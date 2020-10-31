«Динамо» — ЦСКА. Прогноз: Юханссон, Шалунов и Телегин выкинут Крикунова из зоны плей-офф

Бело-голубые забили больше двух шайб лишь в одном из 17 предыдущих матчей с ЦСКА.

1 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА. Начало встречи — в 17:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.26, успех «Динамо» идёт за 3.05.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» — ЦСКА Москва 1 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Динамо» — ЦСКА 1 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.83, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.19. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.33. Гол на первой минуте идёт за 13.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА (01.11.2020)

Позади два месяца регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

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Впрочем, первенство продолжается, механизм выработался, все участники привыкли. В воскресенье, 1 ноября, выбор просто огромный. Состоятся сразу десять матчей. В 17:30 мск «Динамо» на «ВТБ Арене» имени Аркадия Чернышева начнёт выяснять отношения с ЦСКА. Московское дерби — это всегда вишенка на торте.

Правда, сейчас бело-голубые находятся в откровенно паршивом состоянии. Никакой стабильности нет и близко. Достаточно сказать, что хотя бы две победы подряд в предыдущий раз удалось одержать ещё 20 и 24 сентября, то есть пять с лишним недель назад. С тех пор добыты всего четыре победы в 11 поединках.

Отсутствие мощного первого номера продолжает сказываться в близких матчах. Нижние звенья традиционно не забивают, хотя для команд Крикунова это абсолютно нормально. Вторая тройка по-прежнему напоминает о себе сугубо по праздникам, да и ведущее звено подавляющую часть очков набирает в большинстве.

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В общем, больше двух шайб в пяти последних встречах удалось оформить лишь однажды. На своём льду со вторым составом минского «Динамо» (5:2), да и там два гола из пяти состоялись в пустые ворота. Защита на отдельных отрезках вроде бы смотрится хорошо, достаточно вспомнить пятничный выезд в Ярославль.

Поначалу там всё смотрелось очень здорово. А потом быстро настал конец. Удаление, несколько индивидуальных ошибок — и 2:0 превращаются в 2:3. Подопечные Владимира Крикунова опустились на шестое место в турнирной таблице Западной конференции, а ведь у «Йокерита» пять матчей в запасе. Финны выйдут с карантина и непременно поднимутся.

Идущий девятым «Спартак» отстаёт на один пункт, так что исправлять ситуацию надо как можно скорее. А тут дерби с ЦСКА, состав которого близок к оптимальному. У красно-синих пять побед в шести матчах, на этом отрезке они ни разу не пропустили больше двух шайб. Похоже, у атаки хозяев будут большие проблемы.

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Статистика очных встреч полностью на стороне фаворита. Восемь побед в девяти последних случаях. Единственное поражение состоялось в прошлом декабре, когда пришлось играть два дня подряд. Мы бы выбирали между П2 с нулевой форой за 1.74 и ИТМ 2 гола «Динамо» за 2.09.

Логика простая: атака у бело-голубых барахлит, а вот у ЦСКА с защитой полной порядок. Да ещё и Ларс Юханссон вернулся. Между прочим, планку в два гола динамовцы осилили лишь в одном из 17 последних дерби.

Том самом, когда «армейцы» играли два дня подряд и уступили со счётом 0:3. То есть с точки зрения математики индивидуальный низ хозяев смотрится восхитительно. Предпосылок для атакующих подвигов у хозяев немного.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА 1 ноября 2020 года

«Динамо» находится на грани вылета из зоны плей-офф, в предыдущий раз две победы подряд удалось добыть ещё в сентябре. Результативность скромная: первая тройка в основном забивает в большинстве, второе звено напоминает о себе по праздникам, а нижние тройки у Крикунова по умолчанию нерезультативны. ЦСКА же в полном порядке, пропускает мало. Возьмём ИТМ 2 гола хозяев. Бело-голубые пробили планку лишь в одной из 17 предыдущих очных встреч.

Ставка: ИТМ 2 гола «Динамо» за 2.09.