи в чемпионатах Швеции, Финляндии и Беларуси.

На что ещё ставить 31 октября

В Единой Лиге ВТБ должны были сыграть «Нижний Новгород» и «Автодор», но встречу перенесли из-за коронавируса. Зато большой день в волейболе. Девушки играют полуфинальный этап Кубка России, а у мужчин 3 матча очередного, 8-го тура.



Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!