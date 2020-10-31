«Рома» — «Фиорентина». Прогноз: Мхитарян, Джеко и Смоллинг справятся с неувядающим Рибери

1 ноября состоится матч 6-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Фиорентина». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ромы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.89. Успех «Фиорентины» оценён букмекерами коэффициентом 4.20. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Рома» — «Фиорентина» 1 ноября

Букмекеры считают, что матч Серии А «Рома» — «Фиорентина» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.74. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 1.51.

Анализ и прогноз матча 6-го тура Серии А «Рома» — «Фиорентина» (01.11.2020)

Вторая международная пауза завершилась, позади уже два тура группового этапа еврокубков. Отдыхать некогда, календарь невероятно плотный. В пятницу возобновились национальные чемпионаты. По одному матчу прошли в АПЛ, испанской Примере, немецкой Бундеслиге и французской Лиге 1.

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Всё самое интересное припасено на выходные. В итальянской Серии А пришло время шестого тура. В воскресенье, 1 октября, состоятся сразу шесть матчей. В 20:00 мск в Риме местная «Рома» на стадионе «Олимпико» начнёт выяснять отношения с «Фиорентиной». Вывеска очень бодрая.



Хозяева находятся чуть выше в турнирной таблице, но едва ли могут быть довольны собой. Вроде бы всё вполне неплохо: всего одно поражение, да и то техническое. Сыграли по нулям в Вероне в первом туре, а вскоре получили 0:3 из-за ошибки с заявкой. В четырёх последующих поединках забили 11 мячей.



Вот только с победами туговато. Едва не проиграли проблемному «Ювентусу» в численном большинстве (2:2), с большим трудом одолели «Удинезе» (1:0), а в понедельник вытащили ничью с «Миланом» (3:3) во многом благодаря сомнительному решению судьи. Тот поставил спорный пенальти в ворота россонери.

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Разгромили только новичка элитного дивизиона «Беневенто» (5:2), а ведь и там пришлось помучиться. Вплоть до середины второго тайма счёт оставался равным, аутсайдер развалился только в концовке. Вот и получается место в середине турнирной таблицы: восемь очков, девятая строчка.



В Лиге Европы ситуация получше, хотя тоже гордиться особо нечем. На тоненького обыграли «Янг Бойз» (2:1), а в четверг не смогли дожать в родных стенах софийский ЦСКА (0:0). В общем, стабильности подопечным Паулу Фонсеки явно не хватает. Ладно хоть с Крисом Смоллингом разобрались, англичанин добавит надёжности центру обороны.



«Фиорентина» тем временем продолжает радоваться жизни. Спокойно идёт в середине таблицы, показывая яркий и результативный футбол. В четырёх случаях из пяти доезжала ставка «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча». Трижды план даже перевыполнялся: 3:4 с «Интером», 2:2 со «Специей» и 3:2 с «Удинезе».

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Зацепиться за еврокубки «фиалкам» будет сложно, соперники покрепче. А вот финишировать в конце первой десятки и подарить кучу ярких моментов вполне по силам. Самое очевидное — отталкиваться от высокой результативности. Между прочим, в пяти предыдущих очных встречах голы забивались в обе стороны.



Можно не мудрить и взять ОЗ + ТБ 2.5 гола за 1.79. Вариант посмелее — «Рома» не проиграет + обе забьют за 1.91 или 1Х + тотал больше 2.5 мяча за 2.00. Состав у римлян явно поинтереснее, плюс своё поле. Гол гости наверняка оформят, но за победу зацепиться будет сложно.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Рома» — «Фиорентина» 1 ноября 2020 года

Обе команды много забивают, но не отличаются стабильностью. Состав у «Ромы» определённо посильнее, а полноценный трансфер Криса Смоллинга должен добавить надёжности в обороне. В то же время в пяти предыдущих очных встречах голы забивались в обе стороны, да и вообще атака у «Фиорентины» в порядке. 1Х + обе забьют напрашивается.



Ставка: «Рома» не проиграет + обе забьют за 1.91.