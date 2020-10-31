«Наполи» — «Сассуоло». Прогноз: Гаттузо, Мертенс и Кулибали оставят «Ювентус» за спиной

1 ноября состоится матч 6-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Сассуоло». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Наполи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.59. Успех «Сассуоло» оценён букмекерами коэффициентом 5.85. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.95.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Наполи» — «Сассуоло» 1 ноября

Букмекеры считают, что матч Серии А «Наполи» — «Сассуоло» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» можно за 1.47.

Анализ и прогноз матча 6-го тура итальянской Серии А «Наполи» — «Сассуоло» (01.11.2020)

Вторая международная пауза завершилась, позади уже два тура группового этапа еврокубков. Отдыхать некогда, календарь невероятно плотный. В пятницу возобновляются национальные чемпионаты. По одному матчу пройдут в АПЛ, испанской Примере, немецкой Бундеслиге и французской Лиге 1.

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Топ-клубы вернутся в дело в выходные, получив пару выходных после еврокубков. Итальянская Серия А добралась до шестого тура. Он продолжится в воскресенье, 1 ноября, сразу шестью матчами. В 20:00 мск в Неаполе местный «Наполи» на стадионе «Сан-Паоло» начнёт выяснять отношения с «Сассуоло».



Строго говоря, это центральная игра тура. Потому что победитель выйдет на чистое второе место (а в случае осечки «Милана» может даже возглавить турнирную таблицу). Дело в том, что обе команды сейчас великолепны. Набрали по 11 очков в пяти поединках и делят вторую строчку.



Подопечным Дженнаро Гаттузо должно быть особенно обидно за техническое поражение от «Ювентуса», когда из-за коронавируса не получилось добраться до Турина. Помимо 0:3 с клуба сняли одно очко, что выглядит натуральной несправедливостью. А в остальном дела складываются выше всяких похвал.

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Четыре победы из четырёх возможных, во всех случаях забивали как минимум дважды. 2:0 с «Пармой», 6:0 с «Дженоа», 4:1 с «Аталантой» и 2:1 с «Беневенто». В Лиге Европы тоже удалось стабилизировать ситуацию. В первом туре потерпели несправедливое поражение от АЗ: имели колоссальное преимущество, однако из-за кошмарной реализации остались с пустыми руками (0:1).



Зато в четверг выиграл в Сан-Себастьяне (1:0), что далеко не всегда удаётся даже мадридскому «Реалу» с «Барселоной». «Реал Сосьедад» владел территорией и чаще бил по воротам. И всё же итоговый результат сложно назвать несправедливым, ведь арбитр ещё и не засчитал гол Осимхена.



«Сассуоло» всё сильнее напоминает «Аталанту». Уровень исполнителей тут откровенно средненький, зато футбол невероятно яркий и искренний. А ещё — результативный. Во всех пяти матчах голы забивались в обе стороны, а в двух предыдущих вообще случался натуральный фейерверк.

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4:3 с «Болоньей» и 3:3 с «Торино»! В первом случае отыгрались с 1:3 и вырвали победу, во втором проигрывали 1:3 к 84-й минуте и добрались до ничьей. С характером и энергией у подопечных Роберто де Дзерби полный порядок, а вот оборона в самом деле слабая. Для шустрого «Наполи» она не должна стать проблемой.



Понятно, что график у неаполитанцев гораздо плотнее, зато кадровых потерь практически нет. Травмирован только Лоренцо Инсинье, все остальные в строю. Возможностей для ротации у Гаттузо предостаточно, а своё поле и слабая оборона соперника должна сделать всё остальное. Статистика очных встреч тоже за фаворита.



В десяти предыдущих случаях «партенопейцы» добыли шесть побед при четырёх ничьих, а на своём поле цифры ещё мощнее: шесть побед и две ничьи в восьми поединках. Выкатывать «автобус» и прижиматься к своим воротам гости просто не умеют, а в открытом футболе разница в исполнительском мастерстве должна проявиться.

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Вариантов достаточно. Аккуратные — 1Х + обе забьют за 1.76 и ИТБ 2 гола «Наполи» за 1.66. Сбалансированные — тотал больше 3.5 мяча за 2.04 и П1 + обе забьют за 2.53. И ставки для любителей рисковать: обе забьют больше 1.5 гола за 3.90 и П1+ тотал больше 3.5 мяча за 3.04. Ждём тут чего-то вроде 3:2 или 3:1.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Наполи» — «Сассуоло» 1 ноября 2020 года

Обе команды показывают искромётный и результативный футбол. Что особенно важно — высокая результативность соседствует с хорошими результатами, сейчас соперники делят второе место в Серии А. В то же время разница в уровне исполнителей солидная, к тому же на стороне подопечных Гаттузо своё поле. В родных стенах с «Сассуоло» они играют великолепно — шесть побед и две ничьи в восьми поединках. Ждём голов и успеха хозяев.



Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.04.