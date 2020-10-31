«Ньюкасл» — «Эвертон». Прогноз: Анчелотти, Мина и Пикфорд покинут первое место в АПЛ

1 ноября состоится матч 7-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл Юнайтед» — «Эвертон». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу «Эвертона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.12. Успех «Ньюкасла» оценён букмекерами коэффициентом 3.78. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Ньюкасл» — «Эвертон» 1 ноября

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ньюкасл» — «Эвертон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.39. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.75.

Анализ и прогноз матча 7-го тура АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» — «Эвертон» (01.11.2020)

Вторая международная пауза завершилась, позади уже два тура группового этапа еврокубков. Отдыхать некогда, календарь невероятно плотный. В пятницу возобновились национальные чемпионаты. По одному матчу прошли в АПЛ, испанской Примере, немецкой Бундеслиге и французской Лиге 1.

«Химки» — «Зенит». Прогноз: Семак и Дзюба не получат подарков в РПЛ перед матчем с «Лацио» В четырёх играх при Черевченко химчане забили шесть голов, хотя соперники были крепкие.

Всё самое интересное состоится в выходные. Программа седьмого тура чемпионата Англии продолжится в воскресенье, 1 ноября, четырьмя матчами. В 17:00 мск в Ньюкасле-апон-Тайне на стадионе «Сент-Джеймс Парк» местный «Ньюкасл Юнайтед» начнёт выяснять отношения с «Эвертоном».



«Сороки» выступают в полном соответствии с ожиданиями. Статус середняка английской Премьер-лиги им идеально подходит: чуть опережают график «очко за игру», а этого традиционно хватает для сохранения прописки в элитном дивизионе. Вот и сейчас в шести турах набрали восемь баллов, что привело к 14 месту.



Качество игры, разумеется, оставляет желать лучшего, а сам стиль всё так же прямолинеен. Зато он приносит результат. При большой доле удачи обыграли «Вест Хэм» (2:0), также выиграли у сдавшего «Бёрнли» (3:1). Плюс скатали ничьи с «Тоттенхэмом» (1:1) и «Вулверхэмптоном» (1:1).

«Уфа» — «Урал». Прогноз: унылые 90 минут в матче РПЛ. Погребняк, Кротов и Бикфалви увязнут За пять выездов в текущем сезоне екатеринбуржцы забили один гол, да и тот с пенальти.

Оба раза соперники владели колоссальным преимуществом, однако подопечные Стива Брюса отыгрывались в концовке. И вот что получается: календарь был не самым приятным, а случились всего два поражения. Оба, правда, разгромные. И оба в родных стенах. 0:3 от «Брайтона» и 1:4 от «Манчестер Юнайтед».



«Эвертон» тем временем наслаждается новой жизнью. Сейчас он лидирует в чемпионате Англии вместе с «Ливерпулем» и «Вулверхэмптоном», хотя «волки» провели на одну встречу больше. После мощного старта замедлили ход, но этого нормально. Сперва при большой доле везения утащили очки в дерби (2:2), затем уступили «Саутгемптону» (0:2).



Со «святыми» пришлось обойтись без Хамеса Родригеса и Ришарлисона, значимость этих футболистов по части созидания сложно переоценить. Кроме того, в середине второго тайма красную карточку схватил Лука Динь. Вот тут и начинаются проблемы. Хамеса и Ришарлисона по-прежнему не будет. Диня, естественно, тоже.

«Специя» — «Ювентус». Прогноз: хотя бы с новичком Серии А Пирло и Мората должны справиться У «Ювентуса» огромные проблемы с результатами, зато Роналду наконец-то возвращается!

Кадровых потерь вообще очень много: Коулман, Тосун, Холгейт. Похоже, у «сорок» особенные отношения с фортуной, ведь «ирискам» придётся играть фактически полуторным составом. Естественно, хозяева отдадут территорию и не станут никуда торопиться, но без Хамеса и Ришарлисона атаки «Эвертона» теряют в остроте и непредсказуемости.



Потому 1Х за 1.83 вполне можно проверять. Если хотите поднять коэффициент, рассмотрите 1Х + тотал меньше 4.5 мяча за 2.00. Ставка посмелее — «гол в первые 28 минут — нет» за 2.22. «Ньюкасл» в матчах с сильными оппонентами не форсирует события, а гостям будет сложно сходу взломать насыщенную оборону без основных сил.

Прогноз и ставки на матч 7-го тура АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» — «Эвертон» 1 ноября 2020 года

«Ньюкасл» — типичный середняк АПЛ, который отдаёт территорию с крепкими командами даже на своём поле. Хозяева не станут торопиться, но у «Эвертона» не будет целого ряда исполнителей основного состава. А главное — Хамеса и Ришарлисона, от которых практически полностью зависит созидание. Это сильно повышает шансы «сорок» зацепиться.



Ставка: «Ньюкасл» не проиграет + тотал меньше 4.5 мяча за 2.00.