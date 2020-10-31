«Тамбов» — «Динамо». Прогноз: Рыжиков и Шунин покажут Шварцу, что такое настоящая РПЛ

1 ноября «Тамбов» примет «Динамо» в матче 13-го тура чемпионата России. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу бело-голубых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 5.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.70.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Тамбов» — «Динамо» 1 ноября

Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Тамбов» — «Динамо Москва» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.76. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22.

Анализ и прогноз матча 13-го тура РПЛ «Тамбов» — «Динамо Москва» (1.11.2020)

Второй тур групповых стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы благополучно завершился. Представители России в этот раз выступили менее удачно, но уже на следующей неделе им предстоит снова вернуться в бой. А пока пришло время переключаться на национальное первенство, где кипят нешуточные страсти.

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Программа 13-го тура откроется 31 октября четырьмя поединками, а завершится 1 ноября ещё четырьмя. Среди прочих в воскресенье сразятся «Тамбов» и московское «Динамо». Их встреча начнётся в 19:00 мск и пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, где тамбовчане временно квартируются.



Тамбовчане с Сергеем Первушиным у руля идут весьма неплохо. Самое главное – удаётся избегать затяжных серий из поражений. Сейчас они имеют в своём активе 12 баллов и занимают 11-ю строчку. Зона вылета достаточно далеко, а отрыв от зоны стыковых матчей всего один пункт. Но конкурентов хватает.



«Волки» набирают очки уже третий тур кряду. Сначала дома разошлись миром с тульским «Арсеналом», хотя смотрелись гораздо интереснее (1:1), затем умудрились увезти из Волгограда три очка, при доле везения обыграв местный «Ротор» (2:0). Ну а в матче прошлого тура в гостях поделили очки с «Уралом», удалось не пропустить (0:0).

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В московском «Динамо» успел поменяться тренерский штаб. Сейчас на посту рулевого экс-тренер немецкого «Майнца» Сандро Шварц. Он уже успел дебютировать, получилось выше всяких похвал. В матче прошлого тура бело-голубые принимали крепкий «Сочи» и победили со счётом 3:1.



Долго откладывать с первым мячом не стали, открыли счёт на 11-й минуте. Затем, правда, пропустили с углового, но надо сказать, что сочинцы очень много внимания уделяют розыгрышам стандартов. Впрочем, вернуться в игру хозяевам это не помешало, они уверенно довели дело до победы.



Москвичи могли даже выигрывать и крупнее, моменты для этого имелись. Шварц, судя по всему, очень здорово настроил команду, приход немецкого тренера встряхнул футболистов. «Динамо» показало совершенно другой футбол, да и самоотдача понравилась. На наш взгляд, клуб имеет все шансы снова набрать очки.

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Конечно, в полузащите не сыграют дисквалифицированные Каборе и Грулёв, а в атаке, скорее всего, придётся обойтись без Нжи, получившего повреждение. Но в остальном с составом у бело-голубых порядок. Возможно даже появление арендованного защитника Гильермо Варела.



Много голов не ждём, всё-таки «Тамбов» неплохо играет на своём поле. За шесть номинально домашних игр в нынешнем сезоне РПЛ он пропустил всего пять голов, для аутсайдера это хорошие цифры. Вероятно, что и гости спешить не станут. Проверим комбинированную ставку Х2 + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.90.

Прогноз и ставки на матч 13-го тура РПЛ «Тамбов» — «Динамо» 1 ноября 2020 года

Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц за считанное количество тренировкок сумел настроить команду на непростую игру с «Сочи», получилось круто. На наш взгляд, бело-голубые вполне могут набрать очки и в предстоящем поединке. Однако много голов не ждём. «Тамбов» здорово играет номинально домашние матчи, пропускает довольно редко.



Ставка: «Динамо М» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 1.90.