«МЮ» — «Арсенал». Прогноз: Артета, Ляказетт и Обамеянг остановят машину Сульшера в АПЛ

1 ноября состоится матч 7-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу «МЮ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Успех «Арсенала» оценён букмекерами коэффициентом 3.75. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.86.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «МЮ» — «Арсенал» 1 ноября 2020

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ман Юнайтед» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.22. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.37. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.68.

Анализ и прогноз матча 7-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» (01.11.2020)

Вторая международная пауза завершилась, позади уже два тура группового этапа еврокубков. Отдыхать некогда, календарь невероятно плотный. В пятницу возобновились национальные чемпионаты. По одному матчу прошли в АПЛ, испанской Примере, немецкой Бундеслиге и французской Лиге 1.

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Всё самое интересное состоится в выходные. Программа седьмого тура чемпионата Англии продолжится в воскресенье, 1 ноября, четырьмя матчами. В 19:30 мск в Манчестере «Манчестер Юнайтед» на легендарном стадионе «Олд Траффорд» начнёт выяснять отношения с «Арсеналом».



Естественно, это центральная игра всего тура. А скорее — вообще всего уик-энда в европейском футболе. Манкунианцы ужасно выглядели на старте сезона, набирали очки не благодаря, а вопреки. Зато после второй международной паузы дело пошло на лад, да и жуткие 1:6 явно задели за живое.



С тех пор сыграны четыре встречи. Результат отличный — три победы и ничья. Дожали «Ньюкасл Юнайтед» на выезде (4:1), по делу хлопнули «ПСЖ» в Париже (2:1), скатали нулевую ничью с «Челси» и разнесли крепкий «РБ Лейпциг» (5:0). Единственная осечка вписывается в общий тренд: смотрелись заметно лучше, создали больше. Правда, забывать о неназначенном в их ворота пенальти тоже нельзя.

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В Лиге чемпионов ситуация максимально комфортная: шесть очков в двух турах, дорога к первому месту в квартете открыта. Впереди два поединка со скромным «Истанбулом Башакшехир», явным аутсайдером группы. Две победы над турками фактически решат вопрос по выходу в плей-офф.



А вот с АПЛ сложнее. Семь очков и 15-е место в турнирной таблице — результат откровенно слабый, даже со скидкой на один поединок в запасе. Естественно, злоупотреблять ротацией перед игрой с «Истанбулом ББ» Оле-Гуннар Сульшер не станет. Битва с «Арсеналом» важнее, все лучшие должны появиться на поле.



«Канониры» находятся рядом — девять очков в шести матчах. Справедливости ради, проигрывали они исключительно сильным соперникам. «Ливерпулю» (1:3), «Манчестер Сити» (0:1) и «Лестер Сити» (0:1). С «лисами» получилось особенно обидно — владели территорией, создали несколько хороших моментов. И снова получили от Джейми Варди.

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В еврокубках полнейший порядок: две победы в двух турах, предстоят игры с норвежским «Мольде». Никаких проблем по выходу в плей-офф не предвидится. Следовательно, беречь лидеров тоже нет ни малейшего смысла. Букмекеры отдают заметное преимущество «дьяволам», что в первую очередь связано с фактором своего поля.



Дальше начинаются вопросы. Во-первых, в трёх предыдущих очных встречах «МЮ» остался без побед и забил всего один гол. Единственная битва Сульшера и Артеты прошла в январе, лондонцы выиграли со счётом 2:0. Во-вторых, у «Арсенала» в Лиге Европы играл натуральный резерв, а вот состав манкунианцев был ближе к оптимальному. Хотя ряд лидеров всё же удалось поберечь.



И главное. Просто отзеркалить чужую схему и ждать ошибок у Сульшера не выйдет. Артета нащупал баланс в больших матчах: его команда действует вторым номером, не стремится к контролю мяча и ставит на организованность. То есть предпосылок для искромётного футбола и града голов тут не так много.

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Соперникам нужно выбираться из нижней части турнирной таблицы. Цена ошибки велика, при поражении риск застрять в середине повысится. А это способствует осторожности. Мы бы выбирали между тоталом меньше 2.5 мяча за 2.22 и ставкой «гол в первые 26 минут — нет» за 2.17.



Варианты попроще — ИТМ 1.5 гола «Манчестер Юнайтед» за 1.90 и тотал меньше 3 мяча за 1.67. У манкунианцев в последнее время реализация была слишком уж хорошей, на дистанции показатели должны просесть. А «Арсенал» в последнее время в топ-матчах позволяет оппонентам немногое.

Прогноз и ставки на матч 7-го тура АПЛ «Ман Юнайтед» — «Арсенал» 1 ноября 2020 года

«МЮ» провалил старт сезона, зато после октябрьской международной паузы рвёт и мечет. Вот только с «Арсеналом» у него в последнее время не ладится, а главное — лондонцы в четверг играли в Лиге Европы резервом, то есть поберегли лидеров. Артета действует в топ-матчах вторым номером и отдаёт территорию. Потому ждём низовой игры.



Ставка: тотал меньше 3 гола за 1.67.